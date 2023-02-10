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Сегодня, 13:50

Феликс: «Поттер хороший человек и отличный тренер»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Жоау Феликс высказался о главном тренере «синих» Грэме Поттере.

«В один из моих первых дней здесь Поттер пригласил меня в тренерскую. Мы говорили о его идеях игры, о роли, которую он придумал для меня. Он объяснил мне, как играет команда, что и как они делают. Мне действительно понравилось, как он общался со мной. Он очень хороший человек и отличный тренер», — приводит слова Феликса AS.

Португальский форвард выступает за «Челси» на правах аренды из «Атлетико».

В текущем сезоне 23-летний нападающий сыграл за «матрасников» 20 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
ФК Челси
Грэм Поттер
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