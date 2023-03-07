В АПЛ все меньше англичан. В лиге введут лимит на легионеров?

Детали потенциальной революции.

Де-юре лимит на легионеров существует в английской премьер-лиге уже почти четверть века, однако по форме он совсем не похож на тот, что действует в РПЛ. Этот лимит — качественный: чтобы получить рабочую визу, новичок из-за рубежа должен провести определенное число матчей за национальную сборную своей страны, причем это число варьируется в зависимости от места в рейтинге ФИФА.

К примеру, если легионер представляет сборную топ-10, то он для получения визы должен сыграть в 30% от общего числа ее матчей за последние два года, а если сборная занимает место с 31-го по 50-е — в 70% матчей. Если игрок не вписывается в данные условия, то клуб должен доказать «особый талант» футболиста с помощью ряда критериев (игровое время в предыдущем клубе, успехи предыдущего клуба и так далее). Эта система сложна: за каждый критерий игрок может получить от 0 до 12 баллов. Расписывать систему мы не будем, но важно знать: для получения разрешения на работу в АПЛ иностранец сейчас должен набрать минимум 15 баллов в совокупности.

Как правило, у новичков-иностранцев не вызывает затруднений получение визы даже после выхода Великобритании из Евросоюза. Последнее и обеспокоило футбольную ассоциацию. На днях исполнительный директор ФА Марк Буллингем заявил, что за два последних трансферных окна английские клубы подписали в два раза больше иностранцев, чем в предыдущие сезоны. Парадоксально: после брексита клубам АПЛ стало труднее покупать футболистов из ЕС, однако обновленные правила упростили им приобретение игроков, не представляющих Европейский союз.

Лига еще и недовольна. Брексит привел к тому, что теперь даже новички из Испании или Германии должны проходить «качественный» контроль и соответствовать критериям, что влияет и на трансферную стоимость. Если раньше клубы АПЛ могли беспрепятственно взять одаренного, но малоизвестного футболиста из ЕС за пару миллионов фунтов, то сейчас в лигу приходят только уже заявившие о себе европейцы.

Андрей Сантос. Фото AFP

Недавно клубы попросили ФА сократить число пороговых баллов для получения рабочей визы с 15 до 12. Естественно, одним из инициаторов выступил «Челси», который не смог заявить бразильского новичка Андрея Сантоса из-за его несоответствия текущим критериям.

У футбольной ассоциации встречное предложение: Буллингем отметил, что визовые правила могут быть смягчены для ограниченного числа новичков-легионеров в обмен на гарантии игровых минут для англичан. Исполнительный директор организации подчеркнул, что местные футболисты появляются на поле все реже — в 25-м туре АПЛ на англичан пришлось лишь 28% от общего игрового времени, а средний показатель по сезону примерно равен 30%.

Для ФА это проблема. Если лига думает о заработке и притоке звезд, то футбольную ассоциацию интересует развитие местной молодежи. «Очень важно ограничить наплыв игроков, — продолжает Буллингем. — А приток велик: вы видите, что игровое время английских футболистов моложе 21 года сократилось примерно вдвое после брексита».

Это пока не введение лимита на легионеров наподобие того, что действует в российской премьер-лиге. Но шажок в его сторону сделан: ФА наверняка ожидала, что после выхода Великобритании из ЕС клубы АПЛ перестанут массово скупать иностранцев из-за их дороговизны и бюрократический усложнений. Однако все наоборот: АПЛ остается с отрывом богатейшей лигой планеты, и клубы не стесняются тратить баснословные суммы на новичков — за два окна текущего сезона они израсходовали больше трех миллиардов евро.

Хесус Хиль Мансано, Жоау Феликс и Тиагу Силва. Фото Reuters Фото Reuters

Предложение ФА — поиск компромисса. Конечно, любому клубу выгоднее заплатить 3 миллиона за многообещающего футболиста, чем 30 миллионов за него же, когда он станет звездой. Но как это будет работать? Буллингем упомянул, что смягчение визовых критериев будет ограниченным, а детали этого неясны. Непонятно и то, каким образом клубы должны взамен предоставлять английским футболистам игровые минуты. В любом случае кто-то должен отступить — либо АПЛ, либо ФА.