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Сегодня, 17:22

Жоау Канселу не исключил возвращения в «Манчестер Сити»

Мария Гусева
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Защитник «Баварии» Жоау Канселу не исключил возвращения в «Манчестер Сити» после истечения срока арендного соглашения.

«Конечно, в Англии я болею за «Манчестер Сити» и надеюсь, что они выиграют, чтобы в конце сезона я мог отпраздновать титул в Англии и еще один в Германии. Команда «Сити» впечатляет, это лучшее, что у меня когда-либо было. У всего в жизни есть конец. Но в конце сезона я могу даже вернуться, кто знает», — цитирует Sky Sports Канселу.

28-летний португалец выступает за «Баварию» на правах аренды до конца сезона. У немецкой команды есть право выкупа Канселу за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Канселу провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Также защитник провел 6 матчей за «Бавраию» и отметился двумя голевыми передачами.

Жоау Канселу
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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