«МЮ» проиграл «Брайтону» из-за глупого офсайда. А экс-форвард «красных дьяволов» забил им уже пятый гол

Зиркзе помешал отличиться Гарначо.

«Манчестер Юнайтед» во втором туре АПЛ на выезде уступил «Брайтону» (1:2). «Чайки» обыграли «красных дьяволов» в пяти из шести предыдущих матчей чемпионата, но в прошедшей встрече были близки к потере очков. На 70-й минуте манкунианцы вышли вперед, но арбитры отменили гол из-за необычного офсайда, в который попал нападающий Джошуа Зиркзе.

«Брайтон» открыл счет на 32-й минуте — Дэнни Уэлбек остался в одиночестве во вратарской и замкнул передачу Каору Митомы с левого фланга штрафной. Англичанин поразил ворота «красных дьяволов» в шестой раз за карьеру, в АПЛ — в пятый. Это рекорд среди бывших игроков манкунианцев: Уэлбек — воспитанник «МЮ» и провел за клуб 142 игры во всех турнирах. В текущем сезоне премьер-лиги у него два гола и ассист в двух турах.

«Юнайтед» ответил уже во втором тайме — на 60-й минуте Амад Диалло получил мяч на правом фланге от Нуссаира Мазрауи, обыграл в штрафной защитника и пробил. Мяч залетел в сетку рикошетом от футболиста «Брайтона». Спустя 10 минут манкунианцы вышли вперед, вновь вскрыв соперника контратакой с правого края.

Атаку опять разогнал Диалло: около штрафной отпасовал на Бруну Фернандеша, который прострелил к дальней штанге. Джошуа Зиркзе не дотянулся до мяча в центре вратарской, зато передачу замкнул Алехандро Гарначо. Аргентинец пробил по пустым воротам, но мяч залетел в сетку от колена Зиркзе и по инерции продолжал катиться. В момент удара Гарначо голландец находился в офсайде, из-за чего гол отменили. При этом Алехандро выстрелил всего с нескольких метров, и уже никто из соперников не мог помешать мячу залететь в сетку.

Гол «МЮ» отменили из-за офсайда Зиркзе. Фото Скриншот трансляции

На послематчевой пресс-конференции отмененный гол «красных дьяволов» оказался одной из главных тем для обсуждения. Из-за него манкунианцы не только упустили победу, но и вообще не набрали очков. На 90+5-й минуте Жоао Педро вырвал победу для «Брайтона», завершив головой затянувшийся розыгрыш углового.

«Мы были близки к победе и определенно не должны были проиграть, — рассуждал главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг. — Мы можем вспомнить этот гол (Гарначо. — Прим. «СЭ») и подробно разобрать, что должно было произойти. Но мы сыграли очень хорошо — в момент финального паса все находились в правильных позициях».

Алехандро Гарначо. Фото Reuters

Также тен Хаг признал, что оба гола «чаек» случились из-за серьезных ошибок обороны «красных дьяволов». Гарначо же обидно лишился гола во втором туре подряд. В игре против «Фулхэма» аргентинец не попал по пустым воротам в конце матча. Перед встречей с «Брайтоном» тен Хаг много говорил о будущем талантливого нападающего.

«Каждому топ-клубу нужны игроки с X-фактором, — рассуждал голландец. — У Гарначо есть все, чтобы стать таким игроком. У него есть этот навык. Он должен это доказывать каждый день на тренировочном поле и каждую минуту, которую проводит в игре».

«МЮ» после двух туров набрал три очка, «Брайтон» — шесть и временно сохранил первую строчку. Коллектив Фабиана Хюрцелера возглавил турнирную таблицу после первого игрового дня благодаря лучшей разнице мячей (3:0).