Жота о дубле в ворота «Лидса»: «Наконец-то мне удалось забить. Это был тяжелый сезон для меня»

Форвард «Ливерпуля» Диогу Жота подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Англии против «Лидса» (6:1).

«Я думаю, что особенно во втором тайме мы сыграли очень хорошо. Мы держали мяч, старались занять хорошие позиции. Мы забили отличные голы и заслужили победу. Наконец-то мне удалось забить и оформить дубль. Это был тяжелый сезон для меня, для команды, и это было большим облегчением для меня. Я всегда хочу участвовать в голах. Я отдал результативную передачу в первом тайме, но мне больше нравится забивать», — приводит слова Жоты Sky Sports.

«Ливерпуль» прервал серию из четырех матчей без побед (2 поражения, 2 ничьих) и занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков. «Лидс» располагается на 16-й строчке — 29 очков.