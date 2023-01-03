«Челси» хочет купить звезду чемпионата мира. Поможет ли это преодолеть кризис?

Прогнозы и ставки на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» 5 января 2023 года

В последнем матче синие не обыграли один из слабейших клубов лиги.

Команда Грэма Поттера выиграла группу Лиги чемпионов, но в чемпионате идет только девятой — ниже «Фулхэма» и «Брентфорда». От тройки лидеров лондонцев отделяют уже девять очков, поэтому рассчитывать на медали становится все тяжелее. Возможно, улучшить игру синим поможет покупка Энцо Фернандеса — одной из звезд чемпионата мира в Катаре.

Правда, до игры против «Манчестер Сити» полузащитник «Бенфики» в Лондон не приедет. Что покажут лондонцы без него? Делайте ставки на этот матч и другие события в БЕТСИТИ — получите бонус до 100 000 рублей новым игрокам!

Когда состоится и где смотреть матч «Челси» — «Манчестер Сити»

Игра 19-го тура чемпионата Англии пройдет 5 января на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Пол Тирни. В России матч показан не будет.

«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка на матч АПЛ 5 января 2023 года

«Челси» страшно лихорадит в этом сезоне: в 16 матчах АПЛ синие потерпели пять поражений и четырежды сыграли вничью. Лондонцы проиграли «Брайтону» (1:4), «Лидсу» (0:3) и «Саутгемптону» (1:2), делили очки с «Брентфордом» (0:0) и «Ноттингемом» в последнем туре (1:1). В Лиге чемпионов тоже не все было гладко: на старте группового этапа возникли проблемы с загребским «Динамо» (0:1) и «Зальцбургом» (1:1).

Приход Грэма Поттера на замену Антонио Конте не только не исправил ситуацию, но и добавил хлопот. Плюс мешают частые травмы лидеров, главная из которых — отсутствие Н'Голо Канте. Француз, который играл большую роль в победах синих, провел в этом сезоне всего два матча. А теперь вообще появилась информация, что он покинет команду летом — именно тогда истечет его контракт с клубом, а основным претендентом на него медиа называют «Барселону».

Скорее всего, заменой французу станет Энцо Фернандес — лучший молодой игрок прошедшего в Катаре чемпионата мира. 21-летний футболист стал главным открытием турнира и лидером полузащиты сборной Аргентины, хотя начинал мундиаль на скамейке. По данным СМИ, синие заплатят за него 127 млн евро.

Энцо должен добавить спокойствия полузащите команды и выступить связующим звеном между обороной и атакой. Но в игре с «Сити» 5 января «Челси» придется справляться имеющимися резервами. А с учетом того, что команда не может обыграть даже «Ноттингем», рассчитывать на победу будет тяжело.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Манчестер Сити», на победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.66. Вероятность исхода — 60%. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех «Челси» — за 5.50 (16%).

«Сити» после паузы выглядит здорово: обыграл «Ливерпуль» (3:2) и «Лидс» (3:1), при этом не справился с «Эвертоном» (1:1). А лидером команды Пепа Гвардиолы остается Эрлин Холанн, который забил четыре мяча. Он и станет палачом «Челси», который не мог сдержать и менее топовых нападающих.

Прогноз от «СЭ»: победа «Манчестер Сити» за 1.66.

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