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Сегодня, 14:35

Зидан активно изучает английский язык. Француз готовится к переезду в «Челси»

Виталий Косик
Корреспондент
Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press
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Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан активно изучает английский язык и занимается по 4 часа в день, сообщает La Source Parisienne.

По информации издания, специалист близок к переходу в «Челси». Руководство «синих» начинает терять доверие к главному тренеру «синих» Грэму Поттеру.

Ранее Зидан возглавлял «Реал» с 2016-го по 2018-й и с 2019 по 2021 год. За этот срок француз выиграл два чемпионских титула ла лиги и три Лиги чемпионов.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков за 26 игр.

Зинедин Зидан
Футбол
ФК Реал
ФК Челси
Грэм Поттер
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