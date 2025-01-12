Выдающийся матч вратаря «МЮ». Благодаря Байындыру выбили «Арсенал» из Кубка Англии

Кубковый триллер.

Матч «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» в третьем раунде Кубка Англии был не просто самой достойной вывеской на этом этапе (уж простите «Аккрингтон», «Солфорд» и «Тамуот»), но и, пожалуй, самой интригующей встречей из всех состоявшихся до сих пор вообще.

Судите сами — ни «канониры», ни «дьяволы» ни на какие другие внутренние трофеи в этом сезоне на данный момент уже всерьез не претендовали. АПЛ? Не смешите. Кубок лиги? «МЮ» оттуда вылетел, а «Арсенал» находился на полпути, проиграв «Ньюкаслу» в первом матче полуфинала со счетом 0:2. Вот и получилось, что матч жизни «МЮ» и «Арсенала», позволявший победителю побороться хотя бы за что-то внутри страны, пришелся уже на начало января. И как тут обойтись без драмы в очном матче?

Жезуса унесли на носилках

Впрочем, начало первого тайма ни на какую драму не намекало. Хозяева поля дежурно забрали владение и так же дежурно не конвертировали его во что-то сносное — все было так плохо, что «канониры» даже не нанесли ни одного удара в створ за 45 минут. Вернее, нанесли — Габриэл Мартинелли даже забил на 18-й минуте, но гол отменили из-за офсайда.

«Красные дьяволы» выглядели не сильно лучше — в отличие от лондонцев, у них не было владения, давления и даже отмененного гола. Да, случилась пара ударов в створ, но вряд ли болельщиков это сильно порадовало.

Ближе к концу тайма игра начала разогреваться. Точнее, ее настроение. На 39-й минуте яркий момент выдали Габи Жезус и Бруну Фернандеш — первый неудачно пошел в отбор, получил на вид очень неприятную травму и покинул поле на носилках, уступив место на фланге Стерлингу. А второй так ожесточенно требовал наказать бразильца (откровенно говоря, и правда нарушившего правила), что аж метнул слетевшую бутсу в газон. За что получил желтую карточку — юбилейную, 50-ю в футболке «МЮ». Так много предупреждений за последние пять лет не получал ни один игрок в АПЛ.

Габриэл Жезус. Фото Reuters

Пытка «Арсеналом»

Второй тайм получился намного веселее первого, да и стартовал куда бодрее. Уже на 52-й минуте манкунианцы показали владевшим преимуществом весь первый тайм «канонирам», как надо забивать — убежали в контратаку три в два, и Фернандеш отличился с передачи Гарначо. Какое совпадение, но гол для португальца тоже стал приметным — Бруну обошел по количеству мячей за «МЮ» (86) самого Дэвида Бэкхема (85)! Ну и вывел свою команду вперед в непростой отрезок.

На этом веселье второго тайма только началось. На 61-й минуте вторую желтую карточку за подкат (кстати, первую он схлопотал за 10 минут до и тоже за подкат) получил Диогу Далот и покинул поле, оставив команду в меньшинстве. Этим он одновременно приговорил одноклубников к страданиям — «Арсенал» и до этого владел инициативой, а тут прибрал ее окончательно.

Команда Артеты быстро воспользовалась преимуществом — всего через две минуты Габриэл Магальяес сравнял счет. А еще через девять «канониры» заработали пенальти, но тут на первый план вышел будущий герой матча — вратарь «МЮ» Алтай Байындыр, подменявший в основе Андре Онана.

Фото Reuters

Гюле-гюле

Для начала немного о Байындыре — турок в этом сезоне (как и в прошлом, собственно говоря) плотно сидит под Онана. Но, в отличие от розыгрыша-2023/24, сейчас ему постепенно начали доверять — пусть только в Кубках.

Матч с «Арсеналом» стал для него только четвертым (!) в составе «МЮ». Зато самым статусным: встречи Кубка лиги с «Барнсли», «Лестером» и «Тоттенхэмом» ни в какое сравнение не идут.

В первом тайме у Байындыра толком не было работы — «канониры» попали в створ только один раз, и то без особой опасности. А вот во втором все пошло иначе, а в особенности после удаления. Тут пришлось включаться и спасать.

Вернемся в 72-ю минуту, когда после фола Магуйара на Хаверце к мячу подошел Эдегор. Не лучший момент, чтобы проявить себя для вратаря — у норвежца до встречи с Алтаем было 24/24 голов с пенальти во всех турнирах. Но турецкий голкипер вряд ли об этом думал, поэтому удар в левый от себя угол с легкостью потащил.

Еще через несколько минут Алтай вновь взял «мертвый» мяч — пусть и не пенальти, но удар под перекладину от Райса. И потом турок еще несколько раз спасал, в том числе в добавленное время.

Благодаря Байындыру «МЮ» натурально дотерпел до экстратаймов. Но там терпеть надо было не меньше — и вновь голкипер «дьяволов» тащил все, что летело к нему в ворота.

Но главный сейв Алтай приберег на серию пенальти, куда всеми силами дотащил свою команду. Турок взял второй удар «Арсенала» в серии — оплошал Хаверц, которого явно теперь затравят болельщики лондонцев. Учитывая, что в конце второго тайма Кай не попал в пустые с пары метров...

Манкунианцы же уверенно сделали 5/5 и прошли в следующий этап. Байындыр выглядел счастливее всех: кричал трибунам «гюле-гюле» («счастливо») по-турецки.

«МЮ» обретает характер — вытерпели во втором матче подряд с топ-клубом. Вряд ли об умении терпеть мечтали болельщики, но такие уж времена. А в этот вечер у манкунианских фанатов есть редкий отличный повод отпраздновать. В следующем туре «Юнайтед» сыграет с «Лестером».