Защитника «Ноттингем Форест» Тоффоло дисквалифицировали на 5 месяцев из-за ставок на спорт

Футбольная ассоциация Англии объявила о дисквалификации защитника «Ноттингем Форест» Харри Тоффоло на пять месяцев за ставки на спорт.

28-летний футболист признался в 375 нарушениях правил Футбольной ассоциации. Сообщается, что все нарушения были совершены игроком в период с 2014 по 2017 год — в это время он играл за «Норвич», «Суиндон», «Ротерхем» и «Питерборо».

Помимо дисквалификации, англичанина также оштрафовали на 21 тысячу фунтов стерлингов.

Тоффоло выступает за «Ноттингем Форест» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в одном матче и не отличился результативными действиями.