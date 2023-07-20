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Сегодня, 08:13

Жота оценил переход Макаллистера в «Ливерпуль»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота поделился мнением о новичке команды Алексисе Макаллистере.

«Мне очень нравятся такие футболисты, как Алексис. Ему удается находить возможности для голевых передач. От меня требуется лишь забежать и получить от него ассист. Уверен, мы будем отлично взаимодействовать по ходу следующего сезона», — цитирует футболиста пресс-служба клуба.

«Ливерпуль» объявил о подписании 24-летнего игрока сборной Аргентины 8 июня.

В первом товарищеском матче предсезонки «Ливерпуль» обыграл «Карлсруэ» со счетом 4:2. Жота, оформивший дубль, забил один из голов с передачи Макаллистера.

Диогу Жота
ФК Ливерпуль
Алексис Макаллистер
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