«Челси» могут лишить очков и оштрафовать. Клуб обвиняют в использовании офшоров Абрамовича

С Кипра прилетели очень интересные документы.

«Челси» может попасть под санкции и даже лишиться очков. АПЛ заподозрила синих в том, что те в эпоху Романа Абрамовича серьезно нарушали финансовый фейр-плей. Более того, как сообщается, лига нашла доказательства. Теперь клуб ждет расследование и, вероятно, наказание.

«Челси» сам про себя многое рассказал — так почти получилось избежать серьезных последствий

Еще перед покупкой клуба в мае 2022 года Тодд Боэли поручил тщательно изучить документацию «Челси», и итоги проверки оказались неутешительными. Их решили не скрывать, чтобы быстрее и безболезненнее разобраться с вопросом.

«В ходе тщательной проверки перед завершением покупки стало известно о потенциально неполной финансовой отчетности. Сразу после завершения покупки клуб самостоятельно сообщил об этих фактах всем соответствующим футбольным регулирующим органам», — говорилось на сайте «Челси».

В июле 2023 года история получила продолжение — УЕФА оштрафовал лондонцев на 10 миллионов евро. Правда, сделал «по-доброму» и по взаимному соглашению — о чем синие также сообщили на сайте: «Челси» полностью сотрудничал и помогал УЕФА в расследовании данных вопросов и после анализа, проведенного органом финансового контроля УЕФА, заключил с ассоциацией мировое соглашение. В соответствии с ним клуб должен выплатить УЕФА финансовый взнос в размере 10 миллионов евро в качестве фиксированного платежа. Мы хотим официально выразить свою благодарность УЕФА за рассмотрение этого вопроса".

Казалось бы, у Боэли получилось относительно дешево откупиться за грехи предыдущего владельца — но нет. В последнее время история только обрастает деталями.

Фото AFP

Главной проблемой стала слитая офшорная база

Daily Mail тогда узнал детали некоторых нарушений. Например, «Челси» поведал чиновникам о том, что в период с 2012 по 2019 год синие несколько раз выводили деньги офшорным фирмам и третьим лицам — например, отцу защитника Андреаса Кристенсена. Этот момент лондонцы урегулировали в июле 2023 года, заключив соглашение с УЕФА.

Но уже в октябре появилась новая информация — на этот раз о претензиях от АПЛ. The Times cообщил, что лига расследует уже другие нарушения — например, странные сделки «Челси» с «Анжи» по Самюэлю Это`О и Виллиану в 2013 году. Первого подписали бесплатно, второго — за 30 миллионов евро, но у издания оказались документы, подтверждающие подозрительные выплаты. Согласно им, Абрамович через свою компанию Leiston Holdings за два месяца до трансферов заплатил компаниям, связанным с владельцем «Анжи» Сулейманом Керимовым, порядка 12 миллионов евро. Английские футбольные власти считают, что эти события связаны между собой, а так как подобные махинации запрещены, «Челси» могут ждать санкции, хотя в клубе уже не осталось ни одного человека, работавшего там тогда.

Но это было только начало. Вскоре стало известно, откуда у The Times появилась информация про странные покупки у «Анжи». В середине ноября издание ICIJ выпустило огромное расследование под названием «Кипрские конфиденциальные материалы» — оно завязано в основном на политику, но среди 3,6 миллиона слитых финансовых документов нашлось немало связанных с Абрамовичем вещей.

Согласно этим данным, «Челси» в эпоху Романа Аркадьевича:

—Подкупал агента Антонио Конте через офшоры, чтобы тренер подписал контракт (сумма неизвестна);

—Подкупал агента Эдена Азара через фирму-прокладку из Дубая (7 миллионов евро);

—Подкупал брата Бертрана Траоре через подставную академию (1,5 миллиона евро)

—Многократно подкупал агентов Зорана и Владо Лемича — те привели Роббена, Анчелотти, Ивановича (сумма неизвестна);

— Платил адвокату Жан-Луи Дюпону за то, чтобы тот через суд оспорил введение финансового фейр-плей (114 тысяч евро).

С одной стороны, сделки не так уж и противозаконны — если все вышеперечисленное правда, то это похоже на обычные футбольные дополнительные договоры, где все заинтересованные получают свои деньги. Однако с сезона-2011/12 УЕФА ввел ФФП, который прямо запрещает подобные операции. Мотивация простая — богатые клубы не должны пользоваться своим ресурсом и «в серую» заваливать агентов, футболистов и их родственников деньгами. Зарплаты игроков, суммы трансферов и комиссионные представителям должны быть прозрачными. Само собой, покупки долей в офшорных компаниях и странные инвестиции под это определение не подпадают. Не зря Абрамович якобы пытался помешать введению ФФП усилиями адвоката Дюпона.

АПЛ за подобные нарушения может покарать очень сурово. По данным The Guardian, английские чиновники хотят на примере «Челси» создать «сдерживающий фактор», иными словами, припугнуть всех остальных. Во сколько очков (речи о простом денежном штрафе уже почти не ведется) обойдутся синим финансовые проделки в прошлом — пока неизвестно.