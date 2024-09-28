Сегодня, 20:15
22-летний полузащитник «Челси» Коул Палмер забил четыре мяча к перерыву матча английской премьер-лиги против «Брайтона». Это историческое достижение для АПЛ — ранее никто в лиге не оформлял покер за первый тайм.
Полузащитник «Челси» провел потрясающий матч и в одиночку обеспечил своей команде победу (4:2). Палмер забил первый мяч на 21-й минуте — к тому моменту синие уже проигрывали «Брайтону» 0:1. Второй раз Коул отличился с пенальти на 28-й минуте и вывел хозяев вперед.
На 31-й минуте Палмер отлично пробил со штрафного и оформил хет-трик — на это у англичанина ушло около 10 минут. Рекорда не получилось и близко, самый быстрый хет-трик с 2015 года и до сих пор принадлежит Садьо Мане — тогда нападающий управился за 2 минуты 56 секунд.
Однако уже на 41-й минуте Коул забил свой четвертый мяч и таким образом вошел в историю. Английская премьер-лига видела достаточно покеров (а именно 42, включая пента-трики), но впервые за все время ее существования игрок забил четыре раза за один тайм.
Более того, покер стал для Палмера вторым за карьеру. В апреле 2024 года хавбек «Челси» отправил четыре мяча в ворота «Эвертона» (6:0). Теперь полузащитник в элитной компании: есть всего семь футболистов, которые дважды забивали по четыре раза за матч в АПЛ.
Игроки, оформлявшие покер в АПЛ минимум дважды
|
Коул Палмер
|
«Челси»
|
«Эвертон»
|
6:0
|
2024
2024
|
Серхио Агуэро
|
«Манчестер Сити»
|
«Тоттенхэм»
«Ньюкасл» (5 голов)
«Лестер»
|
4:1
6:1
|
2014
2015
|
Димитар Бербатов
|
«Тоттенхэм»
«Манчестер Юнайтед»
|
«Рединг»
«Блэкберн» (5 голов)
|
6:4
7:1
|
2007
2010
|
Якубу Айегбени
|
«Портсмут»
«Блэкберн»
|
«Мидлсбро»
«Суонси»
|
5:1
|
2004
|
Энди Коул
|
«Манчестер Юнайтед»
|
«Ипсвич» (5 голов)
«Ньюкасл»
|
9:0
5:1
|
1995
1999
|
Фрэнк Лэмпард
|
«Челси»
|
«Дерби Каунти»
|
6:1
|
2008
|
Майкл Оуэн
|
«Ливерпуль»
|
«Ноттингем»
«Вест Бромвич»
|
5:1
|
1998
2003
|
Уле Гуннар Сульшер
|
«Манчестер Юнайтед»
|
«Ноттингем»
«Эвертон»
|
8:1
|
1999
|
Робби Фаулер
|
«Ливерпуль»
|
«Болтон»
«Мидлсбро»
|
5:2
|
1996
У Палмера уже два покера в АПЛ, но в истории лиги находились ребята покруче. Пять человек умудрились забить пять мячей в одной игре, так что Коулу есть к чему стремиться. Агуэро, как видно из предыдущей таблицы, — единственный футболист, забивавший минимум четыре гола в трех разных матчах.
Все авторы пяти голов за матч в АПЛ
|
Серхио Агуэро
|
«Манчестер Сити»
|
«Ньюкасл»
|
6:1
|
2015
|
Димитар Бербатов
|
«Манчестер Юнайтед»
|
«Блэкберн»
|
7:1
|
2010
|
Джермейн Дефо
|
«Тоттенхэм»
|
«Уиган»
|
9:1
|
2009
|
Алан Ширер
|
«Ньюкасл»
|
«Шеффилд Уэнсдей»
|
8:0
|
1999
|
Энди Коул
|
«Манчестер Юнайтед»
|
«Ипсвич»
|
9:0
|
1995
Забавно, но Палмер, похоже, что-то знал. В социальных сетях быстро нашли видеоролик из начала сезона, на котором клубные работники снимают Коула для графики празднования голов. Полузащитника попросили пальцами показать цифру «3», на что он без стеснения спросил: «А если забью 4?» И продемонстрировал соответствующий жест.
Медийщики посмеялись и согласились записать — и совсем не зря.
«Челси» после шести туров АПЛ набрал 13 очков и к вечеру субботы занимает четвертое место в чемпионате.