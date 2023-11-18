«Челси» и «Манчестер Сити» грозит исключение из АПЛ? Как относиться к подобным новостям

История с наказанием «Эвертона» запустила волну истерии.

Почему об этом все заговорили?

В пятницу сборная Англии спокойно обыграла дома Мальту (2:0) и окончательно закрепила за собой первое место в отборе к Евро-2024. Команда Гарета Саутгейта в очередной раз прошла отборочный турнир в режиме круиз-контроля, но, кажется, сейчас это вообще никого не волнует.

Все продолжают переваривать главную новость последних дней — АПЛ наказала «Эвертон» снятием 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей. Вместо 14 баллов в таблице у одного из старейших и уважаемых клубов Англии, который, кстати, никогда не вылетал из премьер-лиги, стало всего четыре, и он теперь делит последнее место с «Бернли». История очень громкая, и многие задаются вопросом — насколько соответствует такое суровое наказание допущенным нарушениям?

Конечно, сразу вспомнили два других клуба — «Манчестер Сити» и «Челси», к которым тоже возникали вопросы по ФФП (а «Сити» даже чуть было не исключили из еврокубков). Посыл вполне понятен — если наказали «Эвертон», то будут ли применены санкции к другим клубам? Причем этим вопросом задаются не только обычные болельщики, но и известные медиаперсоны. Пусть и не упоминая открыто «МС» и «Челси».

«Учитывая, что «Эвертон» лишился 10 очков, будет очень интересно посмотреть, понесут ли наказание другие клубы», — написал Гари Линекер на своей странице в соцсетях.

«10 очков штрафа для «Эвертона» — это чрезмерно и неправильно, особенно учитывая, что они сотрудничали с премьер-лигой в этом деле на протяжении последней пары лет. Не лучше ли было обратить такое же пристальное внимание на другие клубы? Когда вы видите, что шесть клубов, которые попытались покинуть АПЛ, не понесли никакого наказания, то это как-то неправильно», — заметил экс-защитник «Ливерпуля», а ныне телеэксперт Джейми Каррагер.

Каррагер имеет в виду историю, когда «МЮ», «МС», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» весной 2021-го вошли в проект Суперлиги, за что получили от АПЛ лишь штраф в 22 миллиона фунтов и предписание, что они будут лишены 30 очков, если в будущем попытаются принять участие в несанкционированном турнире.

А в пятницу вечером по российским новостным лентам завирусилась история, что «МС» и «Челси» могут быть исключены из премьер-лиги, если будет доказано, что клубы нарушали ФФП. Ссылались все на английскую The Daily Mail. Уже само название источника вызывает подозрения, но пойдем по порядку.

Фото Reuters

Почему именно «Сити» и «Челси»?

В январе этого года независимая комиссия при АПЛ предъявила «МС» обвинения в нарушении ФФП по 115 пунктам. Рассмотрение дела в данный момент продолжается (изначально было понятно, что в связи с огромным массивом материалов все это будет тянуться очень долго), и когда и чем оно завершится, пока непонятно. Диапазон возможных наказаний самый широкий — от денежного штрафа до перевода в низший дивизион и лишения титулов. Все эти расклады озвучивались еще в январе.

Что касается «Челси», то американские владельцы клуба сообщили АПЛ, что не владеют всей финансовой информацией относительно некоторых сделок, совершенных в период с 2012 по 2019 год, то есть когда хозяином синих был Роман Абрамович. На днях издание The Guardian выпустило расследование, основанное на утечке офшорных документов, известной как Cyprus Confidential (более 3,6 миллиона файлов). Среди этих файлов есть и те, которые связаны с Абрамовичем. В частности, The Guardian на основании этих документов полагает, что в указанный период совершались транзакции в обход клубной бухгалтерии — незаконные выплаты агентам, перечисление бонусов через офшоры и так далее.

История действительно мутная, но тут важно, что в настоящий момент АПЛ или УЕФА не открывали никакого дела по этому поводу, не проводили никакого расследования и не предъявляли «Челси» никаких обвинений. А раз нет дела и нет обвинений, то о каком наказании может идти речь, тем более таком суровом, как понижение в классе?

Роман Абрамович. Фото Global Look Press

Тогда откуда вообще взялась эта история?

Все очень просто. «Инсайд» запустил Стефан Брорсон — адвокат, который в свое время консультировал «Манчестер Сити» по финансовым вопросам. Он написал на своей странице в соцсетях:

«10 очков штрафа для «Эвертона» за простое нарушение ФФП кажутся мне слишком суровым наказанием. Но это подтверждает, что наказанием для «Сити» (если обвинения будут доказаны), а теперь и для «Челси» (если будут предъявлены обвинения и они будут доказаны) потенциально может стать понижение в классе».

Чувствуете, сколько оговорок? Много «если», слово «потенциально». А главное, это просто частное мнение, пусть и человека из области права и финансов. Хорошо, уже сейчас очевидно: когда будет вердикт по делу «МС», его обязательно сравнят с тем, что был вынесен по делу «Эвертона». И тут можно проводить параллели, особенно в стране с прецедентным правом. Но хоронить «Челси», когда даже нет никакого дела и далеко не факт, что оно будет, — это сильно.

А The Daily Mail просто взяла эту цитату Бронсона в один из своих материалов, посвященных истории с «Эвертоном», и вынесла все это в броский заголовок: «Челси» и «МС» может грозить ВЫЛЕТ, сказал финансовый советник". На который все и клюнули. Хайпа много, реальных инсайдов и новой информации — ноль.