История на наших глазах.

22-летний полузащитник «Челси» Коул Палмер забил четыре мяча к перерыву матча английской премьер-лиги против «Брайтона». Это историческое достижение для АПЛ — ранее никто в лиге не оформлял покер за первый тайм.

Палмер — в элитной компании

Полузащитник «Челси» провел потрясающий матч и в одиночку обеспечил своей команде победу (4:2). Палмер забил первый мяч на 21-й минуте — к тому моменту синие уже проигрывали «Брайтону» 0:1. Второй раз Коул отличился с пенальти на 28-й минуте и вывел хозяев вперед.

На 31-й минуте Палмер отлично пробил со штрафного и оформил хет-трик — на это у англичанина ушло около 10 минут. Рекорда не получилось и близко, самый быстрый хет-трик с 2015 года и до сих пор принадлежит Садьо Мане — тогда нападающий управился за 2 минуты 56 секунд.

Однако уже на 41-й минуте Коул забил свой четвертый мяч и таким образом вошел в историю. Английская премьер-лига видела достаточно покеров (а именно 42, включая пента-трики), но впервые за все время ее существования игрок забил четыре раза за один тайм.

Более того, покер стал для Палмера вторым за карьеру. В апреле 2024 года хавбек «Челси» отправил четыре мяча в ворота «Эвертона» (6:0). Теперь полузащитник в элитной компании: есть всего семь футболистов, которые дважды забивали по четыре раза за матч в АПЛ.

Игроки, оформлявшие покер в АПЛ минимум дважды

Коул Палмер «Челси» «Эвертон»

«Брайтон» 6:0

4:2 2024 2024 Серхио Агуэро «Манчестер Сити» «Тоттенхэм» «Ньюкасл» (5 голов) «Лестер» 4:1 6:1

5:1 2014 2015

2018 Димитар Бербатов «Тоттенхэм» «Манчестер Юнайтед» «Рединг» «Блэкберн» (5 голов) 6:4 7:1 2007 2010 Якубу Айегбени «Портсмут» «Блэкберн» «Мидлсбро» «Суонси» 5:1

4:2 2004

2011 Энди Коул «Манчестер Юнайтед» «Ипсвич» (5 голов) «Ньюкасл» 9:0 5:1 1995 1999 Фрэнк Лэмпард «Челси» «Дерби Каунти»

«Астон Вилла» 6:1

7:1 2008

2010 Майкл Оуэн «Ливерпуль» «Ноттингем» «Вест Бромвич» 5:1

6:0 1998 2003 Уле Гуннар Сульшер «Манчестер Юнайтед» «Ноттингем» «Эвертон» 8:1

5:1 1999

1999 Робби Фаулер «Ливерпуль» «Болтон» «Мидлсбро» 5:2

5:1 1996

1996

Кто забивал больше?

У Палмера уже два покера в АПЛ, но в истории лиги находились ребята покруче. Пять человек умудрились забить пять мячей в одной игре, так что Коулу есть к чему стремиться. Агуэро, как видно из предыдущей таблицы, — единственный футболист, забивавший минимум четыре гола в трех разных матчах.

Все авторы пяти голов за матч в АПЛ

Серхио Агуэро «Манчестер Сити» «Ньюкасл» 6:1 2015 Димитар Бербатов «Манчестер Юнайтед» «Блэкберн» 7:1 2010 Джермейн Дефо «Тоттенхэм» «Уиган» 9:1 2009 Алан Ширер «Ньюкасл» «Шеффилд Уэнсдей» 8:0 1999 Энди Коул «Манчестер Юнайтед» «Ипсвич» 9:0 1995

Забавно, но Палмер, похоже, что-то знал. В социальных сетях быстро нашли видеоролик из начала сезона, на котором клубные работники снимают Коула для графики празднования голов. Полузащитника попросили пальцами показать цифру «3», на что он без стеснения спросил: «А если забью 4?» И продемонстрировал соответствующий жест.

Медийщики посмеялись и согласились записать — и совсем не зря.

«Челси» после шести туров АПЛ набрал 13 очков и к вечеру субботы занимает четвертое место в чемпионате.