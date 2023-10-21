Зрители достали флаги Палестины на матче «Ливерпуль» — «Эвертон»

Во время матча «Ливерпуль» — «Эвертон» в 9-м туре АПЛ зрители достали флаги Палестины.

Аналогичную акцию провели зрители во время игры «Реал Сосьедад» — «Мальорка».

20 октября стало известно, что АПЛ запретила использование любых флагов Израиля и Палестины на матчах 9-го тура, который пройдет в эти выходные.

Аналогичные ограничения в эти выходные коснутся и низших лиг Англии.

7 октября Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа в ответ на массированной ракетный обстрел с палестинской стороны.

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