«Челси» и «Арсенал»: ничья по результату и эпичным ошибкам вратарей

Лондонское дерби осталось без победителя.

Ренессанс «Челси»

Уже больше года болельщики ждут, когда «Челси» вернется на высокий уровень. Причем не только поклонники лондонского клуба: понятно, что фанаты вражеских команд обожают насмехаться над чужими поражениями, но глобально никто не хочет видеть слабый «Челси». Чем сильнее противники, тем интереснее матчи и тем слаще победы.

Весь прошлый сезон ушел на сторонние вещи: сначала мы удивлялись прыти и тратам Тодда Боэли, затем критиковали, а к концу сезона привыкли. Но «Челси» меньше всего хочет быть посмешищем, поэтому летом привел Маурисио Почеттино и сменил ориентиры. Впрочем, старт текущего чемпионата все равно оказался провальным для синих, несмотря на относительно простой календарь. Только к концу сентября «Челси» стал подавать признаки жизни — победил «Брайтон» в Кубке, а также «Бернли» и «Фулхэм» в АПЛ.

Проверка для Почеттино

Поэтому матч с «Арсеналом» был особенно важен для «Челси» — команда Почеттино не встречалась ни с кем из «большой шестерки» с первого тура, а здесь ее ждала полноценная проверка. «Арсенал» в предыдущем туре обыграл «Манчестер Сити» и подтвердил чемпионские амбиции. К дерби еще и полностью выздоровел Сака, а его две недели назад очень не хватало.

У «Челси» тоже произошли перестановки в нападении: Джексон разочаровывает, Бройя травмирован, так что в центре нападения неожиданно вышел 21-летний новичок Коул Палмер. При прессинге вперед поднимался и Галлахер, а хозяева переключались на 4-4-2.

«Челси» вообще предстал на удивление организованной командой: плавно переключался из обороны в атаку и обратно, защитники четко держали позиции и, в частности, полностью изолировали от игры Саку и Эдегора.

Маурисио Почеттино и Энцо Фернандес. Фото Reuters

Гол Палмера

В атаке синие тоже все делали правильно и забили быстрый мяч. Конечно, тут помогла рука Салиба — французский защитник сфолил в своей штрафной, а Палмер уверенно реализовал пенальти. В начале сезона, когда Коул еще играл за «Манчестер Сити», он уже забивал «Арсеналу» — в Суперкубке Англии. А теперь Палмер превращается в ключевого футболиста «Челси» — он отличился уже во втором туре подряд.

А что «Арсенал»? От покорителей «Сити» в первом тайме не осталось и следа. Из более-менее опасных моментов можно выделить только проход Райса, завершившийся то ли ударом, то ли прострелом. В остальном — тишина. «Челси» выглядел заметно лучше.

Гол Мудрика

В перерыве стоило ждать от «Арсенала» обновления атаки, но он лишь разменял Зинченко на Томиясу на фланге. А может быть, надо было выпустить другого голкипера, тем более что Артета месяц назад рассуждал о такой возможности — главный тренер лондонцев считает, что вратарей тоже уместно менять по тактическим соображениям.

Впрочем, никто не мог предположить, что Райя уже в начале второго тайма пропустит столь дешевый гол — Мудрик навешивал с левой ноги, но мяч свалился и занырнул за шиворот испанцу. Ирония этого гола в том, что Михаил летом должен был перейти как раз в «Арсенал», и в последний момент украинца перехватил другой лондонский клуб.

Игроки «Арсенала» празднуют забитый гол. Фото Reuters

Переворот гостей

«Челси» смотрелся солиднее по многим параметрам, но действительно классную команду отличает уверенная игра по счету и умение удержать преимущество. Однако хозяева занервничали. Сперва Палмер упустил фантастическую возможность сделать счет 3:0 — Райя подарил ему мяч, но англичанин упустил верный момент. Затем, правда, вратарь «Арсенала» исправился, когда замедлил с ударом вышедший на замену Джексон. А следом ошибся другой голкипер: Санчес ужасающе распорядился с мячом под прессингом, и Райс без раздумий отправил мяч в дальний угол.

И даже в этой ситуации для «Челси» еще не все было потеряно, но лондонцы упустили победу: на 84-й минуте Сака впервые выбрался из-под опеки и резаной подачей нашел Троссара — 2:2.

От такого удара «Челси» уже не оправился и скорее мог пропустить третий, чем забить сам. Но «Арсенал» на победу точно не наиграл, так что в какой-то степени итог встречи можно назвать справедливым.

Команда Почеттино показала, что близка к выздоровлению, но все еще далека от топ-статуса. А «Арсеналу», видимо, эмоционально слишком тяжело далась победа над «Манчестер Сити», поэтому он провел столь отвратительный первый тайм. Впрочем, Артета должен быть доволен результатом, ведь его команда все еще идет без поражений в АПЛ.