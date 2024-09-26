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Жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги: «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити» и другие матчи

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги.

В этой стадии турнира примут участие 16 команд. Окончательный список участников определится 1 октября после матча третьего раунда турнира «Уимблдон» — «Ньюкасл». Победитель встречи сыграет против «Челси».

Результаты жеребьевки четвертого раунда Кубка английской лиги:

«Брентфорд» — «Шеффилд Уэнсдей»

«Саутгемптон» — «Стоук»

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»

«Брайтон» — «Ливерпуль»

«Престон» — «Арсенал»

«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»

«Уимблдон»/«Ньюкасл» — «Челси»

Матчи четвертого раунда Кубка английской лиги пройдут 28 октября.

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