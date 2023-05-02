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Сегодня, 09:52

Защитники Байи и Теллес снова будут отправлены «МЮ» в аренду

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитники «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи и Алекс Теллес вернутся в клуб летом после аренды.

Однако, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, ожидается, что оба снова покинут клуб. «МЮ» рассмотрит варианты, чтобы снова отправить их в аренду.

30-летний Теллес в сезоне-2022/23 играет за «Севилью». На его счету 3 голевые передачи в 32 матчах во всех турнирах.

29-летний Байи в текущем сезоне выступает в составе «Марселя». Он сыграл 20 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: Фабрицио Романо
Алекс Теллес
Эрик Байи
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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