«МЮ» заплатил под 100 миллионов евро за Антони, а он превратился в мем. Что пошло не так?

Похоже на самый провальный трансфер в истории АПЛ.

Эрик тен Хаг третий год пытается создать в «МЮ» зону собственного комфорта, превращая команду в подобие своего успешного «Аякса». Прямо сейчас в клубе находятся Де Лигт, Онана, Мазрауи и Мартинес, игравшие у голландца в Амстердаме. Еще есть голландцы Зиркзее и Маласия. Получается пока так себе. Специалист скорее сам мимикрирует под унылую среду «Юнайтед» постфергюсоновской эпохи.

Выше перечислены не все действующие футболисты английского гранда, ранее пересекавшиеся с тен Хагом в «Аяксе». Кое-кто особенно выделяется. Одним из первых трансферов Эрика на «Олд Траффорд» стал бразилец Антони. Ожидалось, что вингер станет ведущим игроком атаки на много лет, но реальность оказалась совсем другой. Антони — мем. Его выходов на поле ждут только ради новых юмористических видео или шутливых постов, не более. И на самом деле несложно понять, почему так вышло.

Безусловно, огромное значение имеет цена: 95 миллионов евро. Седьмая покупка в списке самых дорогих в истории АПЛ и второе место в таком же рейтинге конкретно в «МЮ», больше отдали только за Погба. Да, рынок давно перегрет и аномально раздут. Да, Антони был хорош на отрезке пары сезонов. Да, «Аякс» до последнего сопротивлялся продаже, а тен Хаг слишком сильно хотел подписать футболиста. Но без малого 100 миллионов? Очевиднейший перебор. Даже несмотря на возраст (на момент перехода бразильцу было 22).

Антони. Фото Global Look Press

Такой ценник давит. Конечно, все будут смотреть на его игру и думать — ну что, на кого там потратили столько денег? Чтобы соответствовать, надо выглядеть не просто хорошо, а почти идеально, особенно если речь о вингере. Не пошло сразу — шансов реабилитироваться остается крайне мало. Дебютный год Антони провел неубедительно. Не ужасно, не прямо провально — именно неубедительно: 4+2 в АПЛ, два гола в Лиге Европы, 1+1 в Кубке. Сойдет. Правда, не когда речь о стомиллионном новичке.

Вопросы имеются и к клубу. Тот же Грилиш, за которого «Сити» заплатил еще больше, тоже не сиял в первом сезоне. Зато потом выдал превосходный год и принес огромную пользу, хоть так и не прибавил в результативности. Просто в случае с Джека надо было привыкнуть к требованиям Пепа и понять, что делать. На это нужно время. А бразилец попал в куда более сложную по обстановке систему. И систему ли вообще? Второй сезон — катастрофа. В среднем 45 минут за игру в чемпионате и плачевные 1+1. Провалище.

И ладно бы он просто слабо играл, там же пафоса хоть отбавляй. Поведение Антони абсолютно не способствует любви болельщиков. Наоборот, глядя на его действия, появляется желание уколоть и позлорадствовать. Например, жест вингера в полуфинале последнего Кубка Англии. «МЮ» уверенно вел у «Ковентри» 3:0 и внезапно проспал камбэк. Матч укатился в серию пенальти, которую представитель Премьер-лиги все же забрал. Когда Расмус Хейлунн уложил победный, южноамериканец побежал праздновать и параллельно обратился к соперникам, приложив ладони к ушам. Что-то вроде безмолвной фразы «я вас не слышу». В адрес ребят из чемпионшипа. Смех.

Антони пытался оправдаться: «Их игрок некрасиво повел себя по отношению к нашим болельщикам, и я в порыве отреагировал на провокации, естественным образом защищая свой клуб». Возможно, для кого-то аргумент рабочий, но со стороны произошедшее смотрится комично.

Антони. Фото Global Look Press

Или еще одна история — про личного фотографа, которого вингер таскает на все домашние матчи. Факт сам по себе неоднозначный, так подчиненный футболиста еще и весь прошлый сезон возил с собой игрушку, чтобы его работодатель отпраздновал с ней гол. Пригодилась только в 35-м туре. Говорят, фотки игрок использует для соцсетей и рекламы. С подобной статистикой второе скоро точно потеряет актуальность.