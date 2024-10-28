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Сегодня, 10:00

Как бразилец из «Арсенала» оказался в чемпионате Брянской области. А ведь мог стать звездой АПЛ

Экс-защитник «Арсенала» Андре Сантос сыграл за «Сокол» из Сельца
Бывший защитник «Арсенала» Андре Сантос
Бывший защитник «Арсенала» Андре Сантос сыграл за «Сокол» из Сельца.
Фото ФК «Сокол» (Сельцо), Getty Images
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Удивительная история Андре Сантоса.

На сегодняшний день болельщики лондонского «Арсенала» переживают ренессанс своей любви к клубу: вот уже третий сезон кряду «канониры» не понарошку, а уверенно и всерьез претендуют на чемпионскую корону АПЛ. Перед стартом нынешней кампании букмекеры предлагали поставить на титул «Арсенала» с коэффициентом 2,75 — такого не было уже очень давно, со времен золотой команды Арсена Венгера.

Микелю Артете удалось навязать «Манчестер Сити» собственную повестку: недаром последняя очная встреча Ученика и Учителя закончилась горячими стычками, нервами Эрлинга Холанна и неудовлетворенностью каждой стороны итоговым результатом (2:2). Пожалуй, столь напряженных отношений между двумя грандами Англия не видывала с той самой легендарной «Битвы в буфете», когда юный Сеск Фабрегас запулил пиццей в лицо сэру Алексу Фергюсону.

В бытность Артеты игроком «Арсенала» все было по-другому: лондонцы терпели от конкурентов унижение за унижением и заслужили статус вечно четвертой команды лиги. Собственно, сам Артета пришел в «Арсенал» в результате панической закупки на излете лета 2011-го, случившейся после кошмарного разгрома на «Олд Траффорд» со счетом 2:8.

Сезоном позже «Арсенал» вновь проиграл на «Олд Траффорд», на этот раз с минимальным перевесом — 1:2. Но именно матч от 3 ноября 2012 года запомнился фанатам клуба как главное унижение эпохи позднего Венгера. Виновником того, что абсолютно каждый поклонник «канониров» в тот вечер испытал жгучий испанский стыд, оказался бразилец Андре Сантос — тот самый, что совсем недавно неожиданно «всплыл» в чемпионате Брянской области, в составе «Сокола» из города Сельцо.

Андре Сантос сыграл за &laquo;Сокол&raquo;. Экс-футболист сборной Бразилии и «Арсенала» Сантос сыграл за «Сокол» из Сельца. Что происходит?

***

В Брянск бразильца занесло по чистой случайности: «Сокол» рассылал звездным футболистам приглашения в соцсетях, и на них почти никто не откликался. Но Сантос неожиданно отреагировал — и создал в провинциальном городке резонанс, сыграв в матче с «Авангардом» из поселка Клетня (встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу «Сокола»).

Бывший защитник «Арсенала» Андре Сантос в 2011 году
Фото Global Look Press

«Сотрудники SMM-службы, которые работают в Сельцо, искали легенд футбола, которые часто посещают Москву, — рассказывал Sport24 менеджер соцсетей «Сокола» Артем Ан. — Футболисты особо ничего не читали, но в какой-то момент ответил Сантос. Он рассказывал, что родился и вырос в деревне, поэтому его и заинтересовал наш вариант.

Мы все были шокированы его приездом, потому что никто не ожидал, что так все получится. Сантос был удивлен такому радушному приему — чуть ли не весь город собрался и встретил его. Жители были воодушевлены. Все были счастливы видеть звезду в маленьком-маленьком городке».

***

Сантос — еще один рекрут панической закупки — начинал в «Арсенале» достаточно бодро. В октябре 2011-го «пушкари» в яркой манере нанесли Андре Виллаш-Боашу и его «Челси» чувствительное поражение на «Стэмфорд Бридж» — 5:3 с хет-триком Робина ван Перси. Бразилец тогда как сумасшедший вспахивал левую бровку и забил один из голов. Казалось, что Венгер нашел идеальную замену ушедшему в «Манчестер Сити» Гаэлю Клиши.

Под Новый год Сантос перенес операцию на голеностопном суставе, а когда вернулся на поле, его было не узнать. Вместо зажигательного бразильца по бровке растекся обрюзгший тюфяк — лакомство для любого мало-мальски оснащенного хищника АПЛ. Летом 2012-го капитан команды Ван Перси, ставший лучшим игроком сезона (не в «Арсенале», а во всей лиге), решил перейти в «Манчестер Юнайтед».

Из Северного Лондона в адрес голландца неслись исключительно проклятия; фанаты сжигали его футболки и желали всего самого плохого. Но главное унижение еще поджидало «пушкарей» впереди. В рамках 10-го тура «Арсенал» приехал в гости к «МЮ», и Ван Перси впервые вышел на поле против бывшей команды. Уже на третьей минуте Робин забил, воспользовавшись ошибкой Томаса Вермалена. Фергюсон злорадно торжествовал, а Венгер лишь бессильно наблюдал, как его любимчик, из которого он годами лепил суперзвезду, отплясывает на его костях.

Наконец, когда команды уходили в раздевалки на перерыв, Сантос подбежал к Ван Перси и попросил у него игровую футболку — голландец в ответ не показал и намека, что хочет забрать джерси Сантоса в ответ. На табло к тому моменту горели цифры 1:0, и у «Арсенала» оставалось достаточно времени, чтобы переломить игру — но поступок бразильца выглядел как демонстрация белого флага. Учитывая контекст предательства Ван Перси, все это ощущалось звонкой пощечиной — не только гостевому сектору, но и всему общественному вкусу. «Если бы этот эпизод разбирал Рой Кин, у него бы случился инсульт», — иронизируют болельщики в комментариях спустя годы.

«Это один из самых неловких моментов в истории спорта, — пишет под видео болельщик «Арсенала» @falcr9995. — Это настолько плохо, что я как фанат клуба чувствовал себя персонально униженным».

После такого позора карьера Сантоса в Лондоне окончательно пойдет под откос: матч на «Олд Траффорд» так и останется последним, в котором он отыграет все 90 минут. И даже сейчас, по прошествии 12 лет, фамилия бразильца первым делом достает из Омута памяти его «обмен футболками» с Ван Перси. Как прустианская печенька, Сантос напоминает нам об одном и том же: за слабость в футболе всегда наказывают, какие бы мотивы этой слабостью ни руководили.

Борис Елкин

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Андре Сантос

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