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Звезду «МЮ» отцепили от сборной Бразилии из-за обвинений в домашнем насилии. Антони повторит судьбу Гринвуда?

Антони исключили из сборной Бразилии из-за обвинений в домашнем насилии:
Артем Никулин
корреспондент
Антони.
Фото Global Look Press
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У звезды «Юнайтед» проблемы.

Кажется, позиция правого вингера в «Манчестер Юнайтед» проклята. В прошлом году Мэйсон Гринвуд попал в скандал с избиением девушки и более чем на год выбыл из футбола, а некогда один из главных талантов поколения Джейдон Санчо впал в психологическую яму и недавно разругался с Эриком тен Хагом.

Сейчас волна бед нахлынула на бразильца Антони, протеже тен Хага, за которого прошлым летом заплатили рекордные в истории клуба 95 миллионов евро. Бразильца отцепили от национальной сборной из-за обвинений в домашнем насилии в отношении бывшей девушки. Рассказываем подробности этой истории и чем это грозит звезде.

Девушка потеряла ребенка из-за нападений Антони и порезала палец до кости

История началась еще в июне, когда тогдашняя девушка Антони Габриэла Каваллин написала заявление на футболиста в полицейском участке по защите женщин в Бразилии. Она рассказала о четырех нападениях: первый эпизод случился в июле прошлого года, когда Габриэла сообщила Антони о расставании в ночном клубе Сан-Паулу — вингер взбесился, схватил ее за волосы и затащил в машину. Еще одна деталь: девушка на тот момент была в положении, на 17-й неделе беременности, а через несколько дней потеряла ребенка.

Футболист «Манчестер Юнайтед» Антони.
Фото AFP

Впрочем, через месяц пара воссоединилась, но счастливая пора закончилась уже в январе 2023-го, через день после победы «Юнайтед» над «Манчестер Сити». Тогда Антони вновь избил девушку (Габриэла считает, что в порыве ревности), что привело к рассечению головы и смещению силиконового импланта в груди Каваллин. По словам девушки, после этого ей пришлось сделать операцию и наложить 40 швов на внутреннюю часть груди.

Девушка вспоминает тот эпизод: «Я не помню точно, из-за кого произошла ссора, но причиной был какой-то парень, с которым я встречалась много лет назад. Антони ударил меня кулаком в грудь, и мой силикон перевернулся. А потом я приехала в Бразилию на операцию. Мне пришлось сменить имплант. Он сказал: «Я не хотел причинить тебе боль, это было случайно, это был не удар, я просто толкнул тебя, я просто прижал тебя к стене».

 
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8 мая произошел очередной гневный приступ футболиста: он сломал телефон Габриэлы, а также разбил стакан: один из осколков сильно порезал палец девушки чуть ли не до кости.

«В тот последний день, 8 мая 2023 года, все было очень серьезно. Я очень боялась, что не смогу выйти из дома. Антони запер дверь дома и не давал мне уйти, у меня был порезан палец. Он сломал мои вещи и забрал мой паспорт».

Каваллин упомянула еще об одном случае: Антони угрожал самоубийством, если девушка решит уйти от него. Это была последняя капля — Габриэла не выдержала и написала заявление, а также сняла побои.

Сторона Антони, разумеется, все отрицала. Новость вызвала непродолжительный резонанс летом, но позже о деле забыли. Однако пару дней назад Габриэла дала интервью порталу UOL, в котором поделилась новыми подробностями.

Она рассказала об июньском инциденте: Антони затащил ее в машину и угрожал выбросить из транспорта, движущегося на высокой скорости. Девушка вновь напомнила, что тогда она была на 17-й неделе беременности. Видимо, этот эпизод произошел уже после ссоры в ночном клубе.

Футболист сборной Бразилии Антони.
Фото Global Look Press

Антони защищается и указывает на разницу в показаниях девушки, но от сборной Бразилии его уже отцепили

Антони отреагировал на новые комментарии в соцсетях: «...я могу с уверенностью сказать, что обвинения являются ложными и что уже представленные доказательства, а также те, которые будут представлены в будущем, показывают, что я невиновен в выдвинутых обвинениях.

Мои отношения с мисс Габриэлой были бурными, со словесными оскорблениями с обеих сторон, но я никогда не применял никакой физической агрессии. Каждый раз, будь то в свидетельских показаниях или в интервью, она представляет разные версии обвинений».

Вскоре полиция Большого Манчестера объявила о начале расследования, но обошлась без конкретных комментариев. Сборная Бразилии тоже отреагировала на обвинения и отсекла Антони от сентябрьских сборов — команда должна начать квалификацию на ЧМ-2026 матчами с Боливией и Перу.

 
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С заявлением также выступил «МЮ»: «Клуб принял к сведению обвинения, выдвинутые против Антони, и учел, что полиция проводит расследование. До получения дополнительной информации клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев».

Издание UOL сообщает, что в клубе ведется серьезное обсуждение отстранения Антони от работы с первой командой. А также, что юридический отдел «Юнайтед» связался с адвокатом Габриэлы в Англии, чтобы узнать о дальнейших действиях обвинительной стороны.

В текущем сезоне бразилец сыграл четыре матча в АПЛ и не отличился результативными действиями. Всего за манчестерский клуб Антони провел 48 матчей, забив восемь мячей и отдав три голевые передачи.

Сборная Бразилии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
Мейсон Гринвуд
Эрик тен Хаг
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Ньюкасл – Брентфорд
 - : -
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Нот. Форест – Бернли
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