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Сегодня, 15:20

Звездный футболист АПЛ устроил секс-вечеринку в пятизвездочном отеле Лондона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Логотип АПЛ
Фото Global Look Press
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Игрок команды АПЛ устроил секретную секс-вечеринку в одном из лондонских отелей, сообщает The Sun.

О подробностях вечеринки рассказала одна из посетительниц. По ее словам, на входе у девушек забирали телефоны и заставили подписать договор о неразглашении.

Организаторы вечеринки по очереди заводили девушек в комнаты отеля, где их ждали футболисты, выступающие в АПЛ. До этого момента девушки ждали в гараже.

Всем гостям, включая девушек, рекомендовали присутствовать, если они «настроены на бурную вечеринку».

Футбол
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