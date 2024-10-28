Жена Хави опубликовала фото Хави и их сына в футболке «Манчестер Юнайтед»

В сети обсуждают провокационную фотографию в соцсетях Нурии Куннилеры — супруги экс-тренера «Барселоны» Хави.

Жена тренера опубликовала снимок с самим Хави и их 5-летним сыном Дэном. Ребенок запечатлен на фото в футболке «Манчестер Юнайтед». Ранее в СМИ появлялась информация, что Хави является одним из кандидатов на замену Эрику тен Хагу в английском клубе.

27 октября «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» (1:2) в 9-м туре АПЛ. После этого манкунианцы с 11 очками занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ.