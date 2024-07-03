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Жуниньо Пернамбукано признали лучшим исполнителем штрафных, Месси — 5-й, Роналду — 19-й

Игнат Заздравин
Корреспондент
Жуниньо Пернамбукано.
Фото AFP
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Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших исполнителей штрафных ударов в истории футбола.

Первое место занял Жуниньо Пернамбукано. Бразилец завершил карьеру в 2014 году. Он выступал за «Спорт Ресифи», «Васко да Гаму», «Лион», катарскую «Аль-Гарафу», и «Нью-Йорк Ред Буллз». Полузащитник забил за карьеру 77 голов со штрафных.

Кроме того, в тройку вошли Роналд Куман и Синиша Михайлович. Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси занял пятое место. Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду — 19-е.

Топ-20 рейтинга лучших исполнителей штрафных ударов:

1. Жуниньо Пернамбукано.

2. Роналд Куман.

3. Синиша Михайлович.

4. Зико.

5. Лионель Месси.

6. Диего Марадона.

7. Сюнсуке Накамура.

8. Алессандро Дель Пьеро.

9. Дэвид Бекхэм.

10. Роналдиньо.

11. Диди.

12. Пеле.

13. Джанфранко Дзола.

14. Роберто Баджо.

15. Рожерио Сени.

16. Пьер ван Хойдонк.

17. Андреа Пирло.

18. Хуан Аранго.

19. Криштиану Роналду.

20. Марселиньо Кариока.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роналд Куман
Синиша Михайлович
Футбол
Жуниньо Пернамбукано
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