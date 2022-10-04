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Сегодня, 08:17

Журналист Морган: «Тен Хаг — высокомерный придурок, он позорно обращается с Роналду»

Журналист Морган жестко раскритиковал тен Хага после матча с «Манчестер Сити»
Руслан Минаев

Британский журналист Пирс Морган жестко раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага после матча против «Манчестер Сити» (3:6) в 9-м туре чемпионата Англии.

Морган остался недоволен тем, что форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду провел весь матч на скамейке запасных.

«Представьте, что вы посадили Роналду на скамейку запасных в самой большой игре «Юнайтед» в сезоне. Затем использовали пять других замен, а потом утверждаете, что сделали это «из уважения» к футболисту. Тен Хаг — высокомерный обманутый придурок, и то, как он обращается с Роналду, позорно», — отреагировал Морган на своей странице в соцсетях.

Роналду впервые в сезоне провел весь матч на скамейке запасных. На счету нападающего 8 матчей и 1 гол в сезоне-2022/23.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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