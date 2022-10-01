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Сегодня, 09:13

Жезус восхитился игрой 16-летнего бразильца Эндрика

Виктория Кравченко

Бразильский форвард «Арсенала» Габриэл Жезус рассказал, что думает об игре 16-летнего соотечественника Эндрика.

«Наблюдаяю за игрой Эндрика. Когда я восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в академии, Зе Роберто представил нас друг другу. На поле он просто звезда! Феномен! Я действительно болею за него. Думаю, что «Палмейрас» поступает верно, когда берет его на тренировки и игры», — цитирует Жезсуа Goal.com.

В молодом игроке заинтересованы «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Бавария», «ПСЖ» и другие топ-клубы Европы.

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