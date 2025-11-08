«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча

Live
9 ноября, 21:30
Матч 11-го тура АПЛ завершился со счетом 3:0. Голы забили Эрлин Холанн, Жереми Доку и Нико. Норвежец не реализовал пенальти.
«Манчестер Сити» набрал 22 очка и поднялся на второе место в таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» проиграл пятый матч из шести и с 18 очками — на 8-й строчке.
90-я минута. Джонс не по правилам остановил проход Савиньо — желтая карточка хавбеку «Ливерпуля».
89-я минута. Исак провел весь матч на скамейке запасных. У этого решения Слота наверняка есть объяснение.
87-я минута. О'Райли пробил с острого угла мимо ворот. Чтобы не отдавать мяч сопернику, так сказать.
82-я минута. Фоден вывел О'Райли на ударную позицию, но защитник зарядил по трибунам.
80-я минута. Момент у Салаха. Немного не хватило везения форварду — мяч пролетел мимо Доннаруммы и штанги.
77-я минута. Салах пробивал по воротам, но египтянин был в офсайде. Совсем не вяжется игра в атаке у «Ливерпуля».
73-я минута. Омар Мармуш меняет одного из героев матча Жереми Доку у «Сити».
Джонс вышел вместо Макаллистера у «Ливерпуля».
72-я минута. Угловой от Гакпо — Диаш выиграл верх у Конате. Надежная игра в защите от «горожан».
62-я минута. ГООЛ! Доку делает счет крупным — 3:0. Шикарный выстрел в дальний угол после смещения с фланга.
59-я минута. Гакпо не попал в пустые ворота после прострела с правого фланга. Совсем один был Коди на дальней штанге.
58-я минута. Опасно у ворот «Сити». Нико Гонсалес задел мяч коленом и едва не отправил его в собственные ворота.
56-я минута. Двойная замена у гостей — Керкез и Гакпо вышли вместо Робертсона и Экитике.
52-я минута. Брэдли принял на бедро Доку. Это желтая карточка, ведь был прерван опасный прорыв.
50-я минута. Нико выбил мяч из-под ног Салаха, который мог забивать в пустые ворота. Ведь Доннарумма вышел слишком далеко.
48-я минута. Экитике действует на левом фланге атаки. В то время как Собослаи расположился в центре нападения. «Ливерпуль» пытается запутать соперника.
45+5-я минута. Статистика по ударам в створ в первом тайме — 4:0 в пользу «Манчестер Сити».
45+3-я минута. ГООЛ! Нико Гонсалес отправил второй мяч в ворота «Ливерпуля» — 2:0. Хавбек пробил издали и мяч задел ван Дейка.
45+1-я минута. Шерки долго искал возможность пробить, но все-таки нашел. Мяч после серии рикошетов попал в руки Мамардашвили.
44-я минута. Концовка тайма за «Ливерпулем». Во всяком случае по владению мячом. Опасность была лишь в моменте с отмененным голом.
39-я минута. Робертсон был в пассивном положении вне игры и мешал обзору Доннаруммы. Мяч отменен.
38-я минута. ГООЛ! Ван Дейк прыгнул выше всех и пробил в угол — 1:1.
36-я минута. Нунеш уже несколько раз оставался совсем один на правом фланге. Именно он выдал голевой пас на Холанна.
34-я минута. Есть проблемы в атаке у «Ливерпуля». Привычного комбинационного футбола и близко нет.
32-я минута. Мяч все еще у хозяев. «Сити» не позволяет «Ливерпулю» начать позиционную атаку. Вся надежда лишь на контратаку.
29-я минута. ГООЛ! Холанн все-таки забил сегодня — 1:0. Норвежец головой переправил мяч в угол после навеса с правого фланга.
25-я минута. «Ман Сити» контролирует мяч в центре поля. «Ливерпуль» плотно засел в обороне.
23-я минута. Все в порядке с защитником «Манчестер Сити». После паузы вернулся в игру.
20-я минута. Одна из первых позиционных атак «Ливерпуля» завершилась неточной скидкой от Собослаи.
15-я минута. Гвардиола попивает водичку и пока спокоен. Нереализованный пенальти его не смутил.
13-я минута. В правый угол бил норвежец и грузин отбил. Счет все еще ничейный — 0:0.
11-я минута. После просмотра видеоповтора Кавана назначает пенальти в ворота «Ливерпуля». Мамардашвили слегка задел ногу Доку.
9-я минута. Доку чудом прошел двоих и вышел один на один. Далее Жереми упал в штрафной. Судья Крис Кавана слушает ВАР.
7-я минута. Доку выдал идеальный разрезающий пас на Фодена в штрафную «Ливерпуля». Фил не смог обработать мяч.
«Ливерпуль»: Мамардашвили, Брэдли, ван Дейк, Конате, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Собослаи, Вирц, Салах, Экитике.
«Манчестер Сити»: Доннарумма, Гвардиол, Диаш, Доку, Нуньеш, Нико, О'Райли, Силва, Фоден, Шерки, Холанн.
«Манчестер Сити» последний раз побеждал «Ливерпуль» в апреле 2023 года. Тогда «горожане» выиграли с крупным счетом (4:1). После этого команды провели четыре матча — дважды победил «Ливерпуль» (2:0, 2:0), еще две игры завершились вничью (1:1, 1:1).
«Манчестер Сити» после 10 туров АПЛ набрал 19 очков и занимает второе место в таблице. «Горожане» в последних пяти матчах чемпионата Англии одержали четыре победы и потерпели одно поражение — от «Астон Виллы» (0:1).
«Ливерпуль» в 10-м туре обыграл «Астон Виллу» (2:0), а до этого команда Арне Слота потерпела четыре поражения подряд. Мерсисайдцы после 10 матчей АПЛ набрали 18 очков и занимают 4-е место в таблице.
В России игры чемпионата Англии официально не показывают. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 9 ноября, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.
