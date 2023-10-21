«Челси» и «Арсенал»: ничья по результату и эпичным ошибкам вратарей

Сегодня, 22:00
Уже больше года болельщики ждут, когда «Челси» вернется на высокий уровень. Причем не только поклонники лондонского клуба: понятно, что фанаты вражеских команд обожают насмехаться над чужими поражениями, но глобально никто не хочет видеть слабый «Челси». Чем сильнее противники, тем интереснее матчи и тем слаще победы.
Весь прошлый сезон ушел на сторонние вещи: сначала мы удивлялись прыти и тратам Тодда Боэли, затем критиковали, а к концу сезона привыкли. Но «Челси» меньше всего хочет быть посмешищем, поэтому летом привел Маурисио Почеттино и сменил ориентиры. Впрочем, старт текущего чемпионата все равно оказался провальным для синих, несмотря на относительно простой календарь. Только к концу сентября «Челси» стал подавать признаки жизни — победил «Брайтон» в Кубке, а также «Бернли» и «Фулхэм» в АПЛ.
Поэтому матч с «Арсеналом» был особенно важен для «Челси» — команда Почеттино не встречалась ни с кем из «большой шестерки» с первого тура, а здесь ее ждала полноценная проверка. «Арсенал» в предыдущем туре обыграл «Манчестер Сити» и подтвердил чемпионские амбиции. К дерби еще и полностью выздоровел Сака, а его две недели назад очень не хватало.
У «Челси» тоже произошли перестановки в нападении: Джексон разочаровывает, Бройя травмирован, так что в центре нападения неожиданно вышел 21-летний новичок Коул Палмер. При прессинге вперед поднимался и Галлахер, а хозяева переключались на 4-4-2.
«Челси» вообще предстал на удивление организованной командой: плавно переключался из обороны в атаку и обратно, защитники четко держали позиции и, в частности, полностью изолировали от игры Саку и Эдегора.
В атаке синие тоже все делали правильно и забили быстрый мяч. Конечно, тут помогла рука Салиба — французский защитник сфолил в своей штрафной, а Палмер уверенно реализовал пенальти. В начале сезона, когда Коул еще играл за «Манчестер Сити», он уже забивал «Арсеналу» — в Суперкубке Англии. А теперь Палмер превращается в ключевого футболиста «Челси» — он отличился уже во втором туре подряд.
А что «Арсенал»? От покорителей «Сити» в первом тайме не осталось и следа. Из более-менее опасных моментов можно выделить только проход Райса, завершившийся то ли ударом, то ли прострелом. В остальном — тишина. «Челси» выглядел заметно лучше.
В перерыве стоило ждать от «Арсенала» обновления атаки, но он лишь разменял Зинченко на Томиясу на фланге. А может быть, надо было выпустить другого голкипера, тем более что Артета месяц назад рассуждал о такой возможности — главный тренер лондонцев считает, что вратарей тоже уместно менять по тактическим соображениям.
Впрочем, никто не мог предположить, что Райя уже в начале второго тайма пропустит столь дешевый гол — Мудрик навешивал с левой ноги, но мяч свалился и занырнул за шиворот испанцу. Ирония этого гола в том, что Михаил летом должен был перейти как раз в «Арсенал», и в последний момент украинца перехватил другой лондонский клуб.
«Челси» смотрелся солиднее по многим параметрам, но действительно классную команду отличает уверенная игра по счету и умение удержать преимущество. Однако хозяева занервничали. Сперва Палмер упустил фантастическую возможность сделать счет 3:0 — Райя подарил ему мяч, но англичанин упустил верный момент. Затем, правда, вратарь «Арсенала» исправился, когда замедлил с ударом вышедший на замену Джексон. А следом ошибся другой голкипер: Санчес ужасающе распорядился с мячом под прессингом, и Райс без раздумий отправил мяч в дальний угол.
И даже в этой ситуации для «Челси» еще не все было потеряно, но лондонцы упустили победу: на 84-й минуте Сака впервые выбрался из-под опеки и резаной подачей нашел Троссара — 2:2.
От такого удара «Челси» уже не оправился и скорее мог пропустить третий, чем забить сам. Но «Арсенал» на победу точно не наиграл, так что в какой-то степени итог встречи можно назвать справедливым.
Команда Почеттино показала, что близка к выздоровлению, но все еще далека от топ-статуса. А «Арсеналу», видимо, эмоционально слишком тяжело далась победа над «Манчестер Сити», поэтому он провел столь отвратительный первый тайм. Впрочем, Артета должен быть доволен результатом, ведь его команда все еще идет без поражений в АПЛ.