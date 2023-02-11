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Сегодня, 15:55

Жоау Феликс забил первый гол за «Челси», у Энцо Фернандеса первый результативный пас за клуб

Иван Торопцев
Корреспондент
Жоау Феликс забивает гол в ворота «Вест Хэма».
Фото Reuters
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Нападающий Жоау Феликс забил первый гол за «Челси».

23-летний португалец открыл счет в матче 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма». Форвард отличился на 16-й минуте с передачи Энцо Фернандеса, для которого это результативное действие стало первым за клуб.

Феликс выступает за «Челси» с 11 января на правах аренды из «Атлетико» до конца сезона-2022/23, матч с «Вест Хэмом» стал для него вторым в составе «синих». Фернандес также проводит вторую игру за «Челси», он перешел в клуб из «Бенфики» 31 января за 121 миллион евро.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
11 февр, 15:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Челси

Жоау Феликс
Футбол
ФК Челси
Энцо Фернандес
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