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Сегодня, 15:34

Зрители достали флаги Палестины на матче «Ливерпуль» — «Эвертон»

Руслан Минаев
Флаги Палестины на матче «Ливерпуль» — «Эвертон».
Фото Reuters
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Во время матча «Ливерпуль» — «Эвертон» в 9-м туре АПЛ зрители достали флаги Палестины.

Аналогичную акцию провели зрители во время игры «Реал Сосьедад» — «Мальорка».

20 октября стало известно, что АПЛ запретила использование любых флагов Израиля и Палестины на матчах 9-го тура, который пройдет в эти выходные.

Аналогичные ограничения в эти выходные коснутся и низших лиг Англии.

7 октября Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа в ответ на массированной ракетный обстрел с палестинской стороны.

Спорт в Израиле и Палестине отменяется: реакция на конфликт на Ближнем Востоке

ФК Ливерпуль
ФК Эвертон
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