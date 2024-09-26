Жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги: «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити» и другие матчи

Сегодня, 03:32
Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги.
В этой стадии турнира примут участие 16 команд. Окончательный список участников определится 1 октября после матча третьего раунда турнира «Уимблдон» — «Ньюкасл». Победитель встречи сыграет против «Челси».
Результаты жеребьевки четвертого раунда Кубка английской лиги:
«Брентфорд» — «Шеффилд Уэнсдей»
«Саутгемптон» — «Стоук»
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»
«Брайтон» — «Ливерпуль»
«Престон» — «Арсенал»
«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»
«Уимблдон»/«Ньюкасл» — «Челси»
Матчи четвертого раунда Кубка английской лиги пройдут 28 октября.