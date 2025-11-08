«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль»

Матч 11-го тура АПЛ завершился со счетом 3:0. Голы забили Эрлин Холанн, Жереми Доку и Нико. Норвежец не реализовал пенальти.

«Манчестер Сити» набрал 22 очка и поднялся на второе место в таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» проиграл пятый матч из шести и с 18 очками — на 8-й строчке.