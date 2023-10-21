Не стало легенды футбола сэра Бобби Чарльтона. Он был последним из тех, кто выжил в мюнхенской катастрофе

Десять дней назад ему исполнилось 86 лет.

21 октября на 87-м году жизни скончался сэр Бобби Чарльтон — один из лучших игроков в истории английского футбола. Главное его достижение — триумф на чемпионате мира 1966 года. Тогда сборная Англии в первый и пока единственный раз в своей истории подняла заветный кубок над головой. Также сэр Бобби выигрывал «Золотой мяч». Именно про него с теплотой говорят: «Обладателей «Золотого мяча» много, а Бобби Чарльтон такой один».

Его карьера — это история о футболисте, принесшем настоящую радость своей стране. Футболисте, который выжил в страшной авиакатастрофе. И из всех выживших именно он был с нами дольше всего.

Бобби Чарльтон лежит в больнице после авиакатастрофы. Фото Getty Images

Один из «малышей Басби»

Бобби Чарльтон входил группу футболистов «МЮ», воспитанных тренером молодежки Джимми Мерфи, а затем главным тренером — Мэттом Басби. «Малыши» получили всемирную известность не только из-за юного возраста и таланта, но и потому, что являлись воспитанниками манкунианского клуба. Как и сейчас, в то время гранды предпочитали покупать футболистов, а не выращивать.

В сезонах 1955/56 и 1956/57 «малыши Басби» выиграли чемпионат Англии, их средний возраст составлял 21-22 года. Именно благодаря этим футболистам «МЮ» получил новый импульс после войны, а сэр Бобби уже в юном возрасте был настоящим лидером этой команды.

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Триумф на родной земле

В 1966 году сборной — хозяйки турнира могло бы и не быть в финале чемпионата мира. Однако дубль Чарльтона в полуфинале против Португалии (2:1) подарил местным болельщикам неповторимые эмоции. Затем победа над сборной ФРГ (4:2) и праздник на улицах. Эта встреча вошла в историю из-за третьего гола — фантома англичан, который зафиксировали судья встречи Готтфрид Динст и лайнсмен Тофик Бахрамов. Споры о нем ведутся до сих пор: пересек ли мяч полностью линию ворот?

Опередил Эйсебио на один балл в борьбе за «Золотой мяч»

В декабре того же 1966 года Чарльтон сверкал в качестве лидера сборной Англии и одной из сильнейших команд планеты на тот момент — «Манчестер Юнайтед». Его признали лучшим игроком Европы и наградили «Золотым мячом». Однако конкуренция за приз в то время была невероятной — сэр Бобби всего на один балл опередил легенду португальского футбола Эйсебио. У англичанина был 81 балл в опросе журналистов, у нападающего «Бенфики» — 80.

Интересно, что в следующих сезонах атакующий полузащитник «МЮ» снова претендовал на «Золотой мяч», но каждый раз не хватало совсем немного. В 1967 году его обогнал венгр Флориан Альберт, а в 1968 дорогу перегородил Джордж Бест, с которым они враждовали на протяжении всей карьеры. К началу 1970-х легенды манкунианского клуба были настолько раздражены друг другом, что вообще не разговаривали между собой.

Бобби Чарльтон с призом лучшему футболисту 1966 года. Фото Getty Images

«Футболист, который выжил»

Здесь напрашивается аналогия с главным героем известного произведения Джоан Роулинг. Только вот Гарри Поттер был «мальчиком, который выжил», а сэр Бобби еще до своих великих побед со сборной и «МЮ» стал известен на весь мир как «футболист, который выжил».

6 февраля 1958 года 20-летний Чарльтон, являвшийся одной из главных надежд футбола в Англии, вместе с «МЮ» возвращался на Туманный Альбион с выездной встречи в Белграде против местной «Црвены Звезды».

За бортом была метель, крылья обледенели, и взлетно-посадочную полосу замело. Пилот несколько раз предпринял попытку взлететь, но неудачно. Перед третьей попыткой было сделано объявление, в котором сообщили, что в самолете обнаружили неисправность. Всех людей высадили, а затем, сообщив, что неисправность устранена, пустили на борт.

Игроки «Манчестер Юнайтед» паниковали, кто-то даже начал меняться местами, перебираясь в хвостовую часть. Так сделали и Томми Тейлор с Дэвидом Пеггом, которым не хотелось сидеть ближе к центру. Они попросили поменяться Денниса Вайоллета и Бобби Чарльтона. Те согласились.

Памятник великому манчестерскому трио — Джорджу Бесту, Деннису Лоу и Бобби Чарльтону. Фото AFP

Затем самолет начал разгон, но полностью оторваться от взлетной полосы так и не сумел, протаранив на всей скорости заграждение и врезавшись в дом. Часть хвоста отвалилась, отлетев в ближайшее дерево. Как выяснилось позже, у воздушного судна не было ни единого шанса взлететь — в конце взлетно-посадочной полосы скопилось большое количество снежной жижи.

В результате авиакатастрофы погибли 23 человека. Выжили только 20 пассажиров, из которых 9 — футболисты «Манчестер Юнайтед». Из всех выживших в крушении до сегодняшнего дня с нами оставался только сэр Бобби Чарльтон.

Бобби Чарльтон и Уэйн Руни. Фото AFP

Жизнь после великой карьеры

Многие пророчили Чарльтону триумф на тренерском поприще, считая, что такой умный футболист станет великим наставником. Однако этого не случилось. Сэр Бобби всего два сезона пробыл в «Престоне», опустился с командой в третий дивизион и завершил тренерскую карьеру.

Потом открыл несколько детских школ, поработал в качестве аналитика на телевидении. А затем он полностью переключился на родной «Манчестер Юнайтед», в котором провел 39 лет в качестве директора клуба.

В 2020 году у него диагностировали деменцию, но он не переставал следить за родной командой.

Фото AFP

«Манчестер Юнайтед» скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба, — говорится в заявлении «МЮ». — Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Великобритании, но и везде, где играют в футбол. Им восхищались как за честность, так и за выдающееся футбольное мастерство. Сэра Бобби навсегда запомнят как титана футбола. Его беспрецедентные достижения, характер и верность навсегда войдут в историю «Манчестер Юнайтед» и английского футбола, а его наследие будет жить".