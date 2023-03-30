«На его месте Криштиану расплакался бы, а Аршавин был лучшим с четырьмя швами на ноге!» В АПЛ «отменили» российские голы

Вспоминаем самые яркие мячи российских футболистов в чемпионате Англии.

В среду стало известно, что английская премьер-лига не включила россиян в ролик с голами от каждой страны, чьи игроки выступали в этом турнире. В мини-фильм попали 103 гола от представителей 103 стран. Гола от представителя нашей страны в рейтинге нет.

«СЭ» решил восполнить этот пробел и вспомнил самые яркие мячи российских футболистов в чемпионате Англии

Фергюсон о Канчельскисе: «Я откопал алмаз»

21-летний полузащитник Андрей Канчельскис перешел из донецкого «Шахтера» в «Манчестер Юнайтед» в мае 1991 года. Всего в чемпионате Англии хавбек провел 151 матч, забив 43 гола.

Во встрече с «Олдхэмом» (5:2) 29 декабря 1993 года ему удался настоящий шедевр. Сместившись в центр с правого фланга, Канчельскис ворвался в штрафную, проскочил двух защитников, обвел вратаря, но с острого угла бить не решился. Взяв небольшую паузу и улучшив позицию, Андрей отправил мяч в дальний угол.

В октябре-ноябре 1994 года игрок сборной России выдал феноменальный осенний отрезок. Оформил дубль в поединке с «Блэкберном». Второй гол получился довольно издевательским. Обведя голкипера, Андрей подождал, когда защитник вернется и встанет в ворота, и катнул ему мяч между ногами. Затем он принес «МЮ» победу во встрече с «Астон Виллой».

Наконец, Канчельскис стал первым футболистом «Юнайтед», который отметился хет-триком в манчестерском дерби начиная с 1960 года.

Первый гол в ворота «Сити» Канчельскис забил, когда мяч попал в пятку защитника соперников и отлетел в сетку. Зато последующие два гола оформил без посторонней помощи. На 47-й минуте он обыграл двух соперников, пробил, его удар отразил голкипер. Мяч вновь отлетел к Андрею, и уже со второй попытки он переиграл вратаря «горожан». Канчельскису также потребовалось две попытки, чтобы огорчить «Сити» на последней минуте встречи.

Главный тренер «красных дьяволов» Алекс Фергюсон весьма высоко оценивал футбольный потенциал экс-игрока «Шахтера», однажды заявив местным журналистам: «Я откопал алмаз».

«Меня словно пырнули ножом, шипы защитника достали до мяса...»

14 марта 2009 года на «Эмирэйтс» Андрей Аршавин не просто забил изумительный мяч, оставив в дураках защитника и вратаря «Блэкберна», но и открыл счет своим голам за «Арсенал».

Получив передачу от Денилсона вблизи левого углового флажка, Аршавин ворвался в штрафную, на замахе обыграл защитника Симпсона и с острейшего угла пробил над голкипером Робинсоном.

Позже россиянин отдал две результативные передачи, внеся решающий вклад в разгром соперника — 4:0.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «канониров» Арсен Венгер признался, что во время перерыва Аршавину наложили четыре шва на ступню, в связи с чем даже пришлось немного задержать начало второго тайма.

«Андрей обладает футбольной смекалкой и недюжинным пониманием игры, и его гол только подтверждает мои слова, — заметил француз. — Я внес некоторые коррективы, и во втором тайме Аршавин играл уже на левом фланге, а не в нападении, но он может действовать абсолютно на любой позиции в атаке. Вопрос о его замене в перерыве даже не поднимался. Он не из тех мягкотелых игроков, которые сразу бегут в медкабинет. Андрей — настоящий боец и истинный трудоголик. Даже немного удивлен его самоотдачей на тренировках. Это человек, готовый принимать жизненные вызовы. Уехать в 27-летнем возрасте из Санкт-Петербурга, где он был главной звездой, и начать все с чистого листа требует немало смелости и решительности».

Болельщики «канониров» уже готовы были носить российского новичка на руках. «Какой гол! Согласитесь, как только мы узнали, что за Аршавина выложены рекордные в истории клуба 15 миллионов фунтов, мы все были настроены крайне скептически. Но сейчас это приобретение кажется чуть ли не самой выгодной сделкой «Арсенала» за последние годы!» — вот мнение одного из болельщиков лондонцев.

Андрей Аршавин. Фото Global Look Press

«Четыре шва на ступне, и, несмотря на это, Аршавин был лучшим на поле во втором тайме, — поражался другой фанат. — Если бы что-то подобное случилось с Криштиану Роналду, он бы расплакался как ребенок. У Андрея — бойцовские качества, свойственные разве что игрокам сборной Англии по регби!»

— Сейчас я не могу наступить на ногу, — говорил Аршавин в интервью «СЭ» на следующий день после яркой победы. — Мне не только разодрали кожу на ступне, но и рассекли ткани. Словно пырнули ножом — не очень глубоко, но достаточно болезненно. В перерыве доктор наложил четыре шва, но, похоже, этим дело не ограничится.

— Кто ж вас так?

— Оэйер. Он наступил шипами столь сильно, что разорвал бутсу и достал, что называется, до мяса. Но момент был игровым, так что никаких претензий к голландцу нет.

— Когда это случилось?

— В самом начале матча — минуте на десятой — пятнадцатой.

— И все остальное время вы играли через боль?

— В пылу борьбы ее не чувствовал. А в перерыве, когда доктор обрабатывал рану, мне даже смотреть на нее было страшно.

21 апреля 2009 года однозначно войдет в историю российского футбола. Покер Аршавина в ворота «Ливерпуля» (4:4) на «Энфилде» — это на века! Причем голы Андрей Сергеевич забивал на любой вкус.

Оценки россиянину футбольные издания выставили необычайно высокие. Так, самый популярный в Англии футбольный интернет-портал SkySports оценил его игру «десяткой», а посетители сайта — средним баллом 9,1. По версии BBC и The Daily Telegraph, экс-зенитовец также безоговорочно лучший футболист встречи. В первом случае болельщики поставили Аршавину среднюю оценку 9, во втором — 9,54.

The Sun решил «отличиться», отметив россиянина всего лишь «восьмеркой», чем вызвал массовое недовольство посетителей своего сайта. «Человек забивает четыре гола на «Энфилде» — и вы жалеете для него десятку?!» — такова общая суть высказываний болельщиков.

«И почему мы только не приобрели его летом? Сейчас наверняка боролись бы за чемпионство. Нет сомнений, что Аршавин входит в тройку лучших футболистов мира наряду с Месси и Криштиану Роналду», — мнение еще одного фаната, нашедшего поддержку сотни других.

Суперпав и ступор Терри

Нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко, отыграв в АПЛ 78 матчей, забив 21 мяч. Весьма эффектным получился гол в ворота «Вест Хэма» 11 апреля 2009 года. Получив мяч спиной к воротам, Роман моментально развернулся, на долю секунды опередил опекуна и, уже падая, нанес удар мимо голкипера.

— Так получилось, что Лука Модрич выдал отличный пас, и мне, принимая мяч, одним движением удалось сразу уйти влево. Не знаю, что хотел сделать защитник, но он дал мне это сделать. А там оставалось только попасть в ворота.

— На словах все у вас получается очень просто, между тем борьба в том эпизоде была более чем жесткой. Вы уже полностью научились выдерживать такое яростное противодействие?

— Стараюсь. Иначе здесь просто нельзя. Но в том эпизоде защитник был ограничен в средствах — в подкат в штрафной не пойдешь, а находился он сзади. Поэтому я был в лучшем положении. И оказался чуть быстрее в данном конкретном месте и в данную конкретную секунду.

Роман Павлюченко. Фото Global Look Press

В сезоне-2010/10 от «Спящего гиганта» пострадал «Челси» (1:1). Защитник «аристократов» Джон Терри просто стоял и смотрел, как россиянин получает мяч, уходит в сторону и бьет точно в ближний угол.

— Получилось неплохо: удачно подработал и точно пробил, — скромничал после финального свистка Суперпав.

— Не просто подработали, но еще этим же движением ушли от Терри.

— Ситуация была такой, что единственным шансом было пробрасывать мяч чуть дальше и сразу бить — иначе Терри с Оби Микелом меня накрыли бы.

Дубль Павлюченко в последнем туре чемпионата Англии-2010/11 похоронил «Бирмингем» (2:1), отправив команду в чемпионшип. Россиянину удались два великолепных удара из-за пределов штрафной.

— Вам собственные голы понравились? — спросили Романа после игры.

— Ничего так получилось. Во втором случае, правда, слегка повезло с рикошетом.

— Может, вам не стоит входить в чужую штрафную, а все время лупить из-за ее пределов?

— Раз на раз не приходится, но из штрафной все-таки забивать легче. У меня, кстати, получились два совсем разных удара — в первом случае бил, как говорится, на исполнение, поскольку прямой путь к воротам преграждал защитник, а во втором — уже на силу.

Ван дер Сар даже не шелохнулся

Четвертый гол полузащитника «Эвертона» Динияра Билялетдинова в английской премьер-лиге получился на загляденье. Успев на подбор в нескольких метрах от штрафной «Манчестер Юнайтед», российский полузащитник подработал мяч и нанес неотразимый удар левой ногой в ближний угол ворот ван дер Сара. Выстрел оказался настолько мощным, что голландец даже не шелохнулся. В итоге экс-игрок «Локомотива», замененный на 70-й минуте, получил «семерку» от Sky Sports.

Пожалуй, еще более красивый гол, который к тому же стал победным, Билялетдинов забил в последнем туре сезона-2009/10 — в ворота «Портсмута». В последние мгновения добавленного времени «Билли» с ходу нанес удар левой ногой с 23 метров, угодив в «девятку»,

«Потрясающий гол, — заявил после игры главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес. — И, главное, возник из ниоткуда. Классный удар».

Несмотря на то что на поле Билялетдинов вышел только на 66-й минуте, он оказался безоговорочно лучшим по версии посетителей Sky Sports — средний балл 9,2.

Погребняк опередил Дзюбу

Первый гол за «Рединг» российский нападающий Павел Погребняк забил в матче с «Челси». На 25-й минуте последовала подача с правого фланга, форвард отклеился от опекуна, пошел на ближнюю штангу, сыграл головой и отправил мяч в левую от себя «девятку»

— Сработал чисто интуитивно, — рассказывал Погребняк. — Пошел на ближнюю штангу, туда и прилетел мяч. А пробил кивком головы — получилось удачно. Спасибо Макклири. Он, к слову, еще и в товарищеской игре, в которой я забил свой первый гол за «Рединг», выдал мне отличную передачу. И тоже справа. Я его, конечно, оба раза поблагодарил.

— Забив, вы по-военному отдали честь, чего прежде никогда не делали (впоследствии таким образом отмечать забитые голы стал нападающий Артем Дзюба. — Прим. «СЭ»). Почему на этот раз приложили руку к «козырьку»?

— Это решение пришло спонтанно.

— Раньше мячи, подобные этому, забивали?

— Думаю, это мой лучший гол головой. Не припомню, чтобы раньше получались подобные.

Россия в АПЛ: 688 матчей, 113 голов

В чемпионате Англии выступали восемь российских футболистов. Успешнее всего сложилась английская карьера Андрея Канчельскиса, который успел поиграть в четырех командах, а с «Манчестер Юнайтед» выиграл шесть трофеев, в том числе два чемпионских титула.