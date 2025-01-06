«Четыре года назад уехал из Донецка, а сейчас уже лучший бомбардир «МЮ». Как Канчельскис попал в символическую сборную Европы

Вспоминаем лучший сезон Канчельскиса в «МЮ».

30 лет назад, в начале января 1995 года, стало известно, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис включен в символическую сборную, составленную из игроков европейских клубов. Таков был итог опроса 200 спортивных журналистов из 44 стран мира, который традиционно провела газета El Pais.

Вот как выглядела тогда идеальная сборная, по мнению большинства: Мишель Прюдомм («Бенфика», Бельгия), Жоржиньо («Бавария», Бразилия), Фернанду Коуту («Парма», Португалия), Паоло Мальдини («Милан», Италия), Андрей КАНЧЕЛЬСКИС («Манчестер Юнайтед», Россия), Томас Бролин «Парма», Италия), Христо Стоичков («Барселона», Болгария), Георги Хаджи («Барселона», Румыния), Микаэль Лаудруп («Реал», Дания), Роберто Баджо («Ювентус», Италия), Ромарио («Барселона», Бразилия).

Очевидно, что журналисты оценивали выступления футболистов за свои клубы в календарном 1994 году.

Вместе с «красными дьяволами» Канчельскис сделал золотой дубль, выиграв и чемпионат, и Кубок Англии.

На финише сезона-1994 Андрей выдал хороший отрезок, в шести последних турах забив два мяча и отдав четыре результативные передачи. «МЮ» уверенно завоевал титул, обогнав «Блэкберн» на 8 очков.

В финале Кубка подопечные Алекса Фергюсона не оставили шансов «Челси», ворота которого защищал Дмитрий Харин, — 4:0! Канчельскис провел на поле 84 минуты и заработал пенальти.

«За неделю до финала мои представители встретились с председателем правления клуба Мартином Эдвардсом, Алексом Фергюсоном и адвокатом Морисом Уоткинсом. Мне предложили пятилетний контракт на условиях, которые ставили меня в один ряд с самыми высокооплачиваемыми игроками клуба, — пишет экс-хавбек «МЮ» в своей книге «Моя география». — Значит, мои старания были оценены и меня хотели оставить. Это для меня очень много значило. До этого я уже привлекал внимание других клубов из Европы, но, имея контракт с «Юнайтед», отказывался от переговоров. Разумеется, если бы клуб хотел продать меня до истечения контракта, я бы интересовался другими предложениями, особенно во второй год, когда чувствовал, что иду в никуда. Но «Юнайтед» не вел речи о моей продаже. В течение трех месяцев моя репутация невероятно возросла. Из суперзапасного я превратился в одного из ведущих игроков клуба. При этом я понимал, что не стал играть лучше, чем раньше; просто мне дали шанс проявить себя, которого не может быть, когда ты сидишь на скамейке. Я был по-настоящему счастлив. Мне было нелегко добиться того, чего я все-таки добился: меня слишком часто и слишком легко заменяли. Но все-таки я доказал, что кое-чего стою. Это было видно по лицу председателя».

Вторую половину календарного 1994 года игрок сборной России однозначно мог занести себе в актив.

По мнению Sunday Telegraph, Канчельскис впервые за несколько лет выглядел предпочтительнее Райана Гиггза, действовавшего слева.

«Он являет собой образец дисциплины и сосредоточенности, столь необходимых на том уровне, на котором выступает «МЮ», — писало издание.

— Вы пришли в «МЮ» одновременно с Гиггзом? — спросили Канчельскиса журналисты «СЭ» в 2003 году.

— Верно, и до сих пор дружим. Хороший парень. Скромный, без пижонства.

— А каким остался в памяти Кантона?

— Неистовый француз, лидер на поле. А в жизни — очень спокойный, любит одиночество. Три-четыре дня жил с семьей, а потом столько же — в гостинице. Уединялся, писал картины.

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— Для крайнего полузащитника вы забивали немало, причем в отличие от Бекхэма не со штрафных.

— Команда была отличная. А какие форварды! Марк Хьюз! Энди Коул! А под ними — Кантона. Он внес свежинку в нашу игру. Мог и острый пас отдать, и сам забить. Фергюсон предпочитал атакующий футбол, с упором на фланги. В те годы в Англии мало кто так играл.

Игрок сборной России выдал феноменальный осенний отрезок. Оформил дубль в поединке с «Блэкберном» (4:2). Второй гол получился довольно издевательским. Обведя голкипера, Андрей подождал, когда защитник вернется и встанет в ворота, и катнул ему мяч между ногами.

Затем Канчельскис принес «МЮ» победу во встрече с «Астон Виллой» (2:1).

Наконец, он стал первым футболистом «Юнайтед», который отметился хет-триком в манчестерском дерби, начиная с 1960 года.

Первый гол в ворота «Сити» Канчельскис забил, когда мяч после его удара попал в пятку защитника соперников и отлетел в сетку. Зато последующие два гола оформил без посторонней помощи.

На 47-й минуте после классной скидки головой Кантоны он опередил двух соперников, ворвался в штрафную, пробил с левой, его удар отразил голкипер. Мяч вновь отлетел к Андрею, и уже со второй попытки он переиграл вратаря «горожан».

Третий гол Канчельскиса — результат его взаимодействий с Кантона. Андрей начал атаку, выполнив передачу на француза на правый фланг. Сам же устремился в штрафную, получив обратную передачу от Эрика. Расчертили так расчертили!

С первого раза россиянину не удалось переиграть голкипера, но он снова оказался первым на добивании. 5:0!

«Так сложилось, что я забивал во всех британских дерби — и с «Ливерпулем», и с «Селтиком». А здесь мне удался хет-трик. Первый хет-трик в истории дерби! — рассказывал Канчельскис в интервью «Чемпионату». — Все ребята и Фергюсон поздравляли, телевидение приехало. Я тогда забрал мяч, которым забил три гола. Все на нем расписались. Было очень приятно.

Эйфория в такие моменты всегда есть и будет, но она должна продолжаться максимум до следующей тренировки, 24 часа — а потом закончиться. Осознание, что я вошел в историю, пришло со временем, но в моменте ничего такого не чувствовал. Сейчас осознаем, понимаем — а тогда просто играли в футбол. Да и времени на это не было! В сезоне было по 60 матчей. Успевали только отдохнуть, сыграть, куда-то прилететь, опять сыграть и так далее».

Через неделю после исторического триумфа Канчельскис набрал два балла результативности в игре с «Кристалл Пэллас» (3:0).

В первой части чемпионата Англии-1994/95 россиянин забил 11 голов и являлся лучшим бомбардиром команды.

«Каким замечательным стал для меня этот год: Андрюша родился 23 декабря 1993 года, а к декабрю 94-го я был лучшим бомбардиром клуба, — писал Канчельскис в своей книге. — Мой английский улучшался, и я уже дал два послематчевых интервью для телевидения. Вокруг все больше болельщиков носили майки с номером 14 на спине, и меня наконец-то начала признавать пресса. Приближалось Рождество, и, хотя мы богато украсили наш дом, все же самой яркой была коллекция в моем кабинете. В ней были выигранные с «Юнайтед» медали чемпиона, обладателя Кубка Англии, Кубка лиги, Суперкубка Европы (в 1991 году «МЮ» победил «Црвену Звезду», Канчельскис провел на поле все 90 минут. — Прим. «СЭ») и Суперкубка Англии. Всего лишь четыре года назад я уехал из Донецка. Разве мог я тогда предполагать, чего сумею добиться?»

Удивительно, но следующий, 1995 год станет для Канчельскиса последним в «МЮ».