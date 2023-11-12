4:4! «Челси» и «Ман Сити» выдали матч-фантастику на все времена

Шедевральная игра на «Стэмфорд Бридж».

Загадка Почеттино

Прошлогодний «Челси» был командой-катастрофой. Сегодняшний «Челси» — команда-загадка. Пока совсем не понятно, каково истинное лицо синей части Лондона. Результаты нестабильны, игра постоянно разная, да и состав непредсказуем: из полевых футболистов в текущем чемпионате всегда в основе команды Почеттино выходили только Тиагу Силва и Галлахер.

Но ведь тем интереснее! За минувшую треть сезона «Челси» приучил болельщиков к тому, что способен как проиграть дома «Ноттингему» или «Брентфорду», так и разгромить в гостях «Тоттенхэм». И даже в рамках одного матча синие не могут сохранять стабильность. Пример — то же безумное дерби со «шпорами», где «Челси» кошмарно начал, затем значительно прибавил, а в концовке даже против девятерых соперников столкнулся с проблемами. Парадоксален и счет: вроде бы 4:1, но по игре — и близко не разгром.

Новые идеи Гвардиолы

Поэтому предсказать ход матча «Челси» даже с «Манчестер Сити» было невозможно. Все зависело от настроения лондонцев: они могли как запарковать автобус, так и расстелиться под чемпионом. А в реальности не получилось ни первое, ни второе.

Хозяева начали игру гораздо бодрее, чем неделю назад с «Тоттенхэмом»: они сразу завладели мячом, а для матчей с командами Гвардиолы это уже мини-достижение. Правда, конкретики не было примерно до 19-й минуты, когда Галлахер неплохо пробил в створ.

«Сити», конечно, тоже готовился к тяжелому выезду. Ротацией Гвардиола уже давно никого не удивляет, но конкретно в этом матче изумил перевод Аканджи в опорную зону (обычно эту роль исполняет Стоунс, но он травмирован). Кроме того, в первом тайме без мяча Альварес явно персонально опекал другого чемпиона мира Фернандеса. Да, не наоборот: Гвардиола, вероятно, хотел таким образом усложнить «Челси» выход из обороны. Энцо, разумеется, тоже постоянно препятствовал Хулиану, и за дуэлью аргентинцев было любопытно наблюдать.

Спорный гол Холанна и переворот хозяев

А вот дуэль Кукурельи и Холанна уже в середине первого тайма закончилась пенальти. Причем спорным: оба держали друг друга за футболки, но норвежец упал, а Энтони Тэйлор назначил 11-метровый. Здесь уместно напомнить, что знаменитый английский арбитр неделю назад был «сослан» в чемпионшип, где тоже принял неоднозначное решение. Холанн, конечно, пенальти реализовал — он редко мажет.

Но «Челси» возродился с помощью стандартов: сперва Джеймс со штрафного заставил Эдерсона совершить эффектный прыжок, а следом 39-летний Тиагу Силва замкнул подачу с углового и стал одним из самых возрастных авторов голов в истории АПЛ. В том эпизоде ключевую роль сыграл Палмер, поставивший блок Холанну, из-за чего норвежец не смог накрыть Силву.

И уже через восемь минут купленный у «Сити» летом хавбек вновь сверкнул: именно Палмер пустил в прорыв Джеймса, а заодно заставил Йошко Гвардиола ошибиться на ровном месте. Рис прострелил, а Стерлинг вывел «Челси» вперед и не праздновал гол. Этот мяч сделали Джеймс и два экс-футболиста «Манчестер Сити».

Команда радуется голу Холанна в матче «Челси» — «Манчестер Сити». Фото Reuters

Курьезный гол Холанна

«Горожане», разумеется, тоже все это время не сидели в защите. Еще при счете 1:1 Фоден вполне мог забить, но мяч после его фирменного удара в сантиметрах разминулся со штангой. А в добавленное к первому тайму время Аканджи затолкал мяч в ворота Санчеса после подачи с углового.

В этих 45 минутах — весь текущий сезон «Челси». Качельный, турбулентный, алогичный. Даже на небольшом отрезке синие не могут сохранять стабильность, поэтому как можно однозначно оценить их сезон?

Вот и в начале второй половины матча «Челси» пропустил, хотя, казалось, вновь попробует смять «Сити». Гости еще и забили курьезный мяч: Холанн замкнул прострел Альвареса пятой точкой. В исполнении скандинавского форварда мы видели, казалось бы, все, но такое — впервые.

Игровой эпизод в матче «Челси» — «Манчестер Сити». Фото Reuters

Убойная развязка

Как вы думаете, что было дальше? Конечно, «Челси» включился на полную мощность. Потрясающий проход был у умницы Палмера, а в ответной атаке был близок к голу Фоден. Но синие все-таки забили, причем сделал это постоянно критикуемый в этом сезоне Джексон. Костерят сенегальца много, но у того уже шесть мячей в чемпионате, в том числе в ворота лучшей команды Европы.

Как вы уже поняли, матч был разбит на мелкие отрезки, в ходе которых инициативу перехватывали то одни, то другие. Ключом к победе было то, как много выжмет из этих отрезков «Челси» или «Сити». И вот тут на первый план вышло качество футболистов.

Ключевой момент встречи произошел на 75-й минуте матча, когда непонятно как оказавшийся в штрафной в одиночестве защитник Гюсто решил с нерабочей левой пальнуть в дальний угол. Условный Холанн на его месте определенно забил бы, но он играет за «Манчестер Сити». А еще его цвета защищает Родри, который обожает бить со средней дистанции. 86-я минута, рикошет от Тиагу Силвы — 3:4!

Тиагу Силва в матче «Челси» — «Манчестер Сити». Фото Reuters

Железные нервы Палмера

Но в чем «Сити» точно не лучше всех, так это не в игре по счету. Слово «удержание» «горожане» не знают, а вот «Челси», как видно, даже в таком сумасшедшем сезоне успел выучить термин «характер». В добавленное время в ворота Эдерсона был назначен пенальти. Футболисты «Сити» долго спорили с Тэйлором и оппонентами, а в этот момент 21-летний Палмер готовился произвести самый важный удар на этом этапе своей карьеры. От этого зависело больше, чем просто исход матча, ведь воспитанника «Манчестер Сити» называют будущим сборной Англии. Здесь Коул доказал, что с нервами у него все в порядке — точный удар в «девятку» с 11-метровой отметки и аномальные 4:4.

Удивительно, но после этого в матче голов больше не было. Хотя у Уокера был шанс совершить еще один сюжетный поворот, но, видимо, футбольные боги решили, что развлечений и так достаточно. «Сити» теряет очки перед встречей с «Ливерпулем», но остается первым, а «Челси» доказывает, что возродился.

Впрочем, какое имеет значение нынешняя турнирная ситуация? Воспоминания об этом фантастическом матче будут жить гораздо дольше одного дня.