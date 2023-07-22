Чем крут Онана — четвертый по стоимости голкипер в истории. «МЮ» подписал его за 50 миллионов евро

Камерунец и Эрик тен Хаг снова будут работать вместе.

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с Андре Онаной, который перешел из миланского «Интера». Соглашение 27-летнего камерунского голкипера с «красными дьяволами» рассчитано на пять лет — до лета 2028-го с возможностью продления еще на сезон. О сумме трансфера стороны не сообщали, однако один из самых авторитетных инсайдеров Европы Фабрицио Романо называет сумму в 50 миллионов евро плюс еще пять миллионов в виде бонусов. The Athletic говорит о 51 миллионе плюс еще четыре бонусами. Transfermarkt, в свою очередь, пишет о 52,5 миллиона евро.

Как бы то ни было, масштаб сделки понятен, и теперь трансфер Онаны из «Интера» в «МЮ» — четвертый по величине в истории, если говорить о голкиперах. Камерунец совсем немного уступает Джиджи Буффону, но легендарный итальянец переходил из «Пармы» в «Ювентус» в 2001 году, когда евро еще не был введен в оборот, так что в оценке его трансфера есть небольшая доля условности.

После перехода Онана традиционно говорил много комплиментов в адрес своего нового клуба.

«Присоединиться к «Манчестер Юнайтед» — невероятная честь, и я всю жизнь усердно работал, чтобы добиться этого, преодолевая на пути множество препятствий. Выйти на поле «Олд Траффорд», чтобы защищать наши ворота и внести вклад в победу команды, будет потрясающим опытом. Для меня это начало нового пути. «МЮ» имеет историю невероятных вратарей, и теперь я сделаю все возможное, чтобы создать собственное наследие здесь в ближайшие годы», — сказал он.

А еще камерунец у себя в соцсетях написал прощальное письмо болельщикам «Интера», где также было много теплых слов:

«Не думал, что это будет так сложно. Я стал «нерадзурри» год назад. Многие говорили, что этот клуб и город — особенные. Теперь я могу это подтвердить. С первых дней в «Интере» я понял, что это семья. Быть «интеристой» — образ жизни.

Я влюбился в «Сан-Сиро», «Курву Норд» и город. Обстоятельства складываются так, что мне нужно начать новый путь в «Манчестер Юнайтед». Я полон энтузиазма, но понимаю, что буду скучать. Вечная благодарность всем болельщикам. Вы делаете этот клуб великим.

Может быть, однажды наши пути сойдутся, но сейчас время новых вызовов".

Фото Global Look Press

Так почему Онана ушел из «Интера»?

Сам голкипер частично ответил на этот вопрос в прощальном письме, сказав про обстоятельства, которые складываются таким образом. Не то чтобы Онану выдавливали из «Интера» силой, но когда в клубный офис приходит предложение на такую сумму, устоять сложно. Не нужно забывать, что «Интер» испытывает финансовые трудности. Начались они несколько лет назад, когда у владельцев клуба, китайской компании Suning, наступили непростые времена: пандемия и жесткий локдаун, плохие управленческие решения, плюс компартия Китая решила, что крупный бизнес достаточно наигрался в футбольный менеджер и дала распоряжение свернуть траты подобного рода. Дошло до того, что выступавший в местной лиге клуб «Цзянсу Сунин», куда в свое время с помпой приезжали бразильцы Рамирес и Алекс Тейшейра, а тренером работал Фабио Капелло, получивший контракт на 10 миллионов евро в год, прекратил свое существование.

Согласно финансовому отчету за сезон-2021/22, убытки «Интера» составили 140 миллионов евро, а годом ранее — 245 миллионов. Президент Стивен Чжан отчаянно бьется в судах с наседающими на него кредиторами. Поэтому в нынешней ситуации 50 миллионов за Онану — отличная сделка для клуба.

Сам же вратарь переезжает в большой клуб АПЛ, выступающий в Лиге чемпионов, на хорошую зарплату (сообщалось о сумме порядка 7 миллионов евро в год, тогда как в «Интере», согласно данным ресурса Capology, у него было 3,8 миллиона), да еще и к тренеру, который когда-то раскрыл его в «Аяксе», а сейчас захотел видеть в «МЮ». Неслучайно Онана подчеркнул, что рад снова поработать с Эриком тен Хагом, которого уважительно называет «мастером».

Фото Global Look Press

А зачем Онана нужен «МЮ»?

Если коротко, потому что камерунец — один из лучший вратарей мира по игре в пас и он чувствует себя максимально уверенно с мячом в ногах. Плюс Онана прекрасно знаком с требованиями тен Хага и полностью им соответствует.

Впрочем, отбивать удары он тоже умеет. У Онаны отличная реакция и он способен летать по «девяткам» и тащить в упор не хуже праймового Давида де Хеа. Домашний матч с «Барселоной» (1:0) или выездной с «Порту» (2:0) в прошедшей Лиге чемпионов — отличные тому примеры. Да, многое зависит от куража, и согласно продвинутой статистике Онана не был в числе лучших вратарей серии А в прошлом сезоне — так, показатель пост-шот (соотношение реально пропущенных голов к xG) у него «-2,7». То есть он пропустил почти на три мяча больше, чем можно было ожидать. По проценту отбитых ударов камерунец 9-й в лиге — 73,5%.

Но и считать Онану совсем уж «дыркой» тоже неправильно — в конце концов, с ним в воротах «Интер» дошел до финала Лиги чемпионов. Просто в глазах тен Хага достоинства камерунца (да-да, игра ногами) и адаптированность вратаря к его системе перевешивают, скажем так, шероховатости.

Пожалуй, тут уместно сравнение с Эдерсоном, который, очевидно, не самый сильный в мире отбивальщик мячей, но при этом достаточно надежен, а, главное, идеально подходит к системе Хосепа Гвардиолы.

Подписал бы «МЮ» Онану, не случись довольно скандального расставания с де Хеа? Чуть позже мы наверняка узнаем от британских журналистов все инсайды по этой сделке, но, на мой взгляд — да. Тен Хагу нужен был вратарь такого типажа вместо немного старомодного испанца. Уход де Хеа просто заставил форсировать процесс — новый голкипер был нужен уже сейчас, и желательно до отлета на предсезонный тур в США.