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Финал Евро-2020 Италия — Англия. Серия пенальти. В составе англичан не забивают Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо. При счете 3:2 в пользу «нерадзурри» решающий 11-метровый удар идет бить один из самых молодых участников в истории финальных матчей чемпионата Европы, 19-летний Букайо Сака... Спустя мгновение после удара Джанлуиджи Доннарумма, который тогда провел турнир всей жизни, в элегантном прыжке отбивает мяч. Слезы чернокожего парнишки тогда видел весь мир.
Главный тренер «Трех львов» Гарет Саутгейт после игры подвергся критике за выбор исполнителей пенальти, а Букайо Сака и вовсе словил жесточайший хейт в соцсетях: «Убирайся из моей страны», «Возвращайся в Нигерию». Пожалуй, это самое приличное из всего, что ему прилетало в комментариях.
Прошло несколько лет, и тот самый мальчишка с африканскими корнями превратился в настоящего лидера «Арсенала» и суперзвезду мирового масштаба. Только недавно 22-летний Букайо попал в сборную самых дорогих футболистов мира наряду с Эрлингом Холанном и Килианом Мбаппе (по версии Transfermarkt). Действительно ли Сака такой топ или все же из-за английского паспорта его переоценивают?
Для тех, кто следит за АПЛ не первый год, это далеко не новость, но об этом точно надо напомнить. Букайо — универсал каких поискать. Молодой англичанин за свою карьеру успел поиграть как минимум на шести позициях в «Арсенале» и сборной. Безусловно, где-то ему не хватало прыти в отборе, и он часто проигрывал борьбу на «втором этаже», но Сака компенсировал эти недочеты скоростью принятия решений, точностью передач и одинаково хорошим владением обеими ногами.
На левой бровке Букайо выходил еще в юношеских сборных Англии (U16, U18). В «Арсенале» его можно было увидеть на любой из этих позиций при схемах 4-3-3, 4-2-3-1 и 3-4-2-1. Англичанину оставляли в распоряжение всю бровку, и он отлично этим пользовался, включая фирменные дриблинг и скорость. По ходу атак Сака очень часто становился левым вингером. При построении атак смещался ближе к середине фланга.
Вообще позиция фланговых защитников в «Арсенале» всегда была проблемной, и тут универсальность Букайо оказалась как раз кстати.
В этой роли Сака работал как мячом, так и без него, страховал одноклубников. Большую часть времени он был под давлением, постоянно переключая фокус на партнеров по команде. Подобный трюк мы могли видеть в «Сити» Гвардиолы, когда Пеп доверял похожую роль Жоау Канселу. В качестве центрального полузащитника Букайо был очень вариативен: он мог как уходить на фланг, так и на позицию «ложной девятки».
Такой опыт в карьере англичанина тоже был. Он располагался между линиями, ожидая передач от партнеров. При этом ему приходилось взаимодействовать с крайним защитником (чаще всего это был Киран Тирни), который создавал ширину на фланге.
Позиция, которую Букайо занимает сейчас. И делает это практически лучше всех в лиге. Сака — левша, поэтому обожает смещаться с фланга в центр и угрожать воротам с левой ноги. Другая нога у него не для ходьбы, он также любит уходить в бровку, убирая мяч под правую.
«Сака — невероятный футболист. Мы знаем, что он способен сыграть на 4-5 позициях. Он уже играл за «Арсенал» и левым вингером, и правым вингером, и латералем, и левым защитником. По моему мнению, играть чистым левым защитником ему трудно, а вот в любой из атакующих позиций он хорош», — говорил об игроке «Арсенала» главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
Букайо — далеко не атлет вроде Адама Траоре и не обладает такой же скоростью. Однако ему это никак не мешает творить магию на поле. Сака обыгрывает своих соперников за счет понимания игры и дриблинга.
По успешным попыткам обводок игрок «Арсенала» в прошлом сезоне уступил только двум футболистам «Кристал Пэлас» — Эбере Эзе и Джордану Айю. Например, Мохамеда Салаха и Джека Грилиша нет даже в топ-10.
Successful Take-Ons — удачные попытки обыгрыша соперника.
По статистике продвижения мяча вперед в сезоне-22/23 Букайо — лучший игрок с отрывом. Ближайшие преследователи Каору Митома и Грилиш сильно отстают.
Progressivecarries — метрика показывает, сколько раз игрок двигался в сторону чужих ворот на 10+ метров, контролируя мяч.
Среди игроков топ-5 лиг Букайо — третий. Уступает лишь Винисиусу Жуниору и Франу Гарсии, которые сейчас закрывают левую бровку в мадридском «Реале».
Еще один важный момент — Сака любит врываться в штрафную площадь. По этому показателю Букайо в топ-3 предыдущего сезона, уступает только Митоме и Салаху, но совсем незначительно.
Carriesinto Penalty Area — успешные попытки входа в штрафную соперника.
В таблице топ-5 лиг Букайо по этому показателю делит пятую строчку с Хвичей Кварацхелией. Винисиус здесь недосягаем.
«Что самое главное в игре Букайо? Интеллект. Мы можем говорить о физических данных, характере или технике. Но именно мозг отвечает за принятие решений. Букайо принимает столько правильных решений именно потому, что он умный игрок. У него получается отлично читать эпизоды. Понятно, что требуется техника, чтобы это решение потом исполнить, но за всем стоит именно интеллект», — отмечал Микель Артета.
Букайо под руководством Артеты превратился в хороший инструмент для комбинаций с одноклубниками. Игроки «Арсенала» гармонично распределяют атакующую нагрузку, поэтому Сака часто удивляет за счет смены направлений.
Когда атака получает развитие через его фланг, у Сака всегда есть несколько вариантов. Например, можно отыграться с Мартином Эдегором, который постоянно смещается в район правого центрального атакующего полузащитника. Также за спину Букайо регулярно бежит правый защитник Бен Уайт — еще один дополнительный ход.
Помимо коротких передач, Сака отлично грузит мяч в штрафную соперника, выполняя радиоуправляемые кроссы. За примером далеко ходить не надо — в матче последнего тура английского чемпионата против «Челси» Букайо вложил мяч в прямо в ногу ЛеандроТроссару.
В прошлом сезоне англичанин стал лучшим по метрике Progressive Passes Rec (передачи, впоследствии которых мяч направлялся в сторону чужих ворот на 10+ метров; передачи, после которых сделано еще 6+ передач вперед; или любая передача, принятая в штрафной соперника).Посмотрите, как далеко Салах и остальная группа игроков.
Причем речь не только про АПЛ, Букайо первый и среди игроков топ-5 лиг. Обогнал Мбаппе и Винисуса.
Сака берет тонкими навесами в штрафную и умением протащить мяч на ограниченном пространстве. В выигрыше — партнеры по команде. По метрике GCA (Goal-CreatingActions, любые действия, приведшие к голу), Букайо в прошлом сезоне уступил только Кевину де Брейне.
Если рассматривать в разрезе топ-5 лиг, то Сака — в тройке. К КДБ добавился еще и Лео Месси, который тогда провел свой последний сезон за «ПСЖ».
Помимо этого, Сака еще и действует результативно. В прошлом сезоне на его счету 14+11 в 38 матчах. Больше него набрали только Холанн (36+8), Кейн (30+3) и Салах (19+12).
Сейчас в английском чемпионате у Букайо не самая лучшая статистика, плюс была травма, из-за которой он был вынужден пропустить игру с «Манчестер Сити». Тем не менее Сака (4+3) все равно в топ-10 и отстает от лидера Салаха (7+4) только на четыре балла. Но можно и лучше. Результативность — тот компонент, который Букайо стоит прокачать, чтобы выйти на тот уровень, когда о нем заговорят в каждой точке земного шара. Задатки и среда, в которой он находится, позволяют на это рассчитывать.