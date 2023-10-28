Главный персонаж в атаке «Арсенала». Сака — уникальный футболист с удивительным набором навыков

Универсализм Букайо поражает.

Финал Евро-2020 Италия — Англия. Серия пенальти. В составе англичан не забивают Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо. При счете 3:2 в пользу «нерадзурри» решающий 11-метровый удар идет бить один из самых молодых участников в истории финальных матчей чемпионата Европы, 19-летний Букайо Сака... Спустя мгновение после удара Джанлуиджи Доннарумма, который тогда провел турнир всей жизни, в элегантном прыжке отбивает мяч. Слезы чернокожего парнишки тогда видел весь мир.

Главный тренер «Трех львов» Гарет Саутгейт после игры подвергся критике за выбор исполнителей пенальти, а Букайо Сака и вовсе словил жесточайший хейт в соцсетях: «Убирайся из моей страны», «Возвращайся в Нигерию». Пожалуй, это самое приличное из всего, что ему прилетало в комментариях.

Прошло несколько лет, и тот самый мальчишка с африканскими корнями превратился в настоящего лидера «Арсенала» и суперзвезду мирового масштаба. Только недавно 22-летний Букайо попал в сборную самых дорогих футболистов мира наряду с Эрлингом Холанном и Килианом Мбаппе (по версии Transfermarkt). Действительно ли Сака такой топ или все же из-за английского паспорта его переоценивают?

Сака — невероятно универсальный игрок. За шесть сезонов он сыграл на шести позициях

Для тех, кто следит за АПЛ не первый год, это далеко не новость, но об этом точно надо напомнить. Букайо — универсал каких поискать. Молодой англичанин за свою карьеру успел поиграть как минимум на шести позициях в «Арсенале» и сборной. Безусловно, где-то ему не хватало прыти в отборе, и он часто проигрывал борьбу на «втором этаже», но Сака компенсировал эти недочеты скоростью принятия решений, точностью передач и одинаково хорошим владением обеими ногами.

Весь левый фланг (3 позиции: защитник, латераль, вингер)

На левой бровке Букайо выходил еще в юношеских сборных Англии (U16, U18). В «Арсенале» его можно было увидеть на любой из этих позиций при схемах 4-3-3, 4-2-3-1 и 3-4-2-1. Англичанину оставляли в распоряжение всю бровку, и он отлично этим пользовался, включая фирменные дриблинг и скорость. По ходу атак Сака очень часто становился левым вингером. При построении атак смещался ближе к середине фланга.

Вообще позиция фланговых защитников в «Арсенале» всегда была проблемной, и тут универсальность Букайо оказалась как раз кстати.

Центральный полузащитник (ближе к левому флангу)

В этой роли Сака работал как мячом, так и без него, страховал одноклубников. Большую часть времени он был под давлением, постоянно переключая фокус на партнеров по команде. Подобный трюк мы могли видеть в «Сити» Гвардиолы, когда Пеп доверял похожую роль Жоау Канселу. В качестве центрального полузащитника Букайо был очень вариативен: он мог как уходить на фланг, так и на позицию «ложной девятки».

Атакующий полузащитник в узкой тройке нападения

Такой опыт в карьере англичанина тоже был. Он располагался между линиями, ожидая передач от партнеров. При этом ему приходилось взаимодействовать с крайним защитником (чаще всего это был Киран Тирни), который создавал ширину на фланге.

Правый вингер

Позиция, которую Букайо занимает сейчас. И делает это практически лучше всех в лиге. Сака — левша, поэтому обожает смещаться с фланга в центр и угрожать воротам с левой ноги. Другая нога у него не для ходьбы, он также любит уходить в бровку, убирая мяч под правую.

«Сака — невероятный футболист. Мы знаем, что он способен сыграть на 4-5 позициях. Он уже играл за «Арсенал» и левым вингером, и правым вингером, и латералем, и левым защитником. По моему мнению, играть чистым левым защитником ему трудно, а вот в любой из атакующих позиций он хорош», — говорил об игроке «Арсенала» главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Сака — один из лучших в АПЛ по игре 1-в-1. У него не самая высокая скорость, но он берет интеллектом и дриблингом

Букайо — далеко не атлет вроде Адама Траоре и не обладает такой же скоростью. Однако ему это никак не мешает творить магию на поле. Сака обыгрывает своих соперников за счет понимания игры и дриблинга.

По успешным попыткам обводок игрок «Арсенала» в прошлом сезоне уступил только двум футболистам «Кристал Пэлас» — Эбере Эзе и Джордану Айю. Например, Мохамеда Салаха и Джека Грилиша нет даже в топ-10.

По статистике продвижения мяча вперед в сезоне-22/23 Букайо — лучший игрок с отрывом. Ближайшие преследователи Каору Митома и Грилиш сильно отстают.

Среди игроков топ-5 лиг Букайо — третий. Уступает лишь Винисиусу Жуниору и Франу Гарсии, которые сейчас закрывают левую бровку в мадридском «Реале».

Еще один важный момент — Сака любит врываться в штрафную площадь. По этому показателю Букайо в топ-3 предыдущего сезона, уступает только Митоме и Салаху, но совсем незначительно.

В таблице топ-5 лиг Букайо по этому показателю делит пятую строчку с Хвичей Кварацхелией. Винисиус здесь недосягаем.

«Что самое главное в игре Букайо? Интеллект. Мы можем говорить о физических данных, характере или технике. Но именно мозг отвечает за принятие решений. Букайо принимает столько правильных решений именно потому, что он умный игрок. У него получается отлично читать эпизоды. Понятно, что требуется техника, чтобы это решение потом исполнить, но за всем стоит именно интеллект», — отмечал Микель Артета.

Сака — по-настоящему командный игрок, который постоянно взаимодействует с партнерами

Букайо под руководством Артеты превратился в хороший инструмент для комбинаций с одноклубниками. Игроки «Арсенала» гармонично распределяют атакующую нагрузку, поэтому Сака часто удивляет за счет смены направлений.

Когда атака получает развитие через его фланг, у Сака всегда есть несколько вариантов. Например, можно отыграться с Мартином Эдегором, который постоянно смещается в район правого центрального атакующего полузащитника. Также за спину Букайо регулярно бежит правый защитник Бен Уайт — еще один дополнительный ход.

Фото Скриншот из трансляции

Фото Скриншот из трансляции

Помимо коротких передач, Сака отлично грузит мяч в штрафную соперника, выполняя радиоуправляемые кроссы. За примером далеко ходить не надо — в матче последнего тура английского чемпионата против «Челси» Букайо вложил мяч в прямо в ногу ЛеандроТроссару.

Фото Скриншот из трансляции

В прошлом сезоне англичанин стал лучшим по метрике Progressive Passes Rec (передачи, впоследствии которых мяч направлялся в сторону чужих ворот на 10+ метров; передачи, после которых сделано еще 6+ передач вперед; или любая передача, принятая в штрафной соперника).Посмотрите, как далеко Салах и остальная группа игроков.

Причем речь не только про АПЛ, Букайо первый и среди игроков топ-5 лиг. Обогнал Мбаппе и Винисуса.

Сака берет тонкими навесами в штрафную и умением протащить мяч на ограниченном пространстве. В выигрыше — партнеры по команде. По метрике GCA (Goal-CreatingActions, любые действия, приведшие к голу), Букайо в прошлом сезоне уступил только Кевину де Брейне.

Если рассматривать в разрезе топ-5 лиг, то Сака — в тройке. К КДБ добавился еще и Лео Месси, который тогда провел свой последний сезон за «ПСЖ».

Помимо этого, Сака еще и действует результативно. В прошлом сезоне на его счету 14+11 в 38 матчах. Больше него набрали только Холанн (36+8), Кейн (30+3) и Салах (19+12).

Сейчас в английском чемпионате у Букайо не самая лучшая статистика, плюс была травма, из-за которой он был вынужден пропустить игру с «Манчестер Сити». Тем не менее Сака (4+3) все равно в топ-10 и отстает от лидера Салаха (7+4) только на четыре балла. Но можно и лучше. Результативность — тот компонент, который Букайо стоит прокачать, чтобы выйти на тот уровень, когда о нем заговорят в каждой точке земного шара. Задатки и среда, в которой он находится, позволяют на это рассчитывать.