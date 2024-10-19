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Тошич: «Помню, как тренировал с Роналду штрафные удары в «МЮ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич вспомнил, как тренировался в «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду.

«Да, помню, как тренировал с Роналду штрафные удары в «МЮ». Криштиану был примером во всем и для всех игроков. Он после каждой тренировки оставался последним. Мы все молодые футболисты следили за ним, смотрели, что он делает и старались повторять. Удары, штрафные, передачи и все остальное», — цитирует «РБ Спорт» Тошича.

В 20-летнем возрасте Тошич попал в «Манчестер Юнайтед», однако за английскую команду сыграл всего 5 матчей.

Источник: «РБ Спорт»
Зоран Тошич
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед

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