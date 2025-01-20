Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:40

Официально: Хусанов — в «Манчестер Сити»! Первый узбекский футболист в истории АПЛ

Хусанов подписал контракт с «Манчестер Сити»
Артем Белинин
Корреспондент
Абдукодир Хусанов (слева) подписывает контракт с «Манчестер Сити».
Фото ФК «Манчестер Сити»
Telegram Дзен
Выбрал 45-й номер.

Свершилось: 20-летний узбекский защитник Абдукодир Хусанов подписал соглашение с «Манчестер Сити». Экс-футболист «Ланса» выбрал себе 45-й номер. Контракт заключен до лета 2029 года.

«Я очень рад присоединиться к «Манчестер Сити», клубу, за которым я давно с удовольствием наблюдаю. В этой команде собраны лучшие игроки мира, и мне не терпится встретиться с ними и вместе выйти на поле. И, конечно же, Пеп Гвардиола — один из величайших тренеров всех времен, и я очень рад учиться у него и еще больше улучшить свою игру. Для меня и моей семьи большая гордость присоединиться к такому великому клубу, и я более чем готов к этому вызову», — приводит слова футболиста официальный сайт «Ман Сити».

Абдукодир Хусанов. «Ман Сити» подписывает Хусанова за 50 миллионов евро. Узбек из «Ланса» — одна из главных трансферных целей Гвардиолы

«Сити» опередил «Реал»

О Хусанове заговорили в начале 2025 года, когда стало известно, что «Манчестер Сити» проявляет к нему серьезный интерес. Позже издание Foot Mercato уточнило: в борьбе за игрока участвуют также «Байер», «Боруссия», «Ювентус» и «Реал» — целая очередь из топ-клубов.

Впрочем, быстро выяснилось, что реальных претендентов только двое — «Реал» и «Сити». Клуб из Манчестера этой зимой проводит масштабную закупку с целью выйти из кризиса и, согласно инсайдам, готов потратить на нее больше 200 миллионов евро. Хусанов — часть этой стратегии: он призван прикрыть проблемную зону в центре обороны.

«Реал» также нуждается в защитнике: травма Эдера Милитао оставила клуб без ключевого игрока, а предложенные кандидаты, такие как Микки ван де Вен из «Тоттенхэма» или Кастелло Лукеба из «Лейпцига», оказались слишком дорогими (от 60 миллионов евро).

Ключевую роль в успехе «Сити» могли сыграть финансы. По информации инсайдеров Патрика Бергера и Санти Ауны, «горожане» заплатят «Лансу» 50 миллионов евро, тогда как The Guardian упоминал сумму в 40 миллионов. «Реал», вероятно, не смог предложить конкурентное предложение.

Фото Global Look Press

Почему вообще топ-клубы бьются за Хусанова?

Потому что он крут. «СЭ» уже рассказывал об узбеке и его навыках подробно в этом тексте, так что повторим кратко. Хусанов — лучший в Европе по количеству отборов (2,54 за 90 минут), один из лучших по верховым единоборствам (2,44 за 90 минут), а еще очень быстрый, хорошо читает игру и эффективно действует в подкатах.

Однако у него есть недостатки: Хусанов не является плеймейкером и пока далек от современных требований к защитникам, активно участвующим в атакующих действиях. Тем не менее его будущее в «Сити» кажется обнадеживающим — по слухам, переход узбека был одобрен лично Хосепом Гвардиолой.

Сумасшедший прогресс

История Хусанова заслуживает уважения. В 17 лет он покинул «Бунедкор», где считали, что у него недостаточно потенциала. Но Абдукодир не сдался: он переехал в Белоруссию и присоединился к клубу «Энергетик-БГУ». Уже в 18 лет он стал основным игроком команды и помог ей сенсационно занять второе место в чемпионате.

Параллельно он пошумел в сборной и привлек внимание европейских скаутов — после чего перешел в «Ланс» всего за 100 тысяч евро.

С тех пор цена Хусанова на Transfermarkt росла сумасшедшими темпами — от 400 тысяч евро в 2023 году до 12 миллионов в 2025-м. После перехода в «Сити» его рыночная цена, вероятно, увеличится еще больше. Путь мечты для 20-летнего футболиста.

ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
Читайте также
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
Как Хабиб Нурмагомедов провел тренерский бенефис на UFC 311
В бундестаге на следующей неделе обсудят возможность запрета АдГ в ФРГ
Началась инаугурация Трампа с принесением присяги в Капитолии
Тренер «МЮ» Аморим назвал свою команду худшей в истории клуба
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя