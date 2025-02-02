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«Арсенал» уничтожил «Ман Сити», забив пять мячей! Кошмар Гвардиолы продолжается

«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в матче 24-го тура АПЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор открыл счет в матче с «Манчестер Сити» (5:1).
Фото Reuters
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Команда Артеты в чемпионской гонке.

«Арсенал» в 24-м туре АПЛ разгромил «Манчестер Сити» (5:1) и продолжил погоню за лидирующим «Ливерпулем». «Горожане» вновь ошибались в обороне и почти ничего не создали у чужих ворот. А это поражение — уже четвертое для Гвардиолы за один сезон.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.
02 февр, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
5:1
Манчестер Сити

«Ман Сити» снова «привез» гол в начале первого тайма

«Арсенал» вскрыл соперника уже на второй минуте, воспользовавшись чудовищной ошибкой Мануэля Аканджи — швейцарский защитник запутался с мячом около штрафной и подарил его сопернику. В итоге Мартин Эдегор с передачи Кая Хаверца забивал в пустые ворота с нескольких метров. В прошлом туре «Ман Сити» тоже стартовал с «привоза» — тогда 20-летний дебютант Абдукодир Хусанов подарил мяч в штрафной Николасу Джексону из «Челси».

На пятой минуте лондонцы едва не удвоили преимущество, но гол Габриэля Мартинелли отменили из-за офсайда. Быстрый мяч позволил «Арсеналу» откатиться в оборону и сконцентрироваться на быстрых выпадах. Тем более позиционные атаки у «Сити» совсем не получались — самый опасный момент первого тайма команда Гвардиолы выжала со стандарта. На 23-й минуте Омар Мармуш шикарно навесил с углового и едва не оформил голевой пас на Йошко Гвардиола — хорват мощно пробил головой, но Давид Райя потащил мяч из-под перекладины.

«Арсенал» выкатывался в позиционное нападение гораздо реже — за первый тайм показал всего 39 процентов владения. И не впечатлял остротой: самые опасные эпизоды «канониры» создали в быстрых набегах либо после отборов на чужой половине поля — на 27-й минуте «Ман Сити» даже подарил сопернику еще один голевой момент. Вратарь Штефан Ортега, участвуя в розыгрыше, отдал под давление Матео Ковачичу, которого накрыл Деклан Райс. Мяч отлетел к Хаверцу, но Кай в своем стиле угробил шикарный шанс — пробивая практически по незащищенным воротам, не попал в створ.

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Во втором тайме «Сити» был еще хуже

После перерыва «горожане» продолжили пытаться взломать соперника: в первые 10 минут второго тайма набрали 58 процентов владения, но нанесли лишь один удар. Зато голевой! На 55-й минуте одна из многочисленных комбинаций «Ман Сити» наконец сработала: Савио на пространстве получил мяч на правом краю штрафной и отлично навесил на дальнюю штангу. Эрлин Холанн продавил Вильяма Салиба и головой прошил Райю.

Игроки «Ман Сити» очень эмоционально праздновали гол норвежца. Настолько, что пропустили уже спустя две минуты — снова после ошибки на своей половине поля. На этот раз «отличился» Фил Фоден. Англичанин около штрафной придумал пас низом поперек поля — Томас Парти очень легко это «прочитал». Защитники «канониров» не выдвинулись на полузащитника и позволили пробить — с рикошетом от Джона Стоунза мяч приземлился в угол.

А спустя шесть минут интригу прикончил 18-летний Майлз Льюис-Скелли — это к нему во время последней встречи команд озлобленно обращался Холанн: «Кто ты такой?» Молодой защитник в одной из атак «Арсенала» по левому флангу оказался около штрафной и получил мяч — далее Майлз проскочил на дриблинге нескольких оппонентов и вонзил в дальний угол. Гол стал для него первым в АПЛ! Он вообще не должен был сегодня выходить на поле, так как в прошлом туре получил красную карточку и бан на три игры — однако футбольная федерация отменила решение.

При 1:3 «Ман Сити» еще пробовал атаковать большими силами, из-за чего несколько раз пропускал опасные контратаки. У ворот Райи моменты же не появлялись — не помогли и замены: на 72-й минуте вышли Кевин де Брейне и Джеймс Макэйти. Атаки «горожан» не оживил даже бельгиец — удар Холанна так и остался единственным выстрелом команды Гвардиолы во втором тайме.

У «Арсенала» в результате быстрых выпадов угрожали Мартинелли и Хаверц. В одном из них бразилец едва не прошил Ортегу из штрафной. Зато на 76-й минуте Габриэль, снова разогнав контратаку, выкатил голевую Каю — на этот раз немец с близкого расстояния попал в створ. Окончательно «Сити» добил вышедший на замену 17-летний Итан Нванери — на 90+3-й минуте шикарным ударом поразил дальний угол.

«Горожане» сдались еще после четвертого пропущенного: практически не атаковали и все реже владели мячом. «Арсенал» радовал трибуны длинными перепасовками в центре поля и временами обострял.

Благодаря этой победе команда Артеты сократила отставание от «Ливерпуля» до шести очков — правда, у мерсисайдцев игра в запасе. «Ман Сити» остался четвертым (у них с «Ньюкаслом» по 41 баллу) и может пропустить вперед «Челси».

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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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