Устроил громкий скандал и разнес своих же игроков ради ухода из «Тоттенхэма». Конте ставит точку в английской карьере?

Антонио использует тактику Криштиану Роналду.

«Тоттенхэм» должен был спокойно побеждать плетущийся на последнем месте «Саутгемптон» в матче 28-го тура АПЛ, но вместо этого выбрал триллер — в итоге «шпоры» с победы со счетом 3:1 докатились до ничьей 3:3. Причем «святые» сравняли уже в добавленное время с пенальти. А еще обогнали гостей по ударам и попаданиям в створ. Сразу же после матча Конте устроил отпевание:

«Сейчас подходящий момент для этого разговора, потому что ситуация непозволительная. Мы выигрывали 3:1, контролировали матч, но пропустили дважды... Мы не команда. Мы — 11 футболистов, выходящих на поле. Я вижу эгоистов... Быть командой, единым целым — вот что важнее всего. Клуб платит нам огромные деньги. Игроки получают их, я их получаю — не для того чтобы потом искать оправдание. Для меня подобное недопустимо, я впервые за карьеру в такой ситуации... За 20 лет при этом владельце клуб ничего не выиграл — почему? Виноват только клуб или же каждый тренер, который тут работал? Я видел, какие люди возглавляли команду. Вы пытаетесь очернить тренеров...»

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Антонио не ограничился Леви — прошелся и по корпоративной культуре: «Здесь к такому привыкли. Здесь не борются ни за что серьезное. Здесь не хотят играть под давлением. Здесь идут простым путем. Такова история «Тоттенхэма».

Само собой, после одной из ярчайших казней в истории АПЛ у итальянца не осталось шансов продолжить работу — Джейми Каррагер тут же призвал расстаться с тренером в паузу на сборные, а Фабрицио Романо сообщил, что поиски нового специалиста уже ведутся. Но вряд ли Конте расстроен — кажется, на то и был расчет.

Ни для кого не секрет, что интервью Роналду не было всплеском эмоций — имел место детальнейший расчет и конкретная цель. Это прямо признавал Пирс Морган. Цели своей Криштиану добился — накануне чемпионата мира покинул «Манчестер Юнайтед» и уехал доигрывать в Саудовскую Аравию на гигантскую зарплату.

Конте использовал тот же прием. Очевидно, у него нет своего Пирса Моргана, зато есть схожая ситуация — его не любит команда, а владелец исключительно из расчета ждет лета, когда истечет контракт. Работать в таких условиях нет никакого удовольствия — так что Антонио выбрал простой вариант. На пресс-конференции сказал такое, после чего остаться в клубе было невозможно.

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Это сработало: судя по данным английских инсайдеров, часть футболистов потребовала немедленной отставки Конте. Печально? Без контекста — конечно, но если учитывать, что его хотели уволить бесплатно, а теперь придется выплачивать неустойку, обиженные игроки тренеру сейчас только на руку. Время тоже было выбрано не случайно — началась пауза на игры сборных, Антонио выдал речь и улетел в Италию долечивать желчный пузырь. Если его расчет сработает, в Англию ему даже не придется возвращаться.

Конечно, Конте не единственный топ-тренер, уволенный из «Тоттенхэма». Были уже Жозе Моуринью, Маурисио Почеттино и другие специалисты. Однако Антонио первый, кто уходит с таким шумом и фактически легализовал знаменитую шутку про бестрофейный клуб. Раньше тренеры все понимали, но, вероятно, стеснялись. Конте стесняться не стал и открыто сказал то, о чем все шутят уже много лет.

Признание проблемы — уже почти половина от ее решения, так что можно верить, что «шпоры» встанут на путь исправления. Владельцу точно придется шевелиться — английские инсайдеры сообщают, что часть кандидатов на тренерский пост согласны с Конте и идти в клуб без малейшей перспективы на победу не хотят. А значит, если Леви и дальше хочет работать с классными специалистами, ему придется менять концепцию. Либо избавляться от клуба. Так или иначе, речь Антонио Конте после поражения от «Саутгемптона» уже легендарная — быть может, через несколько лет болельщики «шпор» отблагодарят его за честность.