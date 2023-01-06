«Челси» усмирил Холанна, но не Гвардиолу. «Сити» побеждает в Лондоне

И сокращает отставание от «Арсенала» до пяти очков.

Эпидемия травм

Менди, Джеймс, Фофана, Чилуэлл, Канте, Лофтус-Чик, Броя, Маунт, Стерлинг, Пулишич. Такой десятке нужно добавить лишь одного футболиста — и можно бороться хоть с «Манчестер Сити», хоть с «Реалом». Проблема в том, что этот набор фамилий — не стартовый состав на очередной матч АПЛ, а актуальный список травмированных «Челси».

У лондонцев чудовищные кадровые проблемы, причем это было ясно задолго до стартового свистка — первые семь игроков давно находятся в лазарете. Но в день игры с «Сити» ситуация превратилась из критической в невыносимую — Маунт получил ушиб на предматчевой тренировке, а Стерлинг и Пулишич из-за повреждений были заменены еще в начале первого тайма. Как при таких вводных биться с действующим чемпионом Англии?

Солидный тайм «Челси»

Оказалось, что рецепт успеха прост. Его главный ингредиент — организация. Грэм Поттер выпустил в основе всех выживших и явно поставил перед ними задачу не форсировать темп игры и встречать соперника строго на своей половине поля. Невероятно много в этом матче зависело от середины поля, а именно от Ковачича с Закарией, которые в первом тайме перекусили все пути через центр и выдавили соперника на фланги. А конкретнее — на правый.

«Челси» в первом тайме был дисциплинирован и почти не допускал ошибок. За это команда Поттера заслужила аплодисменты, ведь при таких невероятных кадровых потерях любой треснет под давлением «Манчестер Сити». Но у того самого рецепта успешного тайма «Челси» есть и другая, более важная причина: пассивность команды Гвардиолы.

Эрлин Холанн и Хосеп Гвардиола. Фото Reuters

Спящий Холанн

Главный тренер «Манчестер Сити» намудрил. «Горожане» выстроились по схеме, напоминающей древнюю «дубль-вэ», то есть 3-2-2-3, причем место правого нападающего занял Канселу. Мало того, что португалец большую часть сезона играет на позиции левого защитника, так он еще и после чемпионата мира мелькнул лишь в одной встрече на 20 минут. Но такова была задумка Пепа — «Сити» усердно колол противника именно в ту точку, где находился нестабильный Кукурелья. К игре экс-защитника «Брайтона» в этом сезоне много вопросов, и матч с чемпионом не стал исключением.

Однако подобной тактикой Пеп себя закопал. Фоден на левой бровке вообще не был заметен, а Холанн лишь на 21-й минуте впервые коснулся мяча. На 38-й у норвежца возник первый момент, но Кулибали не дал Эрлингу забить. В остальном — едва ли не худший матч Холанна за все время в Манчестере.

«Сити» был непривычно пассивен. Возможно, «Челси» выделялся отличной оборонительной игрой именно потому, что темп был невысок. Лишь перед перерывом гости перешли с первой скорости на вторую и могли забить, хотя и чуть не пропустили — 19-летний Чуквуэмека попал в штангу.

Гол Рияда Мареза. Фото Reuters

Спасительный гол Мареза

К перерыву Гвардиола осознал, что тактика работает плохо и сделал сразу две замены. А на 59-й минуте — еще две. При этом тренер не менял ту самую ветхую расстановку 3-2-2-3, полагая, что проблемы кроются в исполнителях. И оказался прав: вышедшие на замену Грилиш и Марез сделали гол. Нужно было просто выпустить профильного футболиста на правый фланг атаки и освежить инертную левую бровку. Так и произошло: Грилиш раскрутил результативную атаку, а Кукурелья в очередной раз проспал рывок соперника, но на этот раз не Канселу, а Мареза. В итоге — 1:0.

Для «Челси» этот гол автоматически означал приговор по одной причине — отсутствие скамейки. Поттеру банально некого было выпускать, поэтому на решение архисложной задачи отправились 18-летний Льюис Холл и 19-летний Омари Хатчинсон. Последний в этот вечер дебютировал за «Челси».

«Сити» после забитого мяча не стал усиливать натиск, хотя моменты продолжал создавать. Свой был и у Холанна — лучший бомбардир АПЛ не дотянулся до мяча после передачи Де Брейне. Однако гостям куда важнее было не пропустить, поэтому они сосредоточились на сохранении счета.

Гвардиола добился победы. Далеко не убедительной, вызывающей массу вопросов, но — победы. Вряд ли Пеп когда-нибудь пересмотрит эту встречу для удовольствия, но точно сделает это для разбора допущенных ошибок. «Сити» сокращает отставание от «Арсенала» до пяти очков, а «Челси» остается только посочувствовать. И пожелать здоровья травмированным.