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Сегодня, 20:07

Жена Руни попросила присмотреть знакомых за мужем из-за недоверия

Виктория Кравченко
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Супруга экс-футболиста сборной Англии и главного тренера «Плимута» Уэйна Руни Колин попросила одного из членов семьи присматривать за мужем на новом месте работы, сообщает Heatworld.

По данным источника, супруга отказалась переезжать с сыновьями в Плимут, так как не уверена, что он там задержится на долгое время. Колин не доверяет экс-футболисту, так как он был уличен в измене, а также в 2017 году был задержан за вождение в нетрезвом виде. Именно поэтому она попросила присмотреть за Руни.

Руни выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год. Вместе с «красными дьяволами» он завоевал 16 трофеев, в частности, 5 раз выигрывал чемпионат Англии и становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По ходу карьеры Руни также играл в «Эвертоне», «Дерби Каунти» и «Ди Си Юнайтед».

Уэйн Руни
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