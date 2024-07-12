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Сегодня, 10:54

Зиркзее проходит медосмотр перед трансфером в «Манчестер Юнайтед»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Болоньи» Джошуа Зиркзее близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, 23-летний голландец проходит медосмотр перед трансфером в английский клуб. Если все пройдет хорошо, то форвард сегодня подпишет контракт до 2029 года с возможностью продления еще на сезон.

Зиркзее выступает за «Болонью» с 2022 года. В минувшем сезоне 23-летний нападающий провел 37 матчей за команду, забил 12 мячей и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

На Евро-2024 Зиркзее провел 2 матча за сборную Нидерландов, отыграв в общей сложности 4 минуты.

ФК Болонья
ФК Манчестер Юнайтед
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