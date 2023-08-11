«Арсенал» подвинет «Ман Сити», Дарвин раззабивается, а Эмери всех удивит. Прогнозы на сезон АПЛ

Приготовиться, лучшая лига мира стартует.

Стартующий совсем скоро новый сезон АПЛ интригует. Все топ-клубы совершили трансферы с такой же приставкой «топ», где-то проходит косметический ремонт, где-то — глобальная перестройка. Следить за тем, как будут развиваться и рубиться английские команды, точно будет интересно. Ну а журналисты «СЭ» пробуют угадать, чего нам ждать в новом сезоне.

Марк Бессонов, заместитель шефа отдела футбола

Несмотря на все подвиги «Арсенала» в прошлом сезоне, пока трудно представить, что должно случиться с «Манчестер Сити», чтобы команда упустила рекордное, четвертое подряд, чемпионство. Да, команду покинул Гюндоган (хотя ему на смену пришел Ковачич), ушел Рияд Марез, но эти потери точно не критические. «Сити» сохранил костяк, а главное — опыт и уверенность в своих силах. Каждый год находятся причины, почему «горожане» могут упустить очередное золото, и каждый раз они разбиваются в прах о доводы Пепа.

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Рискну предположить, что в новом сезоне «Манчестер Юнайтед» сделают качественный скачок и впервые за долгие годы всерьез поборются с соседями за чемпионский титул. По крайней мере, задатки для этого команда тен Хага показывает на предсезонке. Для надежности нужно просто приобрести еще одного крутого центрального полузащитника. В идеале — Амрабата. Ну а «Арсенал» и «Ливерпуль» (несмотря на потери, это опытная команда с крутым тренером и классным набором звезд) должны быть где-то поблизости в таблице.

С бомбардирами все просто, исходя из прогноза на топ-4. Холанн, если избежит травм, вряд ли забьет сильно меньше, чем в прошлом сезоне. Следом наконец-то выходящий на пик Рэшфорд, за ним — вечный гений Салах. Кейн, похоже, все же перейдет в «Баварию» (а если нет, в нынешнем «Тоттенхэме» забивать так же много будет просто трудно).

Из тренеров первым работы может лишиться заслуженный ветеран Рой Ходжсон, особенно если «Кристал Пэлас» летом потеряет ряд ключевых игроков, на которых претендуют гранды (в первую очередь Дюкуре и Олисе). Хотя ранние отставки тренеров команд-новичков — тоже классическая история.

Ну а удивить всех должен Йошко Гвардиол. Фанаты бундеслиги знают, что это роскошный современный защитник с радиоуправляемыми передачами, но в «Манчестер Сити» у Гвардиолы его умения могут выйти на какой-то космический уровень. Условия и магия фамилий располагают.

Гоша Чернов, корреспондент

Только авантюрист не поставит команду Пепа Гвардиолы на первое место — я считал, что прошлый сезон «Сити» уйдет на перестройку, и сомневался в нем, но вместо этого «горожане» выиграли требл. А сейчас и сомнений нет, как и объективных причин считать, что они стали слабее.

На мой взгляд, в зону Лиги чемпионов в новом сезоне попадут те же клубы, что и в прошлом. Верю в «Ньюкасл»: не думаю, что прошлогоднее четвертое место было случайностью, так как команда и клуб действительно развиваются.

«Челси», конечно, займет место выше 12-го, но у Маурисио Почеттино вряд ли с ходу получится влететь в топ-4. В «Тоттенхэм» не верю из-за скорого ухода Кейна, а «Ливерпуль», как кажется, перестал прогрессировать при Юргене Клоппе. Не удивлюсь, если этот сезон станет последним для немца во главе красных.

«МЮ» за год стал лучше. Во-первых, ушел Криштиану Роналду. Во-вторых, Эрик тен Хаг к концу прошлого сезона освоился и стал давать стабильный результат. В-третьих, Маунт, Хейлунн и Онана — отличные покупки. «Арсенал» хорош, но вернувшаяся в его жизнь Лига чемпионов окажет негативное влияние на результаты в АПЛ. Хотя глобально он не просядет, ведь состав остался тем же, как и тренерский штаб.

Предположу, что в первой половине сезона команда Микеля Артеты будет идти недалеко от «Сити», но во второй части сдаст и уступит второе место «МЮ». А действующий чемпион опять победит досрочно.

С лучшим бомбардиром все вроде ясно. Рискованно предполагать, что человек, с ходу побивший рекорд АПЛ по числу голов (36), проиграет снайперскую гонку на следующий сезон. Вслед за Холанном должен расположиться Кейн, если он не перейдет в «Баварию». Верю и в Нуньеса — уругваец кошмарно начал прошлый сезон, но на самом деле достаточно забивал за «Ливерпуль», если брать среднюю результативность за 90 минут. Да и на предсезонке Дарвин выглядит здорово, а влияние Салаха на игру «Ливерпуля», наоборот, снижается.

Из тренеров первым работы может лишиться Стив Купер. У «Ноттингем Форест» тяжелейший календарь на старте АПЛ, а по ходу прошлого сезона главный тренер дважды находился на грани отставки, но чудом спасался. Вложения «лесников» в состав и их амбиции в прошлом сезоне не соответствовали месту в таблице, и сейчас, боюсь, терпение владельца клуба Евангелоса Маринакиса лопнет.

Выделю два потенциальных открытия. Новый голкипер «Бернли» Джеймс Траффорд в июне фантастически сыграл на победном для сборной Англии молодежном Евро, не пропустив ни разу за шесть матчей. Неудивительно, что его взял к себе Венсан Компани — главный тренер «Бернли» знает толк в голкиперах, играющих ногами, и наверняка будет подпускать его к основе.

Второй кандидат — 18-летний форвард «Брайтона» Эван Фергюсон. Пристально следящим за АПЛ этот ирландец хорошо знаком, ведь за прошлый сезон он забил шесть мячей. Но я ожидаю от Фергюсона полноценного прорыва в этом чемпионате, очень скоро его будут узнавать в лицо.

Дмитрий Гирин, корреспондент

Команды расставлены в алфавитном порядке, но если бы нужно было расставить в порядке занятых на финише чемпионата мест, то, пожалуй, не стал бы ничего менять. Хотя есть соблазн поднять повыше «МЮ»: Эрик тен Хаг заполучил в свое распоряжение Андре Онану, который отлично вписывается в его философию, и теперь розыгрыши мяча должны стать еще более смелыми, а атаку должен освежить Расмус Хейлунн. В предсезонных матчах команда выглядела действительно интересно. В любом случае «Арсенал», «МС» и «МЮ» должны быть в топ-4.

Компанию им составит «Челси». Верю в Маурисио Почеттино. Судя по интервью, репортажам и инсайдам, сейчас там происходит все то же самое, что в свое время было в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме», а аргентинец и его штаб нашли контакт с игроками. Нынешний «Челси» — команда формата Почеттино: молодая, талантливая, голодная и без токсичных суперзвезд. В пользу синих должно сыграть и отсутствие еврокубков.

Участие в Лиге чемпионов должно сказаться на «Ньюкасле», «Ливерпуль» потратит время и силы на пересборку полузащиты (плюс пока непонятно, кем заменить Фабиньо, поскольку переход Ромео Лавиа застопорился и красные остались без чистого разрушителя в центре поля), а говорить о перспективах «Тоттенхэма» довольно сложно ввиду неясности с будущим Харри Кейна.

Главным конкурентом в чемпионской гонке для «Манчестер Сити» будет сам «Манчестер Сити». В прошлом сезоне «горожане» сделали требл, взяв, наконец, Лигу чемпионов, и это не может не сказаться на команде. Прежде всего ментально, конечно — назовем это похмельем. Во время памятной пресс-конференции после победы над «Тоттенхэмом» в январе (4:2) Пеп Гвардиола чуть ли не открыто говорил, что игроки слишком сытые и утратили страсть после большого числа титулов. Та речь помогла встряхнуть команду, выдавшую образцовую вторую половину сезона. Но как разжечь этот огонь после требла? И как заменить Илкая Гюндогана, последние три сезона показывавшего просто космический футбол? Гвардиолу ждет очень много работы на протяжении сезона.

Что касается бомбардиров, то есть Эрлинг Холанн и... Дальше должна была идти фамилия Кейн, но вы сами все знаете. В общем, если Харри остается в «Тоттенхэме», он будет в топ-3 — ему, в конце концов, для полного комплекта нужно побить рекорд Алана Ширера по голам в АПЛ. Плюс Дарвин Нуньес. Если Кейн все же уедет в Мюнхен, то к Холанну и Нуньесу добавлю Маркуса Рэшфорда.

Кого уволят первым? Пока набивал ответы на вопросы этой анкеты, пришла новость, что Хулен Лопетеги ушел из «Вулверхэмптона». Официальная формулировка — по обоюдному согласию. Интересно, это считается? А так поставлю на Пола Хеккинботтома из «Шеффилд Юнайтед».

Хочу, чтобы всех удивил «Бернли» Венсана Компани — пусть докажут, что можно сохранить узнаваемый стиль, перейдя на ступень выше.

Борис Елкин, корреспондент

На мой взгляд, состав четверки по сравнению с прошлым сезоном не изменится — в отличие от итоговых мест. «Арсенал» прямо сейчас — копия «Ливерпуля» образца лета 2019 года: голодная и злая команда, которая только что обиднейшим образом проиграла чемпионскую гонку «Манчестер Сити». В новом сезоне Микель Артета предпримет новую попытку превзойти своего учителя Пепа Гвардиолу — и, возможно, лучшего момента, чем нынешний, для этого может не представиться.

«Арсенал» провел идеальную трансферную кампанию, усилив каждую из линий. Конкуренцию вратарю Аарону Рамсдейлу теперь составит испанец Давид Райя, в защиту был куплен универсал Юрриен Тимбер (может сыграть слева, справа и в центре обороны), в полузащиту — 116-миллионный Деклан Райс. Наконец, команду пополнил Кай Хаверц из «Челси»: он может сыграть как на позиции центрфорварда, так и в полузащите.

«Арсенал» предельно заряжен и мотивирован — в то время как «Манчестер Сити» и Гвардиоле, выигравшим золотой требл, придется вычерпывать дополнительную мотивацию внутри себя. Не став накладывать вето на уход одного из символов клуба Илкая Гюндогана, Пеп продемонстрировал, что готов потратить сезон-2023/24 на очередную легкую перестройку — и при случае пропустить своего ученика вперед. Такое уже случалось в сезоне-2019/20: тогда Гвардиола по достоинству оценил рогожинскую страсть «Ливерпуля» к титулу и «позволил» Клоппу убежать в золотой отрыв.

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» я снова жду в четверке: не вижу причин, по которым методичная работа Эрика тен Хага и Эдди Хау может перестать давать плоды. У «Ньюкасла» к тому же выдающиеся трансферы — при просмотре матчей нового сезона рекомендую обратить внимание на Сандро Тонали и Тино Ливраменто.

«Ливерпуль» ожидаю на пятом-шестом месте, «Челси» не поднимется выше восьмого.

Если не случится чего-то из ряда вон выходящего, лучшим бомбардиром АПЛ снова станет Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити». Ожидаю дальнейшего прогресса от Габриэла Мартинелли из «Арсенала»: в прошлом сезоне он забил 15 голов в чемпионате, параллельно продемонстрировав, что это далеко не предел. Бешеная активность, которую Мартинелли развел на левом фланге «Арсенала», позволяет спрогнозировать для него 19-20 голов в новом английском сезоне. От Дарвина Нуньеса можно ожидать как резкого прорыва, так и еще большего провала — я рискну и поставлю на прорыв.

Ожидаю сюрпризов и дальнейшего прогресса от «Брайтона» Роберто де Дзерби — особенно в том случае, если «чайки» «додавят» трансфер Мохаммеда Кудуса из «Аякса». Напомню, что именно де Дзерби в прошлом сезоне официально закончил чемпионскую гонку, обыграв «Арсенал» Артеты на «Эмирейтс» со счетом 3:0.

Судя по котировкам букмекеров, первым должны уволить Пола Хекинботтома из «Шеффилд Юнайтед». Еще, на мой взгляд, вполне вероятно, что довольно скоро окончательно уйдет на пенсию Рой Хождсон («Кристал Пэлас») — в 76 лет, при всем уважении, он может не выдержать темпа премьер-лиги, где больше не существует проходных матчей.

Уверен, что по ходу чемпионата мы еще не раз споем дифирамбы Унаи Эмери. Экс-тренеру «Спартака» предстоит первый полноценный сезон в «Астон Вилле» — и ожидания от него у болельщиков из Бирмингема самые радужные. С такими мощными трансферами, как Мусса Диаби из «Байера» и Пау Торрес из «Вильярреала», Эмери вновь может затащить «вилланов» в еврокубки (в прошлом году — седьмое место и Лига конференций).

Из игроков: все поймут, что он один из лучших в мире, если он начнет забивать хотя бы половину своих моментов — речь о Габриэле Жезусе. Прогнозирую, что Габи начнет.

Также обратить внимание: на Хулио Энсисо из «Брайтона», Мохаммеда Кудуса из «Брайтона» (если перейдет), Деклана Райса из «Арсенала», Тино Ливраменто из «Ньюкасла», Сандро Тонали из «Ньюкасла».

Андрей Кузичев , корреспондент

В топ-4 жду «Манчестер Сити», «Арсенал», «МЮ», «Ньюкасл». Та же четверка, что и год назад. В «Челси» не верю в силу молодости состава, а «Ливерпуль» все еще в стадии перестройки. Точнее, это даже не неверие в красных, а восхищение системной работой «Ньюкасла». Весной Эдди Хау попал в топ-4, не имея очевидного преимущества над конкурентами. Да, саудовские владельцы с их миллиардами, но «сороки» не сорили деньгами, а символ их системности — 18 мячей Уилсона. С Тонали и Барнсом эта команда станет мощнее.

Конкуренцию в борьбе за чемпионство вновь составит «Арсенал». Набив в прошлом сезоне шишек, Микель Артета и его команда должны стать мудрее. А новички во главе с Хаверцем и Райсом сделают лондонцев сильнее. Вот только хватит ли имеющихся ресурсов на реальную конкуренцию с «Манчестер Сити»? На этот счет есть большие сомнения в силу мощи команды Хосепа Гвардиолы. Она может проиграть титул только самой себе.

В бомбардирской гонке угнаться за Холанном нереально. Второй после норвежца, естественно, Кейн, а третьим поставлю Рэшфорда. Только по последнему есть сомнения. Причем дело не в том, что Маркус сбросит обороты, а в приходе в «МЮ» классического центрфорварда Хейлунна. Так что Рэшфорд вполне может не добрать забитых мячей, компенсировав это результативными передачами на датчанина.

Кто удивит? Если брать команды, то «Астон Вилла», которая расцвела с приходом Унаи Эмери. У бывшего тренера «Спартака» была просто космическая статистика во второй части прошлого сезона. У бирмингемцев со вкусом подобранный состав, который теперь украсят такие качественные исполнители, как Диаби, Тилеманс и Пау Торрес. Им по силам побороться за место в четверке, из игроков поставлю на новичка «МЮ» Хейлунна.

Первым из тренеров на выход может стать Роберт Эдвардс из «Лутона». Но, признаюсь, что этот выбор в значительной степени гадание на кофейной гуще. Прямо сейчас очевидных претендентов на выход нет. А там, глядишь, Тодд Боули возьмет и выгонит Маурисио Почеттино. Он может.

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Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что «Манчестер Сити» без особых проблем подтвердит звание чемпиона. На победу команды Пепа Гвардиолы в новом сезоне выставлен коэффициент 1.60, на поражение — 2.30. Основным конкурентом «горожан» считается «Арсенал» (7.50), третьим — «Ливерпуль» (8.00). «Манчестер Юнайтед» скромно примкнул к тройке фаворитов (9.00), а вот «Челси», хоть и занимает пятую позицию, но находится далеко позади — 20.0.