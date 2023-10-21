Похоже, «Челси» воскресает — уже три победы подряд. Почеттино выруливает из кризиса?

Впереди — мощнейшая проверка «Арсеналом».

С прошлого лета «Челси» очень много тратил (около миллиарда евро за три трансферных окна) и очень мало побеждал: прошлый розыгрыш АПЛ закончил на 12-м месте, а в этом мнется чуть выше — на 11-м. Но перед международной паузой синие выдали лучший отрезок с марта— победили в трех матчах подряд. Удачная серия упрочила статус главного тренера Маурисио Почеттино, который возглавил лондонцев летом.

Но стоит учитывать, что «Челси» разделался с не самыми серьезными соперниками: если в Кубке лиги одолели крепкий «Брайтон» (1:0), то в АПЛ «казнили» хилые «Фулхэм» (2:0) и «Бернли» (4:1). После разгрома бордовых поступь «Челси» прервала международная пауза — сразу после нее подопечных Почеттино ждет проверка, которая покажет, на самом деле они прибавили или же просто прошлись по лузерам. В девятом туре АПЛ команда схлестнется с «Арсеналом».

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Игра

«Челси» изменился при Почеттино и выглядит совсем не так, как в прошлом году. Специализирующийся на комбинационном футболе аргентинец вернул на «Стэмфорд Бридж» придуманную для игры в пас схему 4-3-3 — весь прошлый сезон лондонцы катали в три защитника. В таком расположении синие показывали один из самых мерзких стилей в АПЛ: больше них (38 голов в 38 турах) забивали даже аутсайдеры, а меньше выжали только четыре команды, одна из которых — вылетевший «Саутгемптон» (36 мячей).

Этот сезон синие тоже начали с игры в три защитника, но быстро выкинули в мусорный бак эту идею. В последних пяти матчах во всех турнирах «Челси» двигался в разных вариациях с четырьмя стопперами: за это время уступил лишь однажды и оформил больше побед, чем в предыдущих пяти поединках (три против двух). Серию с тремя победами лондонцы выжгли как раз после трансформации.

Игроки перенимают идеи Почеттино: например, по владению мячом «Челси» (63,5% в среднем за матч) во всей АПЛ немного уступает только «Ман Сити» (64,5%), а по точности передач (88,7%) — «Брайтону» (88,9%) и тем же «горожанам» (88,9%). Лондонцы отходят от парадигм прошлого сезона и выглядят все симпатичнее, но команде все еще не хватает конкретики у чужих ворот — по количеству ударов в среднем за 90 минут чемпионата она лишь 11-я (13,9).

«Игроки заслужили победу. Мы не получили того, чего были достойны с самого начала сезона. Но сегодня показали хорошую игру. Мы пропустили один гол, было трудно сломать структуру «Бернли». Во втором тайме мы доминировали и полностью заслужили победу. Мы играем хорошо, но нам нужно совершенствоваться и быть более уверенными перед воротами. Сейчас мы укрепляем нашу уверенность, а три победы в последних трех матчах очень важны для молодой команды», — подчеркнул тренер после победы над «Бернли».

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Состав обрел стабильность

За последние три трансферных окна «Челси» подписал более двух десятков футболистов, которых каким-то образом надо умещать на поле. Из-за этого состав часто ротировался, но в последнее время Почеттино нашел стабильные сочетания. Это же касается и тактики — в начале сезона аргентинец выставлял игроков по схеме в три защитника. Сейчас лондонцы действуют компактными 4-3-3.

В обороне стабильно выходят Леви Колвилл, Аксель Дисаси и 39-летний Тиагу Силва. В центре поля сформировалось трио из Конора Галлахера, Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса. В атаке чаще других появлялись Рахим Стерлинг и Николас Джексон — оба лучшие бомбардиры «Челси» в этом сезоне, забившие по три мяча во всех турнирах. Показательно, что помимо них никто в команде не отличился больше одного раза.

Особенно показательна история с успокоением ситуации вокруг состава на примере Галлахера — летом 23-летнего воспитанника хотели «слить», чтобы поправить положение с финансовым фейр-плей и сбросить балласт с зарплатной ведомости. Молодой полузащитник пользовался спросом на рынке: «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» предлагали за него по 40 миллионов фунтов. Но сам «Челси» ждал 50, а Конор отказывался куда-то уходить и в итоге остался.

После двух месяцев сезона-2023/24 Галлахер оказался незаменимым. Больше него (782 минуты во всех турнирах и появления в каждой игре) на поле провели только трое — защитники Дисаси и Колвилл, а также вратарь Роберт Санчес. Француз и испанец вообще отыграли все матчи без замен. Также сразу в четырех встречах Галлахер выходил на поле с капитанской повязкой: 23-летний хавбек трижды выводил партнеров в АПЛ и еще один раз — в Кубке Лиги.

И Конор действительно приносит серьезную пользу. Полузащитник — с запасом лучший в команде по количеству отборов (здесь и далее статистика по АПЛ): в восьми играх чемпионата он оформил 25 возвратов (3,1 в среднем за игру), ближайший конкурент Колвилл вернул мяч всего 16 раз. А во всей лиге англичанин лучший по возвратам владения на чужой половине поля (13), а с учетом перехватов его опередил только Марвелус Накамба из «Лутона» (43 против 40).

На прогресс Галлахера повлияло возвращение к расстановке с тремя центральными полузащитниками — в паре англичанин показывал себя крайне неуверенно. В нынешней схеме он может проявлять себя как в обороне, так и в атаке. В 10 играх этого сезона он отметился лишь одним ассистом, но постоянно нервировал соперников, находясь в начале розыгрышей. Среди игроков «Челси», появившихся хотя бы в пяти играх АПЛ (то есть в большей части), Конор — шестой по количеству ключевых передач в среднем за 90 минут (0,8), четвертый по общему среднему количеству пасов (55,5) и их точности (90,8%).

В выборе состава Почеттино воцарилась стабильность, но, возможно, лишь временно. Огромное количество игроков синих травмировано: с «Арсеналом» не сыграют Бенуа Бадиашиле, Уэсли Фофана, Трево Чалоба, Бен Чулуэлл и Кристофер Нкунку. Немало в этом сезоне пропустили Рис Джеймс, Ромео Лавиа (до сих пор не дебютировал), Армандо Броя и другие. Если здорова будет хотя бы большая часть этой компании, Почеттино будет куда сложнее определиться с составом.

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Что ждет «Челси» дальше?

Почеттино уверен, что команда движется правильно. «Владельцы очень хорошо относятся ко мне с первого дня. Когда мы прибыли, уже был план на сезон, они были так добры ко мне и с уважением относились к нашим методам работы. Мы принимаем решения вместе со спортивным директором. Со временем и при правильных действиях мы сможем добиться того, что нам нужно, чтобы стать более стабильными и дать футболистам возможность показывать свою игру. Мы на верном пути. Даже когда мы не добивались хороших результатов, мы были уверены, что все изменится в лучшую сторону», — поделился коуч после разгрома «Бернли».

Но теперь важной отсечкой для аргентинца станет игра с «Арсеналом». «Канониры» еще никому не проигрывали в этом розыгрыше АПЛ, а отобрать очки позволили только «Фулхэму» и «Тоттенхэму» (по 2:2). После этой встречи станет понятно, на каком уровне находится «Челси» — все же в последних турах до встречи с «Арсеналом» они побили соперников из нижней десятки АПЛ.