Гвардиола сверг Артету с трона. «Арсенал» опять проиграл «Ман Сити» и упустил первое место

В битве лидеров АПЛ победил Пеп.

Долгожданная игра

Крайне редко бывает, чтобы в день тура Лиги чемпионов самой привлекательной вывеской обладал матч другого турнира. Но это именно тот случай. Встречи «Брюгге» с «Бенфикой» и «Боруссии» с «Челси» намного уступают долгожданной битве двух лучших команд АПЛ.

«Долгожданная» — это даже не эпитет. «Арсенал» и «Манчестер Сити» не играли друг с другом в АПЛ с 1 января 2022 года, а конкретно этот матч должен был состояться еще в октябре, но был перенесен из-за цепочки событий, которую запустила смерть Елизаветы II.

Интриг у встречи было столько, что хватит на целый текст. Лондонцы неизменно проигрывали манчестерской команде в десяти предыдущих матчах премьер-лиги, однако именно они посягают на трофей, которым владеет «Сити». Пеп Гвардиола может проиграть чемпионскую гонку своему бывшему ассистенту Микелю Артете.

Кевин Де Брейне. Фото Reuters

Алогичный гол Де Брейне

Оба тренера всерьез подготовились к дуэли, но Пеп, кажется, перемудрил. В первом тайме «Сити» был неузнаваем: достаточно сказать, что владение мячом не превышало ничтожных для команды Гвардиолы 40%. «Горожане» подчеркнуто действовали вторым номером и в качестве основного оружия использовали длинные забросы на Холанна. К выбору стартового состава тоже было немало вопросов: «Сити» ожидаемо выбрал схему-трансформер, но на этот раз Бернарду Силва играл то ли на позиции левого защитника, то ли в роли разыгрывающего опорника. Все это в совокупности привело к слабому старту гостей: в первые 40 минут «Сити» нанес лишь один удар по воротам. Но вел со счетом 1:0.

«Арсенал» играл лучше, однако одна ошибка Томиясу под давлением привела к глупому голу: Грилиш заставил японца отдать неряшливый пас назад, и Де Брейне хладнокровно воспользовался подарком, перебросив вышедшего из ворот Рамсдейла.

Фол Эдерсона. Фото Reuters

Странные игры Эдерсона

Гол вообще не вытекал из логики матча, но Гвардиоле точно было все равно. «Сити» при жутко осторожной игре неожиданно оказался впереди, но еще удивительнее было наблюдать за действиями гостей при счете 1:0. На 37-й минуте Эдерсон получил желтую карточку за затяжку времени, и это о многом говорит.

У Артеты были свои идеи. Первую мы увидели еще на 15-й минуте, когда Рамсдейл внезапно лег на газон, сняв перчатки и бутсы. Зрители, разумеется, подумали, что у вратаря «Арсенала» откуда-то взялось повреждение, но в этот же миг к Артете подскочили все полевые футболисты и стали внимательно слушать стихийную установку тренера. Все выглядело так, будто «травма» Рамсдейла была спланированной.

Интересно, что после этого «тайм-аута» «Арсенал» заиграл резвее и создал пару моментов. Но и при счете 0:1 лондонцы продолжали активничать и заслуженно были вознаграждены голом. Аке вынес мяч с линии, но за пару секунд до этого Эдерсон снес Нкетию в штрафной. К мячу подошел Сака и около минуты наблюдал за тем, как бразильский вратарь указывает англичанину на правый от себя угол. Туда Сака и пробил, а Эдерсон нырнул в другую сторону.

Кевин Де Брейне и Микель Артета. Фото Reuters

Другой «Арсенал»

Что и произошло с «Арсеналом» во втором тайме — загадка. У «Сити» мало что получалось в первом тайме, и даже единственный гол чемпион забил только благодаря чудовищной ошибке соперника. Начало второй половины показало, что у гостей еще и нервы сдали: обычно уравновешенный Де Брейне изо всех сил толкнул Артету на бровке, потому что испанец мешал бельгийцу ввести мяч в игру. «Арсеналу» не хватало травмированного Парти, но отсутствие ключевого опорника точно не стало причиной поражения. Тут все глубже.

Во втором тайме все перевернулось: вплоть до 79-й минуты «Арсенал» не мог пробить по воротам, а «Сити» постепенно наращивал темп, хотя продолжал играть вторым номером. Ключевую перестановку Пеп сделал на 61-й минуте, когда инертный Марез уступил место Аканджи, а Бернарду наконец-то из обороны подняли на правый фланг атаки. «Сити» переключился на 4-3-3, а португалец создал второй гол: именно его пас на Холанна вскрыл оборону «Арсенала», а Грилиш забил.

Гол зрел: еще до гола Грилиша в ворота лондонцев назначили пенальти, но отменили из-за офсайда у Холанна. А чуть позже «Арсенал» упустил, как выяснилось, последний шанс забить — Нкетия не дотянулся до мяча после прострела с фланга.