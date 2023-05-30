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30 мая, 23:45

Журова заявила, что ей неприятны действия «Арсенала», удалившего поздравление Аршавина

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о действиях «Арсенала» в отношении своего бывшего игрока Андрея Аршавина.

«Сначала «Арсенал» нормально проявил свою человеческую дружескую позицию по отношению к выступавшему за них Аршавину. Как лондонцы наверняка делают и с другими своими бывшими игроками. Но как только поддавила украинская сторона, пошли на попятную. Мне неприятно это видеть. Теперь до скончания веков украинцы по любым вопросам, где им что-то не нравится, будут высказывать свое «фе», а футбольные клубы и другие организации станут кардинально менять свою позицию? Даже если они не поддерживают эту перемену, а вынуждены так поступать по политическим соображениям», — цитирует Журову Vprognoze.ru.

29 мая Аршавину исполнилось 42 года. «Арсенал» выложил видео с покером россиянина в матче против «Ливерпуля» (4:4) в 2009 году. Позднее лондонский клуб удалил пост из соцсетей.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10906874-zhurova-obyasnila-chem-ej-nepriyatny-dejstviya-arsenala-udalivshego-pozdravlenie-arshavina.html
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Светлана Журова
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