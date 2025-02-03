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Пародия на Холанна от юнца, убийственная ошибка Фодена, реабилитация Хаверца. «Арсенал» переехал «Ман Сити»

«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в 24-м туре АПЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден.
Фото Reuters
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Игорь Рабинер — о разгроме команды Пепа Гвардиолы.
Англия. Премьер-лига. 24-й тур.
02 февр, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
5:1
Манчестер Сити

Чудовищный обрез Фила Фодена на своей половине поля сразу после того, как «Ман Сити» сравнял счет, во многом предопределил разгром от «Арсенала». И для меня эта ошибка ведущего игрока «горожан», зачем-то решившего авантюрно отдать через центр, — из разряда той же необъяснимой дичи, что и промах Хаверца в первом тайме. Это топы АПЛ! Это невозможно! За это игрокам первой российской лиги оторвали бы кохонес!

Но это происходит у нас на глазах. И Парти с сильным рикошетом от спины Стоунза выводит «канониров» вперед, и игра окончательно уходит из-под контроля «Сити». Вскоре третий мяч красиво забьет пацан из арсенальской академии Льюис-Скелли, обнаглевший до празднования в виде пародии на Холанна, а потом «Арсенал» улетит в образцовую контратаку, и Хаверц исправится за бред из первого тайма. В добавленное время случится еще и пятый. И все пять забьют разные игроки.

У «Сити» же не будет больше совсем ничего. Хорошего — точно.

А ведь как хорошо второй тайм для команды Пепа начался. Как волшебно сыграл Савиньо перед голом Холанна, как развернулся в момент приема мяча и идеально набросил на норвежца. А Эрлинг, вслед за «Челси» забив «Арсеналу», показал ошибочность стереотипа, что он не забивает в важных матчах.

Это был классный гол, выстраданный «Сити» после двух сейвов Райи до перерыва, и в тот момент ничто не говорило о будущем уничтожении. Мне кажется, что оно случилось из-за убийственной легкости, с которой «горожане» отдали то, что прямо перед этим взяли. Пропустить на второй минуте, ужасно начать, еле прийти в себя, с огромным трудом взламывать прекрасную оборону «Арсенала», сделать-таки это — и мгновенно получить ТАКОЕ...

Ошибка Фодена, чудесного творческого футболиста, который нехарактерно для себя играл сегодня с огромным браком, убила его команду психологически. Просто размазала. «Сити» и так-то сейчас уязвим, разбалансирован, но все же способен — как показывали последние матчи — выигрывать. Но если «привоз» один раз, в самом начале игры от Аканджи, после того как ему подсунул Стоунз, исправить удалось, то грубейшая ошибка N2 оказалась необратимой. И поделом.

Полузащитник &laquo;Арсенала&raquo; Мартин Эдегор открыл счет в&nbsp;матче с &laquo;Манчестер Сити&raquo; (5:1). «Арсенал» уничтожил «Ман Сити», забив пять мячей! Кошмар Гвардиолы продолжается

Кстати, гол Хаверца порадовал потому, что с его голевого паса Эдегору на пустые все и началось. Человек не пожадничал. Но не будь четвертого гола, а тем более — победы «Арсенала», многие бы вспоминали потом в первую очередь его промах. Теперь же о нем забудут уже завтра.

Но столько ляпов уровня ДЮСШ, как два «привоза» Аканджи и Фодена и промах Хаверца, — для такого матча явный перебор.

И еще одно — у обеих команд забили норвежцы, Эдегор с Холанном. Но когда при этом сборная Норвегии сыграет на ЧМ или Евро — Бог весть. Такая вот нелинейная игра футбол.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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