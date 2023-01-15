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Сегодня, 01:30

Кошмарный матч «Ливерпуля» заставил Клоппа извиняться. «Милан» спас игру, но отпустил «Наполи» в отрыв

Андрей Кузичев
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Reuters
Микель Ойярсабаль.
Фото Global Look Press
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Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: Клопп в шоке

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
14 янв, 18:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
3:0
Ливерпуль

Если у Грэма Поттера в «Челси» все плохо, то его бывшая команда словно не заметила ухода главного тренера. Скорее под началом Роберто Де Дзерби «Брайтон» даже прогрессирует и реально претендует на попадание в еврокубки. Перед очередным туром «чайки» отставали от занимавшего пятую позицию «Тоттенхэма» на шесть очков при игре в запасе. И расположившемуся с хозяевами на соседних строчках в таблице «Ливерпулю» в субботу пришлось непросто.

Долгое время даже не было возможности оценить легкую атакующую тройку в лице Салаха, Гакпо и Окслейда-Чемберлена, так как красным в основном пришлось защищаться. До перерыва у гостей прошла пара опасных атак, и все. А зевок обороны привел к назначению пенальти за фол Алиссона, однако «Ливерпуль» спас ВАР, разглядевший офсайд у Марча. Но едва началась вторая половина матча, и этот вингер открыл счет, на мгновение опередив вратаря.

15.01.2023 | Реал — Барселона

А за первым успехом подоспел второй. И снова неудержим оказался Марч, который ускользнул от Конате и классно пробил в дальний угол. У «Брайтона» теперь новые герои, и в команде спокойно обходятся без выведенного из состава Троссара. Бельгиец, в первом круге отметившийся хет-триком на «Энфилде», отказывается подписывать новый контракт, а сейчас у него конфликт с главным тренером. Однако японец Митома, превратившись в кошмар Александра-Арнолда, настолько хорош, что отсутствие Троссара не заметно.

В итоге Марч закрепил за собой звание первой звезды вечера голевой передачей на Уэлбека. «Брайтон» забил «Ливерпулю» по три мяча в обоих матчах этого сезона, и если в первом круге этого хватило для ничьей, то теперь «чайки» выиграли за явным преимуществом и поменялись с командой Юргена Клоппа местами. А немец, принеся извинения болельщикам, после финального свистка признался, что не может вспомнить игру «Ливерпуля» хуже этой.

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Италия: «Интер» перед Суперкубком почти догнал «Милан»

Италия. Серия А. 18-й тур
14 янв, 20:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
2:2
Милан

Для «Милана» игра в Лечче имела двойное значение, так как успех позволял не только сбросить со второго места «Ювентус», но и не отпустить в отрыв «Наполи». И, конечно, требовалось прийти в себя после упущенной победы над «Ромой», а также сенсационного вылета из Кубка Италии. В итоге героическое спасение показало, что команда Стефано Пиоли небезнадежна, однако отставание от первого места теперь исчисляется девятью очками.

Серия кошмаров продолжилась в дебюте субботнего матча. Все началось с дикой ошибки Калулу, вслед за которой пытавшийся исправить ситуацию Эрнандез отправил мяч в собственные ворота. И практически сразу преимущество «Лечче» должен был удваивать упустивший верный шанс Ди Франческо. Но то, что не удалось ему, сделал замкнувший подачу со штрафного Баскиротто.

Все-таки без Тонали «Милан» немного другая команда. Хотя в любом составе Побега при счете 1:0 обязан был забивать после чистого выхода один на один. Однако Фальконе сыграл великолепно и в этом эпизоде, и когда перед перерывом вытащил из верхнего угла удар Жиру. И только во второй половине, когда вратарь чуть-чуть потерял ориентацию после очередного сейва, Рафаэл Леау удивил его ударом в ближний угол.

Это нестандартное решение привело «россонери» в чувство. Чемпион усилил давление, и Калабрия зажег на табло вторую «двойку», подстроившись под скидку Жиру. Вот только развить успех не удалось, у «россонери» были даже реальные шансы пропустить. И если кого боевая ничья порадовала, то это, бесспорно, «Наполи» и Лучано Спаллетти. «Милан» на данный момент словно передает неаполитанцам чемпионскую эстафету.

Италия. Серия А. 18-й тур
14 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Верона

Лаутаро Мартинес, чья реализация моментов во время ЧМ-2022 превратилась в мем, вернул прежнюю эффективность в клубе. Он забил в прошлом туре с «Монцей», а в середине недели спас «Интер» от вылета из Кубка Италии за несколько минут до окончания основного времени матча с «Пармой». До трех матчей результативная серия аргентинца продлилась, когда в одной из первых атак на ворота «Вероны» он уложил мяч в угол, преуспев на подборе.

Еще один гол Мартинеса — уже во втором тайме — отменили из-за нарушения правил. Но так как «Верона» оказалась слишком робкой в атаке, хватило и одного точного удара. Благодаря ему «Интер» сравнялся по набранным очкам с «Ювентусом» и всего на один балл отстает от «Милана», с которым в среду «нерадзурри» сойдутся в схватке за Суперкубок Италии.

Испания: японец — лучший в баскском дерби

Испания. Лига 1. 17-й тур
14 янв, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
3:1
Атлетик

Пока матчи готовящихся к финалу Суперкубка Испании «Реала» и «Барселоны» сдвинули на первые числа февраля, главным событием тура стало баскское дерби. Как в силу традиций, так и благодаря текущим результатам. «Атлетик» находится у границы еврокубковой зоны, «Реал Сосьедад» и вовсе третий, поэтому яркая и эмоциональная игра на «Аноэте» не стала сюрпризом.

Сначала все шло по сценарию хозяев, и первый гол получился трудовым. Серлот принял передачу в штрафной и отправил мяч в сетку, умело сориентировавшись в окружении трех защитников. Зачем роскошный гол организовали Давид Сильва и Кубо. Ветеран отобрал мяч в средней зоне и выдал идеальный пас одноклубнику, а тот перед завершающим ударом издевательски пробросил мяч между ногами своему оппоненту.

Однако «Атлетик» быстро пришел в себя и вернул интригу благодаря классному удару Сансета с острого угла. Но перелома не наступило, а травму Серлота в начале второго тайма сан-себастьянцы пережили. Кубо снова умчался от защитников, заработав и пенальти, и численное преимущество благодаря удалению Альвареса. К «точке» же отправился Ойярсабаль, и это принесло главной звезде хозяев первый гол с марта прошлого года.

Микель Ойярсабаль. Фото Global Look Press
Микель Ойярсабаль.
Фото Global Look Press

Форвард лечился и восстанавливался почти девять месяцев, и пока ограничивается выходами на короткие отрезки. За три матча этого года у него суммарно набралось 29 игровых минут. В дерби Ойярсабаль отыграл почти столько же, и, если все будет нормально, «Реал Сосьедад» на решающем отрезке сезона станет сильнее. Да и выбор в атаке расширится, так как заменивший проданного в «Ньюксал» Исака экс-снайпер «Альмерии» Садик в сентябре порвал крестообразные связки. Впрочем, бело-голубые и с минимальным набором форвардов справляются, поэтому «Атлетико», «Вильярреал» и «Бетис» видят лишь спину победителей баскского дерби.

Статистика дня
4 подряд домашних поражений в английском чемпионате не было у «Эвертона» с 1958 года.
7 матчей с учетом всех турниров составляет голевая серия форварда «МЮ» Рэшфорда. В прошлый раз такое удавалось игроку «красных дьяволов» в 2008 году, когда ударный отрезок выдал Криштиану Роналду.
9 из девяти пенальти реализовал в матчах АПЛ нападающий «Брентфорда» Тоуни. Из не промахивавшихся игроков он уступает только имеющего в своем активе 11 точных ударов Яя Туре.
14 мячей забили в этом сезоне защитники «Марселя». Столько же, сколько лучшая по данному показателю команда лиги 1 прошлого сезона «ПСЖ».
16 мячей забил в АПЛ со штрафных полузащитник «Саутгемптона» Уорд-Праус. Ему осталось всего два точных удара до рекорда Дэвида Бекхэма.
500-й матч на высшем уровне провел главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
500 матчей в европейских лигах на счету нападающего «Страсбура» Гамейро. Из действующих футболистов лиги 1 больше только у Месси (560), Серхио Рамоса (536) и марсельца Пайета (530).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
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Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
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ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
ФК Милан
ФК Реал Сосьедад
0
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