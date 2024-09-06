«Челси» перестал быть похожим на гранд. Как Мареска разбирается с огромными проблемами

Смотреть на происходящее крайне интересно.

Футбольный клуб «Челси» — боль для болельщиков, смех для нейтральных зрителей. С приходом к власти Тодда Боэли лондонцы регулярно совершают непонятные, порой запредельно абсурдные действия. Самое яркое тысячу раз проговорено и обсуждено, но в последние месяцы список пополнился еще парочкой пунктов.

В команду и раньше покупали очень много игроков — при текущем владельце за два года на трансферы потрачено около 1,3 миллиарда евро. Теперь дошло до совсем уж безумных масштабов. К началу августа в заявке «Челси» находилось более 50 футболистов. Полсотни! Одних только вратарей — девять человек. Если верить слухам, в раздевалке буквально не хватало места для всех.

Главный тренер Энцо Мареска не мог избежать вопросов о происходящем: «Сейчас я работаю с текущим составом, в котором есть примерно 21, 22, 23 футболиста. Не с 42 игроками, потому что это невозможно. Ни один тренер в мире не может провести тренировку с 45 игроками. Это невозможно. Я просто сообщаю про тех игроков, которые мне нравятся, и про тех, которые мне не нравятся». А зачем тогда набрали так много?

Кстати, из ответа итальянского специалиста вытекает еще одна проблема. Точнее, из той части, где Мареска говорит про тех, кто ему не нравится. Прошедшим летом «Челси» странно и местами некрасиво расстался с двумя звездами основного состава. Конора Галлахера морозили с новым контрактом и пытались откровенно слить хоть куда-то. Когда возник вариант с «Атлетико», полузащитник пять дней жил в мадридском отеле и успешно прошел медосмотр, а потом его попросили вернуться в Англию, потому что переговоры забуксовали. И все это под аккомпанемент отстранения от тренировок с командой за отказ продлевать соглашение. Вот такое отношение к преданному вице-капитану. Хоть закончилось хорошо — переход состоялся.

Энцо Мареска. Фото Reuters

Удивительная ситуация произошла и с Рахимом Стерлингом. Англичанин активно наигрывался во время предсезонки — выходил во всех товарищеских матчах и получал чуть ли не больше всех минут. А за пару дней до первого тура АПЛ вдруг узнал от Марески, что тот на него не рассчитывает. Публично Энцо тоже ничего не скрывал: «Он славный парень, но дело в том, что у каждого тренера свои идеи. Он не тот тип вингера, который мне нравится. Это ничего не говорит о нем самом, его история и статистика говорят сами за себя. Я стараюсь быть честным. Я говорил с Рахимом перед матчем с «Манчестер Сити». Я сказал, что у нас ему будет трудно получить больше минут. У нас большой состав, и дать игровое время каждому футболисту просто невозможно. Если они хотят играть больше, им лучше уйти».

То есть Стерлинг сам должен был догадаться, что не вписывается в планы? По летним сборам таких выводов не сделать. Необъяснимое поведение тренера, который зачем-то затянул с очень важным разговором до трансферного дедлайна. Стерлинг, между прочим, не только играл, он помогал подписывать новичков — например, Палмера.

В общем, проблем и фонового шума навалом, в этом плане конкурентов у «Челси» на подобном уровне нет. А как посреди хаоса выглядит, собственно, футбол команды и какие там результаты? Во-первых, кажется, Мареска плюс-минус определился с основой. На все три матча АПЛ в старте вышли девять игроков: Санчес, Кукурелья, Фофана, Колвилл, Гюсто, Кайседо, Фернандес, Палмер, Джексон. Вероятно, оставшиеся двое менялись только из-за травмы Ромео Лавии — в первой игре с первых минут вышел именно он, а дальше пришлось опускать Фернандеса в опорную зону и смещать с фланга в центр Палмера — его место справа занял Мадуэке. На противоположном краю атаки каждый раз появлялись разные футболисты — Нкунку, Мудрик и Нету. Удивительно, что на первый матч отбора Лиги конференций против «Серветта» Мареска выпустил всех троих разом.

Коул Палмер. Фото Reuters

Во-вторых, итальянец показывает, что готов меняться и подстраиваться под состав. В «Лестере» он играл по схеме 3-4-3, в «Челси» ждали того же, но нет — на новом месте Энцо выбрал 4-3-3. Причем в разных вариациях. На «Сити» поставил сразу двух грызущих опорников, чтобы сковывать более сильного соперника. Опять же, сломавшийся впоследствии Лавия, вполне возможно, играл бы и дальше, но с другими задачами. Далее тренер больше нацеливался на атаку. Мареска любит и умеет ставить прессинг, от чего в Лондоне не отказался — это особенно заметно по встречам с «Вулверхэмптоном» и «Кристал Пэлас». В розыгрышах часто наблюдаются интересные ходы — Кайседо может опуститься в четверку защитников, отправив Фофана направо, а Гюсто убегает к атакующим полузащитникам.

После трех туров у «Челси» четыре очка в чемпионате. Удовлетворительно, учитывая, кому противостояли. Надо учиться конвертировать битву на равных с условным «Сити» и превосходство над условным «Пэлас» в очки. Это почерк грандов. К сожалению для фанатов, «Челси» сильно просел в статусе и самовосприятии, но бренд все еще отсвечивает былыми успехами, поэтому относительно топовые игроки пока соглашаются ехать на «Стэмфорд Бридж». Лондонцы будут одним из самых любопытных экспонатов музея европейского футбола в ближайшее время. Мареске ведь еще предстоит вписать Санчо и нащупать идеальное сочетание в атаке. Ну, чему там Пеп его научил?