0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:20

Жоау Канселу не планирует летом возвращаться в «Манчестер Сити»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Баварии» Жоау Канселу не планирует возвращаться в «Манчестер Сити», сообщает Bild.

Мюнхенцы не планируют выкупать 28-летнего португальца, которого арендовали у «Ман Сити», за 70 миллионов евро, как указано в договоре.

Несмотря на это, вероятность возвращения Канселу в «Манчестер Сити» крайне невелика. Летом защитник должен сменить клубную прописку на постоянной основе, даже если «Баварии» так и не удастся договориться с «горожанами» о сниженной сумме выкупа.

В текущем сезоне Канселу провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Также 28-летний защитник уже провел 3 матча за «Бавраию» и успел отметиться первой голевой передачей в бундеслиге.

Жоау Канселу
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Допингер или жертва? Загадка олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Тараненко
Посольство РФ оценило позицию Вашингтона относительно ударов по Крыму
Кулеба заявил об отсутствии договоренностей по истребителям для Киева
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области
Рябков выразил уверенность в ответственности США за диверсию на СП
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» готов предложить «Атлетико» обмен Маунта на Феликса