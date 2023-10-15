Звездный футболист АПЛ устроил секс-вечеринку в пятизвездочном отеле Лондона

Игрок команды АПЛ устроил секретную секс-вечеринку в одном из лондонских отелей, сообщает The Sun.

О подробностях вечеринки рассказала одна из посетительниц. По ее словам, на входе у девушек забирали телефоны и заставили подписать договор о неразглашении.

Организаторы вечеринки по очереди заводили девушек в комнаты отеля, где их ждали футболисты, выступающие в АПЛ. До этого момента девушки ждали в гараже.

Всем гостям, включая девушек, рекомендовали присутствовать, если они «настроены на бурную вечеринку».