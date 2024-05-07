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Жозе Моуриньо готов вернуться в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне

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Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью выразил готовность вернуться в «Манчестер Юнайтед» на пост наставника клуба, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, Моуринью заявил доверенным лицам, что готов «пешком дойти до Манчестера», чтобы возглавить манкунианцев.

Португалец тренировал «красных дьяволов» с июля 2016-го по декабрь 2018 года. Под руководством специалиста «Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, Суперкубка страны и триумфатором Лиги Европы.

Последним местом работы 61-летнего Моуринью была «Рома», которую он покинул в январе нынешнего года.

ФК Манчестер Юнайтед
Жозе Моуринью
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