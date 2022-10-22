Нет Роналду — есть Каземиро. Бразилец спас «МЮ» голом в стиле португальца

Шикарная концовка матча «Манчестер Юнайтед» с «Челси».

Роналду, Роналду, Роналду

«Манчестер Юнайтед» и так всегда в центре внимания, а в последние дни клуб захватил все заголовки новостей. Правда, причина всплеска интереса была не в победе над «Тоттенхэмом», а в новом скандале вокруг Криштиану Роналду. Португалец покинул поле «Олд Траффорд» еще до начала добавленного времени матча со «шпорами», и именно это стало главной темой для обсуждения в последние дни.

Эрик тен Хаг устал отвечать на вопросы о Роналду. В Англии, как известно, после матча тренеры обязаны давать эксклюзивные интервью нескольким медиа, поэтому голландцу приходилось одну и ту же мысль озвучивать несколько раз различными словами.

Естественно, и перед игрой с «Челси» эта тема оставалась «жареной». Тем более что выяснились подробности: Роналду, оказывается, отказался выходить на замену и вообще был отстранен от тренировок с основой. После такого Криштиану не попал в заявку на матч с «Челси». При этом обе стороны показали, что готовы к миру. Тен Хаг подчеркнул, что не намерен избавляться от звезды до конца сезона, а сам Роналду (или его SMM-менеджер) в соцсетях опубликовал фото команды с лаконичной подписью: «Вперед, «Манчестер Юнайтед».

Трансформация Поттера

Тяжело утверждать, легче ли стало «МЮ» без Криштиану. Но режиссерам трансляции точно было проще: обычно они каждые пять минут переключаются на Роналду, сидящего на скамейке, а сейчас фокусировались на футболе. Саму игру, правда, нельзя было назвать зрелищной — во многом из-за тренеров.

Тен Хаг и Поттер не так давно возглавили свои команды, и лишь в последних матчах их почерк стал виден четче. «МЮ» добыл победу над «Тоттенхэмом» с помощью высокого прессинга, коротких розыгрышей и дальних ударов. «Челси» же в последнее время резко перестал пропускать, а именно организованной и надежной обороной славился «Брайтон» при Поттере.

Под «МЮ» тренер «Челси» не стал ничего изобретать — и схему 3-4-2-1, и Кукурелью в центре обороны в этом сезоне мы уже видели. Но Поттер еще по ходу первого тайма понял, что ошибся, поэтому на 36-й минуте произвел редкую замену не из-за травмы, а по тактическим соображениям — место Кукурельи занял Ковачич, а «Челси» переключился на 4-3-3.

Кепа в матче «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Фото Reuters

Спасения Кепы

Зачем Поттер это сделал? Ответить лучше цифрами. До этой субботы «Челси» во всех матчах чемпионата владел мячом больше соперника и вообще был третьей командой лиги по этому показателю. А тут — провал: в первые полчаса владение мячом «Юнайтед» достигало 65 процентов. И дело было не в том, что Поттер неожиданно захотел на «Стэмфорд Бридж» отдать мяч. Просто «МЮ» превосходил соперника числом в центре поля и давил лондонцев тем самым высоким прессингом — «Челси» же играл средним блоком и не успевал за атаку сделать даже десяток передач. Поттеру требовался дополнительный игрок в середине поля, а с этим основным составом переформатировать схему было нельзя. Поэтому пришлось менять Кукурелью.

Отражение расстановки «Юнайтед» помогло «Челси» выровнять игру. Хотя синие вполне могли пропустить к этому моменту — Кепа пару раз не позволил забить Рэшфорду. Но уже к концу первого тайма хозяева создали первый опасный момент, который упустил Обамеянг.

Непредсказуемый финиш

Перестроения Поттера ожидаемо повлияли на характер игры. Процент владения мячом «Челси» пополз вверх, только и тен Хаг был к этому готов. «МЮ» продолжал настаивать на высоком прессинге и создавал моменты в позиционных атаках, а «Челси» стал усерднее использовать другое оружие — стандартные положения.

Сперва Чалоба головой чуть не забил после подачи углового, а ближе к концу встречи другой стандарт привел к назначению пенальти: Бройя рухнул в штрафной в борьбе с Мактоминеем, а Жоржиньо реализовали 11-метровый. Перед ударом Бруну Фернандеш долго что-то шептал на ухо де Хеа, но испанцу подсказки португальца не помогли.

«МЮ» пропустил на 87-й минуте — время, после которого уже не до осмысленной тактики. «Юнайтед» перешел на классический навал с подачами на самых высоких и прыгучих. Первое к Каземиро не относится, но второе — очень даже. Бразилец забил максимально нетипичный для себя гол в стиле Роналду: выпрыгнул под навес и пустил мяч головой в угол. Кепа прыгнул не менее красиво, но от штанги мяч пересек линию на какие-то миллиметры.

В итоге все-таки ничья. 85 минут казалось, что игра обойдется без голов, но команды подарили зрителям убойный эндшпиль.